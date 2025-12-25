क्या आप भी पुराने Gmail नाम से परेशान हैं? Google ला रहा एड्रेस बदलने की आजादी, लेकिन जान लें ये 3 बड़ी शर्तें

Gmail Address Change Feature: आज की इस डिजिटल दुनिया में Gmail हमारा डिजिटल पहचान बन चुका है. लेकिन बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो सालों पहले जल्दबाजी में या फिर मजाक में ऐसे जीमेल बना लिए हैं जिसमें नाम सही नहीं है, लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर वही जीमेल लगाने के कारण दूसरा मेल भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं. यूजर्स की इसी समस्या को दूर करने के लिए अब गूगल ने कमर कस ली है. ईमेल एड्रेस जिसे बदलना अभी तक नामुमकिन है लेकिन अब बहुत ही जल्द यह मजबूरी खत्म होने वाली है. Google एक ऐसा नया और शानदार फीचर लाने की तैयारी में है जिससे यूजर्स अपने पुराने Gmail एड्रेस को बदल सकेंगे. गूगल का नया फीचर खासकर उन लोगों के लिए राहत भरा होगा जो अपने पुराने या अनप्रोफेशनल ईमेल नाम से परेशान हैं.

क्या है नया अपडेट?

Google के सपोर्ट पेज के अनुसार कंपनी एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिससे यूजर्स अपना @gmail.com वाले एड्रेस में बदलाव कर सकेंगे. अब तक Google केवल उन लोगों को ईमेल बदलने की अनुमति देता था जो किसी तीसरे पक्ष जैसे Yahoo या Outlook की ईमेल आईडी से गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करते होते हैं. लेकिन बहुत ही जल्द जीमेल के नार्मल यूजर्स को भी यह आजादी मिलेगी.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

जब आप नया ईमेल एड्रेस सेट करें तो पुराना एड्रेस डिलीट नहीं होगा. वह एक उपनाम (Alias) की तरह रहेगा.

साथ ही पुराने एड्रेस पर आने वाले सभी ईमेल, फोटोज और मैसेज पूरी तरह सेफ रहेंगे, कुछ भी डिलीट नहीं होगा.

यूजर नए और पुराने दोनों में से किसी भी ईमेल एड्रेस की सहायता से गूगल सर्विसेज में लॉगिन कर पाएंगे.

ये 3 शर्ते भी जान लीजिए

गूगल ने इस फीचर के साथ कुछ लिमेट भी सेट किया है. जैसे

एक यूजर अपना ईमेल एड्रेस 3 बार से ज्यादा नहीं बदल पाएगा.

एक बार ईमेल में बदलाव करने के बाद यूजर अगले एक साल तक नया एड्रेस नहीं बना सकेंगे.

Google का यह नया फीचर अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं है. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार गूगल इसे धीरे-धीरे इस नए फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इसलिए आपके अकाउंट पर यह विकल्प दिखने में थोड़ा समय लग सकता है.

