Gmail नोटिफिकेशन से सावधान! हैकर्स उड़ा ले जाएंगे पासवर्ड, जानिए कैसे बचाएं अपना अकाउंट

Gmail Notification with Fake Security Alerts: हर दिन बढ़ते साइबर फ्रॉड्स के चलते लोगों में एक डर बैठ गया है कहीं गलती से किसी लिंक या मैसेज पर क्लिक ना हो जाएं. वहीं हैकर्स ने पासवर्ड चुराने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है जिसमें आपके पास कभी भी 'Urgent Security' के नाम से नोटिफिकेशन आ सकता है. स्कैमर्स आम लोगों को सिक्योरिटी के नाम से फेक ईमेल भेजकर शिकार बना रहे हैं. जानिए पूरा मामला...

अरबों लोगों का डाटा खतरे में

स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. जिसमें हैकर्स Gmail की तरफ से यूजर्स को ऑफिशियल सुरक्षा अलर्ट भेजा रहे हैं. दुनियाभर में करीब 2.5 अरब जीमेल यूजर्स को स्कैमर्स अपना शिकार बनाते हैं.

Google के मुताबिक, सिर्फ 36% लोग ही टाइम-टाइम पर अपने पासवर्ड को अपडेट करते हैं. इसका सबसे ज्यादा फायदा हैकर्स उठाते हैं और आम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो पासवर्ड को समय रहते अपडेट नहीं करते हैं.

हैकर्स ऐसे फंसाते हैं जाल में

PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्कैमर्स Google की सिक्योरिटी के नाम पर मासूम यूजर्स को अपने जाल में फंसाते हैं. इस अलर्ट मैसेज में आपको कहा जाएगा कि आपके अकाउंट पर गलत एक्टिविटी हो रही है और तुरंत अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए कहते हैं. जिसके लिए यूजर्स को एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, जो आपको सीधे एक फेक वेबसाइट पर ले जाता है. ध्यान दें कि ऐसी वेबसाइट लोगों की पर्सनल जानकारी चुराने या उनके डिवाइस में खतरनाक वायरस अपलोड करने के लिए बनाई जाती है.

स्कैमर्स की चाल से ऐसे बचाएं खुद को

1. किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ये फिशिंग लिंक आपको नकली पेज या खतरनाक साइट पर ले जा सकते हैं.

2. सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमेशा न्यू ब्राउजर टैब ओपन करें और सीधे अपने Google अकाउंट पर जाकर एक्टिविटीज को देखें.

3. ईमेल में दिए गए किसी भी लिंक को ओपन करने से पहले ईमेल भेजने वाले का एड्रेस चेक करें. क्योंकि डिस्प्ले पर Google Security का नाम लिखा हो, लेकिन एड्रेस फर्जी हो सकता है.

4. आप अगर अनजाने में हेकर्स की चाल में फंस जाते हैं, तो आपकी आईडी या डेटा लीक हो सकता है.

5. ऐसे मैसज आने पर तुरंत Google के फिशिंग रिपोर्टिंग टूल की मदद से रिपोर्ट करें.

6. हमेशा Two Factor Authentication के ऑप्शन को ऑन रखें. जिससे आपके अकाउंट को लॉग इन करने के लिए पासवर्ड और अलग से एक कोड चाहिए होगा.

7. बिना कंफर्म किए कि वेबसाइट असली है या फेक इस पर अपना पर्सनल डेटा या पासवर्ड न भरें.