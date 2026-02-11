हाथ में पहनें Mustang कार वाला टशन... GoBoult लाया है बजट में लग्जरी स्मार्टवॉच, डिजाइन देख दीवाने हो जाएंगे आप!

Advertisement
GoBoult Mustang Smartwatch: अगर आप कम बजट में किसी ऐसी स्मार्टवॉच की तलाश में हैं जो देखने में को महंगी लगे लेकिन असल कीमत कम हो, तो GoBoult ने आपकी यह इच्छा पूरी कर दी है. GoBoult ने ऑटोमोबाइल की दुनिया के बादशाह Mustang के साथ मिलकर भारतीय बाजार में तीन नई स्पोर्ट्स स्मार्टवॉच और स्टाइलिश ईयरबड्स की एंट्री कराई है. इन गैजेट्स को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें तेज रफ्तार और लग्जरी कारों का खास शौक है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 11, 2026, 02:23 PM IST
GoBoult Mustang Smartwatch: अगर आप भी नई स्मार्टवॉच खरीदने का सोच रहे हैं और बजट ज्यादा नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है! स्मार्टवाच बनाने वाली दिग्गज कंपनी GoBoult आपके लिए लग्जरी और टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल लाई है जो कम बजट में भी आपको प्रीमियम एहसास देगा. गोबोल्ट ने मस्टैंग के साथ अपनी पार्टनरशिप में तीन नई स्मार्टवॉच और स्टाइलिश Sprint TWS लॉन्च किए हैं. भारत में अपनी Mustang ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइनअप को बढ़ाते हुए GoBoult ने एक साथ 3 नए स्मार्टवॉच और एक नया TWS ईयरबड मार्केट में उतारा है. तो आइए जानते हैं कि कम बजट में आने वाले इन स्मार्टवॉच की कीमत और फीचर्स. 

GoBoult की  Mustang स्मार्टवॉच सिर्फ नाम के लिए ही मस्टैंग नहीं हैं, बल्कि इनका डिजाइन भी मस्टैंग की मसल कार के जैसे ही है. GoBoult ने इन प्रोडक्ट्स को इस तरह डिजाइन किया है कि ये प्रीमियम लगें लेकिन जेब पर भारी न पड़ें. आइए जानते हैं इन स्मार्टवॉच की कीमतें.

Mustang Stallion स्मार्टवॉच

यह इस सीरीज की सबसे प्रीमियम वॉच है. इसमें कार के पिस्टन जैसा पावर बटन, स्पीडोमीटर जैसा रोटेटिंग बेज़ल और इग्निशन स्टाइल लीवर दिया गया है. बात करें इसकी कीमत की तो इसकी लॉन्च प्राइज ₹3,999 है. 

Mustang Racer स्मार्टवॉच 
Mustang Racer स्मार्टवॉच  में टायर के ट्रेड जैसा दिखने वाला क्राउन बटन और पैडल-शिफ्टर जैसा लीवर दिया गया है. इसका स्ट्रैप एयरो इनटेक डिजाइन वाला है जिससे वर्कआउट के दौरान हवा का बहाव बना रहे. इसकी कीमत ₹2,999 है.

Mustang Muscle स्मार्टवॉच 
Mustang Muscle स्मार्टवॉच  में बड़ी कर्व्ड डिस्प्ले और अलॉय-व्हील जैसा दिखने वाला हैप्टिक रिंग क्राउन कंपनी ने दिया है. जो इसके लुक को और भी ज्यादा बढ़ा देता है. इस पर मस्टैंग की सिग्नेचर डबल रेसिंग स्ट्राइप्स वाला स्ट्रैप दिया गया है. हालांकि अभी यह बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, बहुत ही जल्द आप इसे खरीद सकते हैं. इसकी कीमत ₹1,999 है.

Mustang Sprint TWS ईयरबड्स
इन स्मार्टवॉच के साथ गोबोल्ट ने एक Mustang Sprint TWS ईयरबड्स भी लॉन्च किया है जिसे कार के विंडशील्ड जैसा लुक दिया गया है. इसकी कीमत ₹1,499 है.

आप गोबोल्ट के चारों Mustang प्रोडक्ट्स को भारतभर में GoBoult की ऑफिशियल वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और क्विक कॉमर्स चैनलों पर उपलब्ध हैं. 

फीचर्स भी जान लीजिए

Mustang Stallion स्मार्टवॉच में गोबोल्ट में कार के पिस्टन-हेड स्टाइल पावर बटन, रोटेटिंग बेजल और इग्निशन स्टाइल लीवर लगाया है. कंपनी का मानना है कि इसकी सहायता से यूजर्स जल्दी एक्टिविटी ट्रैकिंग मोड एक्सेस कर पाएंगे.

Mustang Muscle स्मार्टवॉच में कर्व्ड डिस्प्ले, एलॉय-व्हील के जैसे ही हैप्टिक क्राउन और GT स्टाइल डुअल-स्ट्राइप स्ट्रैप लगाया है, जो इसके लुक को और भी शानदार बना देता है. 

Mustang Racer स्मार्टवॉच में टायर-ट्रेड पैटर्न वाला क्राउन और पैडल-शिफ्टर स्टाइल लीवर मिलता है. इसकी स्ट्रैप वर्कआउट के दौरान एयरफ्लो बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है.

