Advertisement
trendingNow13052875
Hindi Newsटेकक्या आप भी पुराने Gmail नाम से परेशान हैं? Google ला रहा एड्रेस बदलने की आजादी, लेकिन जान लें ये 3 बड़ी शर्तें

क्या आप भी पुराने Gmail नाम से परेशान हैं? Google ला रहा एड्रेस बदलने की आजादी, लेकिन जान लें ये 3 बड़ी शर्तें

Gmail Address Change Feature: क्या आप भी अपनी पुरानी Gmail आईडी को देखकर शर्मिंदा या परेशान होते हैं जो सालों पहले बिना सोचे-समझे बना ली थी? प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी आईडी इस्तेमाल करना अक्सर सिरदर्द का काम बन जाता है. लेकिन अब आपको अपनी पहचान से समझौता करने की जरूरत बिलकुल भी नहीं होगी. गूगल एक ऐसी बड़ी राहत देने की तैयारी में है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आप भी पुराने Gmail नाम से परेशान हैं? Google ला रहा एड्रेस बदलने की आजादी, लेकिन जान लें ये 3 बड़ी शर्तें

Gmail Address Change Feature: आज की इस डिजिटल दुनिया में Gmail हमारा डिजिटल पहचान बन चुका है. लेकिन बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो सालों पहले जल्दबाजी में या फिर मजाक में ऐसे जीमेल बना लिए हैं जिसमें नाम सही नहीं है, लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर वही जीमेल लगाने के कारण दूसरा मेल भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं. यूजर्स की इसी समस्या को दूर करने के लिए अब गूगल ने कमर कस ली है. ईमेल एड्रेस जिसे बदलना अभी तक नामुमकिन है लेकिन अब बहुत ही जल्द यह मजबूरी खत्म होने वाली है. Google एक ऐसा नया और शानदार फीचर लाने की तैयारी में है जिससे यूजर्स अपने पुराने Gmail एड्रेस को बदल सकेंगे. गूगल का नया फीचर खासकर उन लोगों के लिए राहत भरा होगा जो अपने पुराने या अनप्रोफेशनल ईमेल नाम से परेशान हैं.

क्या है नया अपडेट?
Google के सपोर्ट पेज के अनुसार कंपनी एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है जिससे यूजर्स अपना @gmail.com वाले एड्रेस में बदलाव कर सकेंगे. अब तक Google केवल उन लोगों को ईमेल बदलने की अनुमति देता था जो किसी तीसरे पक्ष जैसे Yahoo या Outlook की ईमेल आईडी से गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करते होते हैं. लेकिन बहुत ही जल्द जीमेल के नार्मल यूजर्स को भी यह आजादी मिलेगी.

कैसे काम करेगा यह फीचर?
जब आप नया ईमेल एड्रेस सेट करें तो पुराना एड्रेस डिलीट नहीं होगा. वह एक उपनाम (Alias) की तरह रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही पुराने एड्रेस पर आने वाले सभी ईमेल, फोटोज और मैसेज पूरी तरह सेफ रहेंगे, कुछ भी डिलीट नहीं होगा.

यूजर नए और पुराने दोनों में से किसी भी ईमेल एड्रेस की सहायता से गूगल सर्विसेज में लॉगिन कर पाएंगे.

ये 3 शर्ते भी जान लीजिए

गूगल ने इस फीचर के साथ कुछ लिमेट भी सेट किया है. जैसे

एक यूजर अपना ईमेल एड्रेस 3 बार से ज्यादा नहीं बदल पाएगा.

ये भी पढ़ेंः Steam Down: क्रिसमस पर गेमर्स का टूटा दिल! स्टीम हुआ ठप, यूजर्स परेशान

एक बार ईमेल में बदलाव करने के बाद यूजर अगले एक साल तक नया एड्रेस नहीं बना सकेंगे.

Google का यह नया फीचर अभी सभी के लिए उपलब्ध नहीं है. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार गूगल इसे धीरे-धीरे इस नए फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इसलिए आपके अकाउंट पर यह विकल्प दिखने में थोड़ा समय लग सकता है.

ये भी पढ़ेंः क्यों पुराने चार्जर्स में होता था अजीब सा बम्प और अब क्यों हो गया गायब? जानिए वजह

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

mail Address Change FeatureGmail username change

Trending news

बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा