Gmail यूजर्स अलर्ट... स्पैम फिल्टर फेल! इनबॉक्स में घुस रहे खतरनाक ईमेल; कहीं आपका डेटा तो खतरे में नहीं?

Gmail Spam Filter Issue: अगर आप भी Gmail का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए! दुनिया की सबसे भरोसेमंद ई-मेल सर्विस मानी जाने वाली Gmail को लेकर यूजर्स के बीच नई चिंता बढ़ गई है. हाल ही में कई शिकायतें सामने आई है कि Gmail का स्पैम फिल्टर में समस्या आ गई है और वह ठीक से काम नहीं कर रहा है. इस वजह से फेक लिंक, फिशिंग और खतरनाक स्पैम ईमेल सीधे इनबॉक्स तक आ रहे हैं. इसके साथ ही लॉगिन कोड्स और OTP को लेकर भी कई यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

अगर आज आपको अपने जीमेल इनबॉक्स में फालतू के प्रमोशन ईमेल या अजीब से वॉर्निंग मैसेज दिख रहे हैं तो ऐसा सिर्फ आपके ही साथ नहीं हो रहा है. Gmail में एक बड़ी टेक्निकल समस्या सामने आई है जिसकी वजह से दुनिया भर के लाखों यूजर्स का इनबॉक्स में फेक और गैरजरूरी मेल्स आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

जीमेल का ऑटोमेटेड फिल्टर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है. इससे यूजर्स को दो बड़ी समस्या हो रही है-

Add Zee News as a Preferred Source

गलत फिल्टरिंग

प्रमोशनल और गैर-जरूरी ईमेल सोशल या प्रमोशन टैब में जाने चाहिए थे वो अब प्राइमरी इनबॉक्स में आ रहे हैं.

डरावनी वॉर्निंग

कई ईमेल्स पर गूगल का एक बैनर दिख रहा है जिसमें लिखा है इस मैसेज से सावधान रहें, जीमेल ने इसे स्पैम या मालवेयर के लिए स्कैन नहीं किया है.

OTP और जरूरी ईमेल्स में देरी

इस समस्या का असर सिर्फ इनबॉक्स की साफ-सफाई तक सीमित नहीं है. कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें ईमेल काफी देरी से मिल रहे हैं. सबसे ज्यादा समस्या Two-Factor Authentication यानी लॉगिन कोड्स और OTP को लेकर हो रही है जो समय पर न मिलने के कारण लोग अपने अकाउंट्स लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं.

गूगल का क्या कहना है?

गूगल ने आधिकारिक तौर पर इस समस्या को स्वीकार कर लिया है. कंपनी के स्पोकपर्सन के मुताबिक उनकी टीम इस समस्या को ठीक करने के लिए लगी हुई है. गूगल ने सलाह दी है कि जब तक सिस्टम पूरी तरह सही नहीं हो जाता है तब तक अनजान भेजने वालों के किसी भी लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें.

ये भी पढे़ंः अब शर्ट की आस्तीन पर चलेगा कंप्यूटर? चीनी वैज्ञानिकों ने बनाया पहला फाइबर चिप

क्या खतरे में है आपका पर्सनल डेटा?

स्पैम फिल्टर का ठीक से काम न करने का सबसे बड़ा खतरा है कि अब हैकर्स के फिशिंग अटैक सीधे आपके इनबॉक्स तक आ सकते हैं. ये ईमेल दिखने में बिल्कुल बैंक या कंपनी के मैसेज जैसे लगते हैं जिनके पीछे खतरनाक लिंक होते हैं. अगर आप अनजाने में इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं या अपनी जानकारी शेयर करते हैं तो आपके बैंकिंग पासवर्ड, पर्सनल फोटो और दूसरी जरूरी जानकारी चोरी हो सकती है. साथ ही मेल स्कैनिंग बंद होने से मालवेयर आपके डिवाइस में घुस सकते हैं जिससे आपकी प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः क्या Meta पढ़ रहा आपके WhatsApp के मैसेज? एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के दावों पर मचा बवाल