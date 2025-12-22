Advertisement
GM Travel Charger Review: क्या यह ट्रैवल चार्जर सच में यात्रियों की चार्जिंग टेंशन खत्म करता है? जानिए खूबियां और कमियां

GM Travel Charger Review: क्या यह ट्रैवल चार्जर सच में यात्रियों की चार्जिंग टेंशन खत्म करता है? जानिए खूबियां और कमियां

GM G+ TravelEase Pro 70W को इसी समस्या का समाधान बताकर पेश किया गया है. यह एक ऐसा ट्रैवल एडॉप्टर है जो GaN टेक्नोलॉजी, मल्टी-पोर्ट चार्जिंग और इन-बिल्ट रिट्रैक्टेबल केबल के साथ आता है. इसे लंदन, बेलफास्ट जैसे शहरों में इस्तेमाल करने के बाद साफ हुआ कि यह सिर्फ एक चार्जर नहीं, बल्कि एक मिनी चार्जिंग स्टेशन जैसा अनुभव देता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:57 PM IST
GM Travel Charger Review: क्या यह ट्रैवल चार्जर सच में यात्रियों की चार्जिंग टेंशन खत्म करता है? जानिए खूबियां और कमियां

GM G TravelEase Pro 70W Travel Charger Review: एयरपोर्ट, होटल और कैफे-यात्रा के दौरान सबसे बड़ी परेशानी अक्सर चार्जिंग को लेकर होती है. अलग-अलग देशों के सॉकेट, कई केबल, भारी-भरकम चार्जर और फिर भी फोन या लैपटॉप का बैटरी लो होना. GM G+ TravelEase Pro 70W को इसी समस्या का समाधान बताकर पेश किया गया है. यह एक ऐसा ट्रैवल एडॉप्टर है जो GaN टेक्नोलॉजी, मल्टी-पोर्ट चार्जिंग और इन-बिल्ट रिट्रैक्टेबल केबल के साथ आता है. इसे लंदन, बेलफास्ट जैसे शहरों में इस्तेमाल करने के बाद साफ हुआ कि यह सिर्फ एक चार्जर नहीं, बल्कि एक मिनी चार्जिंग स्टेशन जैसा अनुभव देता है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी
GM G+ TravelEase Pro का डिजाइन कॉम्पैक्ट और ट्रैवल-फ्रेंडली है. यह पॉकेट या टेक पाउच में आसानी से फिट हो जाता है. इसकी बॉडी मजबूत लगती है और स्लाइडिंग प्लग मैकेनिज्म (US, UK, EU, AU) भरोसेमंद फील देता है. हाथ में लेने पर यह हल्का नहीं बल्कि “सॉलिड” महसूस होता है, जो ट्रैवल गियर में एक अच्छा संकेत है. GaN टेक्नोलॉजी की वजह से यह ज्यादा गर्म नहीं होता, भले ही लंबे समय तक लैपटॉप और फोन एक साथ चार्ज किए जा रहे हों.

पोर्ट्स और चार्जिंग क्षमता
इस ट्रैवल एडॉप्टर में दो USB-C पोर्ट, दो USB-A पोर्ट, एक यूनिवर्सल AC सॉकेट और एक इन-बिल्ट रिट्रैक्टेबल USB-C केबल दी गई है. सिंगल डिवाइस पर USB-C से 70W तक का आउटपुट मिलता है, जो MacBook Air जैसे लैपटॉप को आराम से फास्ट चार्ज कर देता है. जब एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं, तो पावर अपने-आप शेयर हो जाती है. इसका मतलब यह है कि लैपटॉप, फोन और वॉच सभी चार्ज होंगे, लेकिन स्पीड थोड़ी संतुलित हो जाएगी. असल जिंदगी में यह व्यवहारिक लगता है, खासकर तब जब रात को होटल में सभी डिवाइस एक साथ चार्ज करने हों.

