Gmail यूजर्स की हो गई मौज! फोन में आया जादुई फीचर, जिसका सालों से था इंतजार, अब आसान होगा ये काम

Gmail New Feature: अगर आप भी Gmail का इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम Google और भी ज्यादा आसान बनाने जा रहा है. Google अपने Android यूजर्स के लिए एक नया और कमाल का फीचर आने जा रहा है जिसका इंतजार यूजर्स सालों से कर रहे थे. बहुत ही जल्द यह नया फीचर यूजर्स के मोबाइल में देखने को मिल सकता है. Google अपने Gmail Android ऐप में एक ऐसे जरूरी फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो अब तक सिर्फ iPhone और डेस्कटॉप यूजर्स को ही मिलता था. यह फीचर सभी के लिए रोलआउट होता है तो जीमेल यूज करने का एक्सपीरियंस Android यूजर्स के लिए पूरी तरह बदल सकता है.

क्या है नया अपडेट?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Google अब एंड्रॉयड ऐप के अंदर ही Custom Labels बनाने, उन्हें एडिट करने और डिलीट करने का फीचर लाने वाला है. एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक Gmail के एंड्रॉयड वर्जन 2025.12.29.855765709 में पहली बार इस फीचर को देखा गया है. फिलहाल अभी यह फीचर सभी यूजर्स के लिए रोलआउट नहीं किया गया है लेकिन टेस्टिंग फेज में इसे साइडबार मेनू में Create label के ऑप्शन के रूप में देखा जा सकता है.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक एंड्रॉयड यूजर्स को नया लेबल बनाने के लिए कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती थी लेकिन इस नए अपडेट के बाद यूजर्स ऐप के साइडबार में जाकर सीधे नया फोल्डर या लेबल बना सकेंगे. वहीं जीमेल की सेटिंग्स में जाकर किसी भी पुराने लेबल का नाम बदल सकेंगे या फिर उसे डिलीट कर सकेंगे. डेस्कटॉप या आईफोन पर बनाए गए लेबल्स को भी अब एंड्रॉयड ऐप से मैनेज करना और भी आसान होगा.

क्यों है यह खबर खास?

सबसे हैरानी की बात यह है कि गूगल का अपना प्लेटफॉर्म होने के बाद भी एंड्रॉयड यूजर्स के पास यह बेसिक फीचर नहीं था. वहीं iOS पर यह सालों पहले से ही मौजूद है. इस अपडेट के साथ एंड्रॉयड और आईफोन के बीच का यह बड़ा अंतर समाप्त हो जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह फीचर टेस्टिंग मोड में है इसलिए गूगल ने इसके ऑफिशियली रोलआउट करने की कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है. उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा.

