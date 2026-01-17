Advertisement
trendingNow13077572
Hindi NewsटेकGmail यूजर्स की हो गई मौज! फोन में आया जादुई फीचर, जिसका सालों से था इंतजार, अब आसान होगा ये काम

Gmail यूजर्स की हो गई मौज! फोन में आया जादुई फीचर, जिसका सालों से था इंतजार, अब आसान होगा ये काम

Gmail New Feature: Gmail इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से जिस जरूरी फीचर की कमी महसूस की जा रही थी अब उसी फीचर को मोबाइल ऐप में लाने की तैयारी चल रही है. Google अपने Gmail Android ऐप में ऐसे बदलाव की टेस्टिंग कर रहा है जिससे यूजर्स को ईमेल को व्यवस्थित करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gmail यूजर्स की हो गई मौज! फोन में आया जादुई फीचर, जिसका सालों से था इंतजार, अब आसान होगा ये काम

Gmail New Feature: अगर आप भी Gmail का इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम Google और भी ज्यादा आसान बनाने जा रहा है. Google अपने Android यूजर्स के लिए एक नया और कमाल का फीचर आने जा रहा है जिसका इंतजार यूजर्स सालों से कर रहे थे. बहुत ही जल्द यह नया फीचर यूजर्स के मोबाइल में देखने को मिल सकता है. Google अपने Gmail Android ऐप में एक ऐसे जरूरी फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो अब तक सिर्फ iPhone और डेस्कटॉप यूजर्स को ही मिलता था. यह फीचर सभी के लिए रोलआउट होता है तो जीमेल यूज करने का एक्सपीरियंस Android यूजर्स के लिए पूरी तरह बदल सकता है.

क्या है नया अपडेट?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Google अब एंड्रॉयड ऐप के अंदर ही Custom Labels बनाने, उन्हें एडिट करने और डिलीट करने का फीचर लाने वाला है. एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक  Gmail के एंड्रॉयड वर्जन 2025.12.29.855765709 में पहली बार इस फीचर को देखा गया है. फिलहाल अभी यह फीचर सभी यूजर्स के लिए रोलआउट नहीं किया गया है लेकिन टेस्टिंग फेज में इसे साइडबार मेनू में Create label के ऑप्शन के रूप में देखा जा सकता है.

कैसे काम करेगा यह फीचर?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक एंड्रॉयड यूजर्स को नया लेबल बनाने के लिए कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती थी लेकिन इस नए अपडेट के बाद यूजर्स ऐप के साइडबार में जाकर सीधे नया फोल्डर या लेबल बना सकेंगे. वहीं जीमेल की सेटिंग्स में जाकर किसी भी पुराने लेबल का नाम बदल सकेंगे या फिर उसे डिलीट कर सकेंगे. डेस्कटॉप या आईफोन पर बनाए गए लेबल्स को भी अब एंड्रॉयड ऐप से मैनेज करना और भी आसान होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः Flipkart Sale 2026: बंपर छूट पर मिल रहे हैं Poco, Vivo और Redmi के स्मार्टफोन

क्यों है यह खबर खास?
सबसे हैरानी की बात यह है कि गूगल का अपना प्लेटफॉर्म होने के बाद भी एंड्रॉयड यूजर्स के पास यह बेसिक फीचर नहीं था. वहीं iOS पर यह सालों पहले से ही मौजूद है. इस अपडेट के साथ एंड्रॉयड और आईफोन के बीच का यह बड़ा अंतर समाप्त हो जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह फीचर टेस्टिंग मोड में है इसलिए गूगल ने इसके ऑफिशियली रोलआउट करने की कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है. उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यह सभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंःWhatsApp की होगी छुट्टी? Google Messages में आ रहे हैं 3 जादुई फीचर्स, ये रही डिटेल

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Gmail new featureGmail Android custom labels

Trending news

'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
maharashtra bmc
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
Rahul Mamakootathil
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
Asiya Andrabi
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा