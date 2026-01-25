Advertisement
Gmail यूजर्स अलर्ट... स्पैम फिल्टर फेल! इनबॉक्स में घुस रहे खतरनाक ईमेल; कहीं आपका डेटा तो खतरे में नहीं?

Gmail यूजर्स अलर्ट... स्पैम फिल्टर फेल! इनबॉक्स में घुस रहे खतरनाक ईमेल; कहीं आपका डेटा तो खतरे में नहीं?

Gmail Spam Filter Issue: Gmail यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया गया है. Gmail की ई-मेल सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्पैम और फिशिंग ईमेल इनबॉक्स तक पहुंच रहे हैं.  प्रमोशन या स्पैम फोल्डर में जाने वाले मेल अब सीधे प्राइमरी टैब में दिख रहे हैं, जिससे यूजर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 12:13 PM IST
Gmail यूजर्स अलर्ट... स्पैम फिल्टर फेल! इनबॉक्स में घुस रहे खतरनाक ईमेल; कहीं आपका डेटा तो खतरे में नहीं?

Gmail Spam Filter Issue: अगर आप भी Gmail का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए! दुनिया की सबसे भरोसेमंद ई-मेल सर्विस मानी जाने वाली Gmail को लेकर यूजर्स के बीच नई चिंता बढ़ गई है. हाल ही में कई शिकायतें सामने आई है कि Gmail का स्पैम फिल्टर में समस्या आ गई है और वह ठीक से काम नहीं कर रहा है. इस वजह से फेक लिंक, फिशिंग और खतरनाक स्पैम ईमेल सीधे इनबॉक्स तक आ रहे हैं. इसके साथ ही  लॉगिन कोड्स और OTP को लेकर भी कई यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

अगर आज आपको अपने जीमेल इनबॉक्स में फालतू के प्रमोशन ईमेल या अजीब से वॉर्निंग मैसेज दिख रहे हैं तो ऐसा सिर्फ आपके ही साथ नहीं हो रहा है. Gmail में एक बड़ी टेक्निकल समस्या सामने आई है जिसकी वजह से दुनिया भर के लाखों यूजर्स का इनबॉक्स में फेक और गैरजरूरी मेल्स आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?
जीमेल का ऑटोमेटेड फिल्टर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है. इससे यूजर्स को दो बड़ी समस्या हो रही है-

गलत फिल्टरिंग
प्रमोशनल और गैर-जरूरी ईमेल सोशल या प्रमोशन टैब में जाने चाहिए थे वो अब प्राइमरी इनबॉक्स में आ रहे हैं.

डरावनी वॉर्निंग
कई ईमेल्स पर गूगल का एक बैनर दिख रहा है जिसमें लिखा है इस मैसेज से सावधान रहें, जीमेल ने इसे स्पैम या मालवेयर के लिए स्कैन नहीं किया है.

OTP और जरूरी ईमेल्स में देरी
इस समस्या का असर सिर्फ इनबॉक्स की साफ-सफाई तक सीमित नहीं है. कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें ईमेल काफी देरी से मिल रहे हैं. सबसे ज्यादा समस्या Two-Factor Authentication यानी लॉगिन कोड्स और OTP को लेकर हो रही है जो समय पर न मिलने के कारण लोग अपने अकाउंट्स लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं.

गूगल का क्या कहना है?
गूगल ने आधिकारिक तौर पर इस समस्या को स्वीकार कर लिया है. कंपनी के स्पोकपर्सन के मुताबिक उनकी टीम इस समस्या को ठीक करने के लिए लगी हुई है. गूगल ने सलाह दी है कि जब तक सिस्टम पूरी तरह सही नहीं हो जाता है तब तक अनजान भेजने वालों के किसी भी लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें.

क्या खतरे में है आपका पर्सनल डेटा?
स्पैम फिल्टर का ठीक से काम न करने का सबसे बड़ा खतरा है कि अब हैकर्स के फिशिंग अटैक सीधे आपके इनबॉक्स तक आ सकते हैं. ये ईमेल दिखने में बिल्कुल बैंक या कंपनी के मैसेज जैसे लगते हैं जिनके पीछे खतरनाक लिंक होते हैं. अगर आप अनजाने में इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं या अपनी जानकारी शेयर करते हैं तो आपके बैंकिंग पासवर्ड, पर्सनल फोटो और दूसरी जरूरी जानकारी चोरी हो सकती है. साथ ही मेल स्कैनिंग बंद होने से मालवेयर आपके डिवाइस में घुस सकते हैं जिससे आपकी प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो सकता है.

