अब दफ्तर में बैठकर करिए मौज! Gmail का नया AI अवतार खुद लिखेगा आपकी तरह हूबहू मेल, जरूरी काम भी बताएगा

Gmail New Feature: क्या आप भी हर दिन सैकड़ो ईमेल्स के बीच अपने जरूरी काम के मेल और टास्क ढूंढते-ढूंढते परेशान हो जाते हैं? जवाब अगर हां तो अब आपकी परेशानी दूर होने वाली है गूगल आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आया है. Gmail के नए अपडेट के साथ अब आपको ईमेल की भीड़ में जरूरी टास्क और मेल खोजने की जरूरत नहीं होगी. गूगल ने अपने ऐप के बॉटम नेविगेशन बार में एक खास AI Inbox टैब जोड़ा है, जो आपकी लंबी ईमेल थ्रेड्स को समरी में बदल देगा और आपको बताएगा कि आज आपको कौन-से जरूरी काम सबसे पहले निपटाने हैं.

Google ने Gmail के एंड्रॉयड और iPhone ऐप में नया AI Inbox जोड़ दिया है. यह फीचर फिलहाल Gmail की नीचे वाली नेविगेशन बार में दिखाई देगा, जहां पहले से Mail, Chat और Meet जैसे ऑप्शन मौजूद हैं. यह फीचर धीरे-धीरे रोलआउट होना शुरू होगा.

9to5Google की रिपोर्ट के अनुसार यह नया AI Inbox यूजर्स को सिर्फ ईमेल दिखाने के बजाय उनके जरूरी कामों और टास्क पर फोकस करने में मदद करेगा. यानी अब यूजर्स को लंबे-लंबे ईमेल पढ़कर जरूरी जानकारी खोजनी नहीं होगी. AI खुद जरूरी बातों और जरूरी कामों को सामने लाएगा. Google के मुताबिक यह फीचर मैसेज-फर्स्ट सिस्टम से हटकर टास्क-फर्स्ट जैसा एक्सपीरियंस देगा. आसान भाषा में कहें तो Gmail अब सिर्फ ईमेल पढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि यह यूजर्स का स्मार्ट असिस्टेंट बनकर काम करेगा.

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AI Inbox खोलते ही यूजर्स को जरूरी To-Do लिस्ट, पेंडिंग काम और उन टॉपिक्स का समरी मिलेगा, जिन पर ध्यान देना जरूरी है. इससे बार-बार अलग-अलग ईमेल खोलने की जरूरत कम हो जाएगी.

जीमेल के इस फीचर के साथ Google ने Help Me Write फीचर को और भी स्मार्ट बना दिया है. अब यह फीचर Gmail और Google Drive से जरूरी जानकारी खुद लेकर ईमेल ड्राफ्ट तैयार कर सकता है. इसके साथ ही नया Tone Matching फीचर भी लाया गया है. इसकी मदद से AI पुराने ईमेल्स की स्टाइल देखकर उसी तरह का नया ईमेल लिख सकेगा. इससे ऑफिस कम्युनिकेशन में एक जैसी भाषा और प्रोफेशनल टोन बनाए रखना आसान होगा.

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इन लोगों के लिए फायदेमंद होगा ये फीचर

Google के अनुसार जीमेल का यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो हर दिन बड़ी संख्या में ईमेल संभालते हैं. जैसे कस्टमर सर्विस, टीम अपडेट भेजना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट शेयर करना या ऑफिस अनाउंसमेंट तैयार करना.

फिलहाल AI Inbox फीचर बीटा वर्जन में उपलब्ध है और इसे सबसे पहले Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए जारी किया गया है. वहीं अपडेटेड Help Me Write फीचर Google AI Plus, Pro, Ultra और बिजनेस व एजुकेशन यूजर्स को मिलेगा. कंपनी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में इसे ज्यादा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है.

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