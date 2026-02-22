AI की ग्लोबल रेस में अमेरिका का 'दबदबा'! दूसरे स्थान पर पहुंचा चीन; जानें किस नंबर पर है अपना भारत

Advertisement
Global AI Brain Race Report: दुनिया भर में इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का ही शोर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई का 'दिमाग' बनाने में दुनिया का कौन सा देश सबसे आगे है? हाल ही में आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है, जबकि भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 09:38 AM IST
Global AI Brain Race Report: टेक्नोलॉजी को लेकर इस समय नया पावर गेम शुरू हो चुका है. कई देशों ने इस पावर गेम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर आपस में आगे बढ़ने की होड़ लगा रखी है. ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार, अभी तक AI की इस रेस में अमेरिका का नाम सबसे आगे चल रहा है. वहीं चीन इस रेस में दूसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा है. अगर हम भारत की बात करें, तो भारत ने भी अपनी जगह टॉप 10 में बनाते हुए छठा स्थान हासिल किया हुआ है. 

AI में अमेरिका का दबदबा बरकरार
रिपोर्ट के अनुसार AI के मामले में अमेरिका की पकड़ अभी भी सबसे मजबूत मानी जा रही है. वहां बड़ी टेक कंपनियां, रिसर्च लैब्स और भारी इन्वेस्टमेंट को इस बढ़त की बड़ी वजह बताया जा रहा है. अमेरिका से अभी तक कई नए-नए AI टूल, एडवांस मॉडल और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म निकले हैं. यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर AI की दिशा और रफ्तार काफी हद तक अमेरिका तय कर रहा है. 

चीन की तेज रफ्तार
रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन इस रेस में दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसकी रफ्तार किसी से कम नहीं. चीन सरकार के सहयोग के साथ बड़े पैमाने पर डेटा और टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर से AI में मजबूत खिलाड़ी बना बैठा है. स्मार्ट सिटी से लेकर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तक, चीन AI को हर क्षेत्र में उतारने की कोशिश कर रहा है. 

भारत की बढ़ती ताकत
भारत अभी इस रेस में छठे स्थान पर दिखा रहा है. यह दिखाता है कि देश अब सिर्फ आईटी सर्विस देने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद AI इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है. भारत में भी तेजी से AI स्टार्टअप्स बन रहे हैं. बड़ी टेक कंपनियां रिसर्च सेंटर खोल रही हैं और युवाओं में AI सीखने का ट्रेंड बढ़ा है. इसके साथ डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों और बढ़ती इंटरनेट पहुंच ने भी भारत को इस रेस में मजबूती दी है. भारत में AI का इस्तेमाल हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस और खेती जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है.

कई और देश भी कर रहे कमाल
रिपोर्ट में सिंगापुर जैसे छोटे देश भी आगे दिखाई दे रहे हैं. इसमें सिंगापुर तीसरे स्थान पर हैं, जिसको देख कर लग रहा कि उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद भी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया है. यह बताता है कि आकार से ज्यादा मायने रणनीति और इन्वेस्टमेंट का होता है. इस रेस में दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन भी टॉप 5 लिस्ट में शामिल हैं.   

क्या हैं इस रिपोर्ट के मायने?
AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उस देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य की ताकत बन चुका है. जिस देश के पास बेहतर AI सिस्टम होगा, वह देश आने वाले समय में इंडस्ट्री, डिफेंस, हेल्थ और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में बढ़त ले सकेगा. ऐसे में यह रैंकिंग केवल यह नहीं बताती कि किसके पास कितने एआई टूल्स हैं, बल्कि यह 'इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम' की बात करती है.

भारत के पास क्या है मौका?
भारत के लिए यह मौका भी है और चुनौती भी. अगर रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत किया जाए, तो देश आने वाले कुछ सालों में टॉप 5 के अंदर अपनी जगह बना सकता है. भले ही हम अभी छठे नंबर पर हों, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत 'एआई का बैक ऑफिस' से 'एआई का पावरहाउस' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

