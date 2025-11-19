Advertisement
trendingNow13009543
Hindi Newsटेक

Explained: क्या है Cloudflare? जिसने पूरी दुनिया में मचाई डिजिटल तबाही, आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट भी कर दी डाउन

क्लाउडफ्लेयर, जो सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है, दुनिया भर में वेबसाइट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है. कंपनी का एक बड़ा काम वेबसाइट्स को DDoS अटैक से बचाना है. DDoS हमले तब होते हैं जब कई खराब एक्टर्स एक वेबसाइट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं कि वह लोड झेल नहीं पाती.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explained: क्या है Cloudflare? जिसने पूरी दुनिया में मचाई डिजिटल तबाही, आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट भी कर दी डाउन

दुनिया भर में सैकड़ों वेबसाइट्स अचानक बंद हो गईं जब क्लाउडफ्लेयर में एक बड़ा आउटेज आ गया. क्लाउडफ्लेयर ने इसे “अजीब तरह के ट्रैफिक में अचानक तेजी” बताया. यह आउटेज लगभग छह घंटे तक चला और बाद में पता चला कि इसकी वजह एक पुराना, छिपा हुआ बग था. क्लाउडफ्लेयर, जो सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है, दुनिया भर में वेबसाइट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है. कंपनी का एक बड़ा काम वेबसाइट्स को DDoS अटैक से बचाना है. DDoS हमले तब होते हैं जब कई खराब एक्टर्स एक वेबसाइट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं कि वह लोड झेल नहीं पाती. इससे वेबसाइट स्लो हो जाती है या पूरी तरह बंद हो जाती है.

कौन-कौन सी वेबसाइट्स बंद हुईं?
इस आउटेज के कारण दुनिया की कई बड़ी साइट्स एक साथ क्रैश हो गईं. चैटजीपीटी, एक्स, परप्लेक्सिटी, क्लॉड जैसी बड़ी एआई और सोशल मीडिया साइट्स बंद हो गईं. यही नहीं, डाउनडिटेक्टर—जो इंटरनेट में आउटेज ट्रैक करता है- वह भी खुद डाउन हो गया. अन्य सर्विसेज जैसे Grindr, Uber, कैनवा, स्पॉटिफाई, NJ Transit और League of Legends को भी समस्याएं झेलनी पड़ीं. यह आउटेज दिखाता है कि इंटरनेट की कितनी बड़ी हिस्सेदारी क्लाउडफ्लेयर पर निर्भर है.

क्लाउडफ्लेयर ने आखिर कहा क्या?
क्लाउडफ्लेयर की स्पोक्सपर्सन जैकी डटन ने बताया कि आउटेज एक ऐसे कॉन्फिग्रेशन फाइल्स की वजह से हुआ जो ऑटोमैटिक तरीके से जेनरेट होता है और ट्रैफिक को मैनेज करता है. कंपनी ने साफ कहा कि यह किसी साइबरअटैक या किसी खराब एक्टिविटी का परिणाम नहीं था. उनके अनुसार, यह फाइल जितनी बड़ी होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा बड़ी हो गई. इस वजह से वह सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया जो क्लाउडफ्लेयर की कई सर्विसेज के ट्रैफिक को संभालता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्लाउडफ्लेयर के CTO, डेन केनक्ट ने भी एक्स पर लिखा कि यह एक लेटेंट बग था- यानि ऐसा बग जो टेस्टिंग में पकड़ में नहीं आता और लंबे समय से मौजूद था, लेकिन किसी वजह से एक्टिवेट नहीं हुआ था. कंपनी की एक रूटीन कॉन्फ़िगरेशन चेंज के बाद यह बग सक्रिय हो गया और पूरी नेटवर्क पर असर डालने लगा. उन्होंने साफ लिखा—“यह किसी तरह का अटैक नहीं था.”

यूजर्स को क्या Error दिखा?
कई वेबसाइट्स पर यूजर्स को यह मैसेज दिख रहा था- “Please unblock challenges.क्लाउडफ्लेयर.com to proceed.” यह क्लाउडफ्लेयर का स्टैंडर्ड मैसेज है जब उसकी सिक्योरिटी चैलेंज सर्विस काम नहीं कर पाती.

एक्सपर्ट्स ने आउटेज को कैसे समझाया?
नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइक चैपल ने कहा कि क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट को तेज और सुरक्षित रखने का ‘पर्दे के पीछे का हीरो’ है. लेकिन जब इसमें कोई दिक्कत आती है तो इंटरनेट यूजर्स के लिए एक तरह का डिजिटल ट्रैफिक जाम लग जाता है. उन्होंने समझाया कि क्लाउडफ्लेयर दुनिया की लगभग 20% वेबसाइट्स का कंटेंट हजारों सर्वर्स पर कॉपी करके रखता है. जब कोई यूजर किसी ऐसी वेबसाइट को खोलता है जो क्लाउडफ्लेयर से प्रोटेक्टेड होती है, तो वह सीधे उस वेबसाइट से कनेक्ट नहीं होता, बल्कि सबसे नजदीकी क्लाउडफ्लेयर सर्वर से जुड़ता है. इससे वेबसाइट DDoS से सुरक्षित रहती है और यूजर को तेज रिस्पॉन्स मिलता है. उनका कहना है कि क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट के लिए 'विन-विन' है- जब तक कि वह फेल न हो जाए. और जब फेल होता है, तो इंटरनेट का लगभग 20% हिस्सा एक साथ डाउन हो जाता है, जैसा कि इस आउटेज में हुआ.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

CloudflareCloudflare outageCloudflare global crash

Trending news

बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
DNA
जकात के नाम पर आतंकियों की फंडिंग साजिश बेनकाब, ट्रस्ट बनाकर जुटाए थे करोड़ों
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
DNA
'बुढ़ापा बोझ नहीं बड़े काम की चीज...'रिसर्च में बड़ा खुलासा
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
Guru Tegh Bahadur Sahib
350वें शहीदी दिवस पर श्रीनगर पहुंचे केजरीवाल और CM भगवंत मान, कीर्तन दरबार हुए शामिल
छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
Global Warming
छलक रहा दर्द...ग्लोबल वॉर्मिंग का भारतीयों पर प्रहार, बूंद-बूंद को तरस रहे 70% लोग
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
jammu kashmir news
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार