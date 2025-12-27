अब मिनटों में खाली करें Gmail Storage, शायद आप भी होंगे इस शॉर्टकट से अनजान! जानने के लिए तुरंत क्लिक करें

Advertisement
Gmail storage Full Fix: आज के समय में Gmail का स्टोरेज फुल होना आम समस्या बन गया है. अचानक मेल आना बंद हो जाए या बार-बार Storage Almost Full का नोटिफिकेशन आने लगे तो समस्या बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्मार्ट शॉर्टकट्स की मदद से आप मिनटों में Gmail का ढेर सारा स्पेस खाली कर सकते हैं? आइए जानते हैं...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 27, 2025, 01:00 PM IST
How to clear Gmail Storage: क्या आप भी बार-बार Gmail का स्टोरेज फुल होने से परेशान है? अगर हां तो यह खबर आपके लिए खास है. आज के इस डिजिटल दौर में ऑफिस के मैसेज से लेकर दूसरे जरूरी जानकारी मेल पर ही आती है, लेकिन अक्सर ज्यादा मैसेज के आने से Gmail का स्टोरेज फुल हो जाता है और स्क्रीन पर स्टोरेज को लेकर अलर्ट आने लगता है. सिर्फ इतना ही नहीं स्टोरेज फुल होने से नए मेल आने भी बंद हो जाते हैं. ऐसे में बहुत से यूजर्स पैसे खर्च करके स्टोरेज खरीदते हैं. लेकिन अगर आप भी स्टोरेज खरीदने जा रहे हैं तो जरा रुकिया कुछ स्मार्ट ट्रिक को अपना कर आप मिनटों में अपनी जीमेल खाली कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

जीमेल पर Storage Full की समस्या सिर्फ आपके ही साथ नहीं हो रही है. ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की समस्या से परेशान हैं. अब Gmail सिर्फ मेल भेजने-पाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह Google Drive और Photos से भी कनेक्ट हो चुका है. ऐसे में बिना ध्यान दिए सालों तक जमा हुए ईमेल, बड़े-बड़े अटैचमेंट और बेकार फाइलें धीरे-धीरे पूरा स्टोरेज भर देती हैं. लेकिन राहत की बात है कि बिना एक भी पैसा खर्च किए आप अपने Gmail में आसानी से काफी स्पेस खाली कर सकते हैं. इस स्टेप-बाय-स्टेप गाइड में हम आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं. आइए जानते हैं...

टेक एक्सपर्ट का मानना है कि अक्सर हमारी इनबॉक्स में ऐसी फाइलें और ईमेल सेव होते हैं जो काम के नहीं होते हैं फिर भी काफी ज्यादा स्टोरेज लेकर बैठे होते हैं. इसकी हमें जानकारी भी नहीं होती है. इसे ठीक करने के लिए आपको बस इन स्टेप्स को अपनाना होगा और मिनटों में आपका जीमेल खाली हो जाएगा और नए मेल आने भी लगेंगे.

बड़े फाइल्स की करें छुट्टी
इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Gmail ओपन करें. यहां सर्च बार में जाकर नीचे दिए गए फिल्टर्स को एक-एक करके सर्च करें-

filename:pdf larger:10mb यह 10MB से इससे बड़ी PDF फाइलें सर्च करने के लिए है.

older_than:1y यह 1 साल या इससे पुराने ईमेल को खोजने के लिए है.   

has:attachment यह अटैचमेंट वाले ईमेल के लिए है.   

filename:mp4 या filename:zip यह फिल्टर वीडियो और जिप फाइल्स को खोजने के लिए है.

जैसे ही आप एक एक करके इन फिल्टर्स को सर्च बार में जाकर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ऐसे मेल्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी. अब आप यहां आसानी से जो मेल काम के न हों उन्हें डिलीट कर दें. आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ इन फाइलों को हटाकर कितनी जगह खाली हो जाती है.

हिडन कचरा भी करें साफ
Gmail के साथ ही Google Photos में पड़े फालतू स्क्रीनशॉट, मीम्स और व्हाट्सएप बैकअप के वीडियो भी स्टोरेज भी भर देते हैं. इस परेशानी को दूर करने के लिए Google Photos ऐप पर जाएं. यहां Utilities मेनू में जाना होगा. अब आपको अनचाहे वीडियो और बड़ी-बड़ी फाइल्स डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा. इसे साफ करते ही आपका काफी स्पेस बच जाएगा.

प्रमोशनल ईमेल्स को इस तरह करें डिलीट
जीमेल पर ऐसे बहुत से मेल आते हैं जो मार्केटिंग और विज्ञापन वाले होते है. ये भी ईमेल स्टोरेज भर देते हैं. इस परेशानी को दूर करने के लिए  Gmail सेटिंग्स में Promotions टैब इनेबल करें. अब सर्च बार में category:promotions दें. अब सभी प्रमोशनल ईमेल्स को एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर दें.

इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके मिनटों में बिना एक भी पैसा खर्च किए अपने Google अकाउंट का स्टोरेज काफी खाली कर सकते हैं और जरूरी मेल्स के लिए जगह बना सकते हैं.