रियल-वर्ल्ड इस्तेमाल का अनुभव
बीजिंग के होटल में एक ही सॉकेट उपलब्ध था, लेकिन TravelEase Pro ने लैपटॉप, फोन और स्मार्टवॉच तीनों को बिना परेशानी चार्ज कर दिया. सैन फ्रांसिस्को में पुराने सॉकेट्स में US प्रॉन्ग्स अच्छी तरह फिट हुए. हवाई में iPad Pro, फोन और पावर बैंक एक साथ चार्ज होते रहे. फीनिक्स और न्यूयॉर्क में लगातार मीटिंग्स और ट्रैवल के दौरान भी ऐसा कोई पल नहीं आया जब दूसरा चार्जर निकालने की जरूरत महसूस हुई. यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है-एक चार्जर, कई डिवाइस, कम तनाव.

रिट्रैक्टेबल केबल की उपयोगिता
इन-बिल्ट रिट्रैक्टेबल केबल इस प्रोडक्ट की खास पहचान है. एयरपोर्ट गेट पर जल्दी-जल्दी चार्जिंग करनी हो या होटल के कमरे में केबल बिखेरने से बचना हो, यह फीचर बेहद काम का है. केबल खुद-ब-खुद अंदर चली जाती है, जिससे बैग में अव्यवस्था नहीं होती. यह छोटी-सी सुविधा रोजमर्रा की यात्रा में बड़ा फर्क पैदा करती है.

सेफ्टी और भरोसा
GM G+ TravelEase Pro में फ्यूज प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन और चाइल्ड सेफ्टी शटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. अनजान और पुराने सॉकेट्स में भी इस्तेमाल करते समय यह भरोसा देता है कि डिवाइस सुरक्षित हैं. LED इंडिकेटर हल्का है और रात में आंखों को परेशान नहीं करता.

खूबियां
इस चार्जर की सबसे बड़ी खूबी इसका ऑल-इन-वन अप्रोच है. यूनिवर्सल प्लग, मल्टी-पोर्ट आउटपुट, 70W पावर और रिट्रैक्टेबल केबल इसे ट्रैवलर्स के लिए बेहद उपयोगी बनाते हैं. यह लैपटॉप को सही स्पीड से चार्ज कर सकता है और साथ में फोन, वॉच व अन्य एक्सेसरीज़ भी संभाल लेता है. GaN टेक्नोलॉजी के कारण हीट मैनेजमेंट अच्छा है और साइज छोटा रहता है.

कमियां
EU-स्टाइल प्रॉन्ग्स कुछ सॉकेट्स में थोड़े ढीले महसूस हो सकते हैं, हालांकि इस्तेमाल के दौरान कभी डिसकनेक्ट नहीं हुए. इसके अलावा 70W पावर केवल सिंगल पोर्ट पर मिलती है; कई डिवाइस जोड़ने पर पावर बंट जाती है. यह कोई बड़ी कमी नहीं, बल्कि मल्टी-पोर्ट चार्जर्स की सामान्य सीमा है.

किनके लिए है यह चार्जर
अगर आप लैपटॉप के साथ यात्रा करते हैं, कई स्मार्ट डिवाइस रखते हैं और अलग-अलग देशों में जाते रहते हैं, तो यह चार्जर आपके लिए बना है. यह वोल्टेज कन्वर्टर नहीं है, इसलिए हेयर ड्रायर या हीटर जैसे उपकरणों के लिए नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की चार्जिंग के लिए ही सही है.

अंतिम फैसला
GM G+ TravelEase Pro 70W एक ऐसा ट्रैवल चार्जर है जो यात्रा के दौरान चार्जिंग की अराजकता को काफी हद तक खत्म कर देता है. छोटी-मोटी कमियों के बावजूद यह भरोसेमंद, कॉम्पैक्ट और बेहद उपयोगी साबित होता है. जो लोग लैपटॉप और कई डिवाइस के साथ सफर करते हैं, उनके लिए यह एक “डिफॉल्ट रिकमेंडेशन” बनने की पूरी क्षमता रखता है.

