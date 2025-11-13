Advertisement
Gmail Inbox ओवरफ्लो? इन ट्रिक्स से एक झटके में खाली करें स्टोरेज

Gmail Storage: क्या आपका Gmail इनबॉक्स भी भरा पड़ा है. हर दिन आने वाले प्रमोशनल मेल, रसीदें और न्यूजलेटर्स ने स्टोरेज की बैंड बजा दी है, अब चिंता छोड़िए. जानिए कुछ आसान ट्रिक्स जिनसे आप कुछ ही मिनटों में हजारों ईमेल डिलीट कर जीमेल की जगह खाली कर सकते हैं.

 

Nov 13, 2025
Gmail Storage Issue: Gmail इनबॉक्स का भर जाना फोन्स में एक आम समस्या है. लगातार प्रमोशनल ईमेल, न्यूजलेटर्स, ऑनलाइन लेनदेन की रसीदें और दूसरे मैसेज के कारण ईमेल का ढेर लग जाता है. Google यूजर्स को 15GB की मुफ्त स्टोरेज जो Gmail, Google Drive और Google Photos के बीच शेयर होती है,बहुत जल्दी भर जाती है. हालांकि गूगल अधिक स्टोरेज खरीदने के लिए प्लान पेश करता है, लेकिन यह हमेशा के लिए काफी नहीं हो सकता. इसलिए समस्या का समाधान है अपने इनबॉक्स को साफ करना. लेकिन जब मैन्युअल रूप से एक-एक ईमेल डिलीट करने में घंटों लग सकते हैं, तो एक साथ ईमेल कैसे डिलीट करें? आइए जानते हैं कुछ आसान ट्रिक्स जो आपको बल्क में ईमेल डिलीट करके Gmail स्टोरेज खाली करने में मदद करेंगी.

Unsubscribe टैग वाले सभी मार्केटिंग ईमेल्स को हटाएं
आपके Gmail में ढेर सारे मार्केटिंग या प्रमोशनल ईमेल होते हैं जिनमें अक्सर 'Unsubscribe' का ऑप्शन दिया गया होता है. इन सभी को एक साथ डिलीट करने का यह सबसे आसान तरीका है. वेब ब्राउजर में अपना जीमेल इनबॉक्स खोलें और 'Inbox' पर क्लिक करें. सर्च बार में जाकर केवल 'Unsubscribe' टाइप करें और Enter दबाएं. ऐसा करने से वे सभी मार्केटिंग ईमेल दिखाई देंगे जिनमें अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन मौजूद है.  

स्क्रीन के ऊपर-बाएं कोने में ईमेल की लिस्ट के ठीक ऊपर और रीफ्रेश बटन के बाईं ओर दिए गए छोटे चेकबॉक्स (Checkbox) पर क्लिक करें. यह चेकबॉक्स पहले पेज पर दिखाई देने वाले सभी ईमेल को चुन लेगा. पहले पेज के ईमेल चुनने के बाद आपको एक नीले रंग का नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि 'Select all conversations that match this search'. इस लिंक पर क्लिक करें. इससे सर्च रिजल्ट में आए सभी ईमेल चुन लिए जाएंगे.

एक बार जब सभी ईमेल चुन लिए जाएं, तो स्क्रीन के टॉप पर दिए गए Trash Can आइकॉन पर क्लिक करें. इससे सभी चुने हुए ईमेल Trash फोल्डर में चले जाएंगे. अगर आप Promotions या Social जैसे अन्य टैब से ईमेल डिलीट करना चाहते हैं, तो उन टैब पर जाएं और इसी प्रक्रिया को दोहराएं.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

