बार-बार स्लो हो रहा Gmail? ऐसे करें स्टोरेज क्लियर, मिनटों में बढ़ जाएगी स्पीड
क्या आपका Gmail अकाउंट भी बार-बार स्लो हो रहा है? ईमेल खोलने या भेजने में ज्यादा समय लग रहा है? तो इसके पीछे का कारण है जीमेल का स्टोरेज फुल होना है. गूगल हर यूजर को 15GB फ्री स्टोरेज देता है, लेकिन ईमेल अटैचमेंट, स्पैम और अनचाहे मेल की वजह से यह जल्दी भर जाता है. जब स्टोरेज भर जाता है, तो जीमेल की स्पीड स्लो हो जाती है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:27 AM IST
Gmail Slow Speed Fix: क्या आपके भी जीमेल अकाउंट का स्टोरेज फुल हो गया है? जवाब अगर हां है तो अब परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. Gmail की स्टोरेज को लेकर लगभग हर यूजर्स परेशान रहता है. जीमेल अकाउंट का स्टोरेज फुल हो जाने के कारण इसकी स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है. इससे ईमेल भेजने या ओपन करने में ज्यादा समय लगता है. हर यूजर को गूगल की ओर से फ्री में सिर्फ 15GB स्टोरेज दी जाती है. यह स्टोरेज ईमेल अटैचमेंट, बड़ी फाइलें और अनचाहे ईमेल के कारण जल्दी ही पूरी हो जाती है. जब स्टोरेज फुल हो जाती है, तो नए ईमेल भेजना और आना लगभग बंद ही हो जाता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कुछ आसान स्टेप्स से अपने Gmail की स्टोरेज को मिनटों में खाली कर सकते हैं, जिससे फिर से स्टोरेज की समस्या नहीं होगी.

आज के इस आर्टिकल में कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स बताए गए हैं, जो आपको जीमेल की स्टोरेज को खाली करने में सहायता करेंगे. इन्हें अपनाकर आप अपने स्टोरेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं और जीमेल को ऐप को सुपरफास्ट बना सकते हैं.

गैर जरूरी ईमेल को डिलीट करें
आपको बता दें कि हमारे ईमेल पर दिन भर कई मेल आते रहते हैं. इनमें से बहुत से मेल ऐसे होते हैं जो गैरजरूरी होते हैं. इनकी संख्या काफी ज्यादा होती है. जो स्टोरेज को भरने का काम करती है. ऐसे में आपको सबसे पहले अपने जीमेल ऐप में से फालतू के ईमेल डिलीट करना चाहिए.

ट्रैश और स्पैम फोल्डर को खाली करना न भूलें
जीमेल ऐप पर स्पैम और ट्रैश का अलग फोल्डर ही मिलता है. इस फोल्डर में बहुत से ऐसे मेल होते हैं जो स्पैम होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन वह ट्रैश में चले जाते हैं. लेकिन सिर्फ डिलीट कर देने से स्टोरेज खाली नहीं होता है, ट्रैश में मेल रहता है इसलिए  स्पेस भरा रहता है. स्टोरेज स्पेस को खाली करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप समय-समय पर ट्रैश और स्पैम से मेल को डिलीट करते रहें.

ये भी पढ़ेंः Gmail नोटिफिकेशन से सावधान! हैकर्स उड़ा ले जाएंगे पासवर्ड, जानिए कैसे बचाएं अपना अकाउंट

लेबल और फोल्डर को ऑर्गनाइज करना हैजरूरी
जीमेल ऐप को सुपरफास्ट बनाने के लिए आपको लेबल और फोल्डर को ऑर्गनाइज करना चाहिए. कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो अनचाहे ईमेल से परेशान हो जाते हैं, अगर आप भी अनचाहे मेल से परेशान हैं तो आप इन्हें अनसब्सक्राइब करके स्टोरेज खाली कर सकते हैं.

Unread email को मिनटों में करें डिलीट
जीमेल पर अक्सर ही ऐसे मेल की संख्या बहुत ज्यादा होती है जिन्हें हम कभी पढ़ते ही नहीं. यह Unread email भी आपको जीमेल के स्टोरेज का यूज करता है. ऐसे में अगर आप इन ई-मेल को डिलीट कर देते हैं तो भी आपके जीमेल का स्टोरेज काफी बढ़ जाएगा. अगर आप Unread email को डिलीट करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स की सहायता से मिनटों में ये काम कर सकते हैं.

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जीमेल बॉक्स में जाना होगा.
यहां ड्रॉप मेन्यू में आपको unread टाइप करना है.
इसके बाद unread ई-मेल शो होगा.
इन ई-मेल को एक साथ सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं.

जीमेल एक्सटेंशन को डिसेबल करें
अगर आप गैरजरूरी मेल नहीं चाहते हैं तो आप जीमेल एक्सटेंशन को डिसेबल कर दें. इससे आपके जीमेल अकाउंट की स्पीड बढ़ेगी.

ये भी पढ़ेंः DL और RC पर गलत मोबाइल नंबर से है परेशान? घर बैठे मिनटों में करें सही, ये है सबसे आसान तरीका

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Gmail Storage fullGmail

;