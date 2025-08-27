Gmail नोटिफिकेशन से सावधान! हैकर्स उड़ा ले जाएंगे पासवर्ड, जानिए कैसे बचाएं अपना अकाउंट
Advertisement
trendingNow12898942
Hindi Newsटेक

Gmail नोटिफिकेशन से सावधान! हैकर्स उड़ा ले जाएंगे पासवर्ड, जानिए कैसे बचाएं अपना अकाउंट

Hackers Target Gmail: जीमेल यूजर्स सावधान हो जाएं, अब हैकर्स नए तरीके से मासूम लोगों का पासवर्ड चुरा रहे हैं. स्कैमर्स एक फर्जी ईमेल भेज रहे हैं जैसे ही यूजर्स उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं ....   

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gmail नोटिफिकेशन से सावधान! हैकर्स उड़ा ले जाएंगे पासवर्ड, जानिए कैसे बचाएं अपना अकाउंट

Gmail Notification with Fake Security Alerts: हर दिन बढ़ते साइबर फ्रॉड्स के चलते लोगों में एक डर बैठ गया है कहीं गलती से किसी लिंक या मैसेज पर क्लिक ना हो जाएं. वहीं हैकर्स ने पासवर्ड चुराने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है जिसमें आपके पास कभी भी 'Urgent Security' के नाम से नोटिफिकेशन आ सकता है. स्कैमर्स आम लोगों को सिक्योरिटी के नाम से फेक ईमेल भेजकर शिकार बना रहे हैं. जानिए पूरा मामला...

यह भी पढ़े: DL और RC पर गलत मोबाइल नंबर से है परेशान? घर बैठे मिनटों में करें सही, ये है सबसे आसान तरीका

अरबों लोगों का डाटा खतरे में

Add Zee News as a Preferred Source

स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. जिसमें हैकर्स Gmail की तरफ से यूजर्स को ऑफिशियल सुरक्षा अलर्ट भेजा रहे हैं. दुनियाभर में करीब 2.5 अरब जीमेल यूजर्स को स्कैमर्स अपना शिकार बनाते हैं. 

Google के मुताबिक, सिर्फ 36% लोग ही टाइम-टाइम पर अपने पासवर्ड को अपडेट करते हैं. इसका सबसे ज्यादा फायदा हैकर्स उठाते हैं और आम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो पासवर्ड को समय रहते अपडेट नहीं करते हैं.  

हैकर्स ऐसे फंसाते हैं जाल में
PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्कैमर्स  Google की सिक्योरिटी के नाम पर मासूम यूजर्स को अपने जाल में फंसाते हैं. इस अलर्ट मैसेज में आपको कहा जाएगा कि आपके अकाउंट पर गलत एक्टिविटी हो रही है और तुरंत अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए कहते हैं. जिसके लिए यूजर्स को एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, जो आपको सीधे एक फेक वेबसाइट पर ले जाता है. ध्यान दें कि ऐसी वेबसाइट लोगों की पर्सनल जानकारी चुराने या उनके डिवाइस में खतरनाक वायरस अपलोड करने के लिए बनाई जाती है.

यह भी पढ़े: iPhone 17 से पहले यूजर्स के लिए Google का बड़ा तोहफा! फाइल ट्रांसफर की झंझट होगी खत्म, झटपट होगा काम

स्कैमर्स की चाल से ऐसे बचाएं खुद को

1. किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ये फिशिंग लिंक आपको नकली पेज या खतरनाक साइट पर ले जा सकते हैं.
2. सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमेशा न्यू ब्राउजर टैब ओपन करें और सीधे अपने Google अकाउंट पर जाकर एक्टिविटीज को देखें.
3. ईमेल में दिए गए किसी भी लिंक को ओपन करने से पहले ईमेल भेजने वाले का एड्रेस चेक करें. क्योंकि डिस्प्ले पर Google Security का नाम लिखा हो, लेकिन एड्रेस फर्जी हो सकता है.
4. आप अगर अनजाने में हेकर्स की चाल में फंस जाते हैं, तो आपकी आईडी या डेटा लीक हो सकता है.
5. ऐसे मैसज आने पर तुरंत Google के फिशिंग रिपोर्टिंग टूल की मदद से रिपोर्ट करें. 
6. हमेशा Two Factor Authentication के ऑप्शन को ऑन रखें. जिससे आपके अकाउंट को लॉग इन करने के लिए पासवर्ड और अलग से एक कोड चाहिए होगा. 
7. बिना कंफर्म किए कि वेबसाइट असली है या फेक इस पर अपना पर्सनल डेटा या पासवर्ड न भरें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

GmailFake Security Alerts

Trending news

'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
;