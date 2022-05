भूल गए हैं अपने Gmail अकाउंट का Password? बिना मेल और फोन नंबर के ऐसे करें रिकवरी

Gmail Tips and Tricks for Password Recovery: अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड किए तमाम ऐप्स के पासवर्ड्स को हमेशा याद रखना असंभव-सा लगता है और ऐसे में भूले हुए पासवर्ड को रिकवर करना और भी कठिन काम खोटा है. Gmail, गूगल का मेलिंग सर्विस है जिसका इस्तेमाल लाभग सभी लोग करते होंगे. आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने जीमेल (Gmail) अकाउंट के पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो आप किस तरह, बिना ईमेल आईईडी और फोन नंबर के इसे रिकवर कर सकते हैं..

बिना ईमेल, फोन नंबर के होगी Gmail के पासवर्ड की रिकवरी

अगर आप एक जीमेल (Gmail) यूजर हैं तो आपको पता होगा कि जीमेल अकाउंट की रिकरी के लिए आपको एक रिकवरी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर की जरूरत होती है. कई ऐसे यूजर्स भी होते हैं जो कोई भी रिकवरी इन्फॉर्मेशन नहीं सेव करते हैं. अगर आप भी इन्ही यूजर्स की गिनती में आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह बिना इस जानकारी के अपने जीमेल अकाउंट के पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं.

प्रोसेस करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आपको पहले हम बताना चाहेंगे कि रिकवरी ईमेल आईडी और फोन नंबर के बिना पासवर्ड को रिकवर किया तो जा सकता है लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें काफी समय लगता है. साथ ही, इस प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि किसी डिवाइस में आपका जीमेल अकाउंट लॉग्ड-इन हो और आप उस डिवाइस को एक्सेस कर सकें.

पासवर्ड रिकवरी के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

सबसे पहले गूगल (Google) खोलें और फिर 'गूगल अकाउंट रिकवरी' (Google Account Recovery) पेज को सर्च करके उसपर क्लिक करें. अब अपनी जीमेल आईडी या यूजरनेम वहां टाइप करें और फिर 'नेक्स्ट' पर जाएं. यहां आपको स्क्रीन पर 'एंटर योर पासवर्ड' (Enter your Password), 'गेट वेरीफिकेशन ईमेल ऑन रिकवरी ईमेल' (Get Verification Email on Recovery Email) और 'ट्राइ अनदर वे टू साइन इन' (Try Another Way to Sign In), ये तीन ऑप्शन दिखेंगे.

इनमें से तीसरे ऑप्शन यानी 'ट्राइ अनदर वे टू साइन इन' पर क्लिक करें और फिर आपको अपने दूसरे डिवाइस के लॉग्ड-इन अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा. नोटिफिकेशन में वेरीफिकेशन के लिए 'यस' के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर 72 घंटों में आपको गूगल की तरफ से पासवर्ड रीसेट करने के लिए एक लिंक भेजा जाएगा.

ध्यान रहे कि ये लिंक सात दिनों के लिए ही वैलिड होगा, इसलिए सात दिनों में आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा. पासवर्ड बदलने के बाद आप रिकवरी मेल भी सेट कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपको इस लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा.