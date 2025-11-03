AI के ‘गॉडफादर’ ने दी चेतावनी! बोले- AI लाखों नौकरियां खत्म कर देगा, खतरा मशीनों से नहीं, बल्कि...

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहे जाने वाले ज्योफ्री हिंटन (Geoffrey Hinton) ने अब एक बड़ा बयान दिया है, जिसने दुनिया भर में चर्चा छेड़ दी है. हिंटन ने कहा है कि AI लाखों नौकरियां खत्म कर सकता है, लेकिन असली खतरा तकनीक से नहीं, बल्कि इस बात से है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में हिंटन ने कहा कि आने वाला रोजगार संकट AI की वजह से नहीं, बल्कि सरकारों और कंपनियों की लालचभरी नीतियों का परिणाम होगा, जो लॉन्ग-टर्म मानव कल्याण की बजाय शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट को प्राथमिकता देती हैं. उन्होंने साफ कहा, “समस्या का कारण AI नहीं है, बल्कि हमारा समाज और आर्थिक ढांचा है, जो इसे चला रहा है.”

AI की ताकत और उसका खतरा

हिंटन ने कहा कि आज की AI सिस्टम्स इतनी शक्तिशाली हो चुकी हैं कि वो ऐसे काम भी करने लगी हैं, जिन्हें कभी केवल इंसान ही कर सकते थे. कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स, लीगल रिसर्च और यहां तक कि क्रिएटिव राइटिंग जैसे क्षेत्रों में भी अब AI इंसानों की जगह ले रहा है.

हिंटन ने चेतावनी दी कि अगर सरकारें और कंपनियां समय रहते कदम नहीं उठातीं, तो ऑटोमेशन से होने वाला फायदा कुछ गिने-चुने अमीर लोगों तक सीमित रहेगा, जबकि करोड़ों लोग बेरोजगार या अधरोजगार की स्थिति में फंस जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अब जरूरत AI को रोकने की नहीं, बल्कि यह सोचने की है कि इसका लाभ समान रूप से सभी लोगों तक कैसे पहुंचे.

मुनाफे के लिए बना सिस्टम, इंसानों के खिलाफ

हिंटन ने मौजूदा आर्थिक ढांचे की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि आज की कंपनियां शेयरहोल्डर्स के मुनाफे को बढ़ाने के लिए काम करती हैं, न कि कर्मचारियों के भले के लिए. AI का इस्तेमाल इस समय लोगों की क्षमता बढ़ाने या असमानता घटाने के लिए नहीं, बल्कि लेबर कॉस्ट कम करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी – “अगर हम AI का इस्तेमाल सिर्फ कुछ लोगों के मुनाफे के लिए करते रहे, तो हम एक बहुत बुरी दिशा में जा रहे हैं.”

सिस्टम में बदलाव की मांग

हिंटन ने सरकारों और संस्थाओं से नीतिगत बदलाव (Policy Reform) की मांग की. उन्होंने सुझाव दिया कि इस संकट से निपटने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI), मजबूत लेबर प्रोटेक्शन, और AI युग में काम की नई परिभाषा की जरूरत है. साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक सहयोग (Global Cooperation) बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में अगर सुपर-इंटेलिजेंट AI बन भी जाए, तो वह मानव मूल्यों के अनुरूप काम करे.

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब OpenAI, Google DeepMind और Anthropic जैसी कंपनियां सुपर एडवांस्ड AI मॉडल बनाने की होड़ में लगी हैं. हिंटन का मानना है कि अभी सिर्फ दूर के “AI खतरों” की नहीं, बल्कि निकट भविष्य के आर्थिक और सामाजिक संकटों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है.

AI का भविष्य – प्रगति या असमानता का नया दौर?

हिंटन का यह बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें इंसानों से आगे निकल जाएंगी, लेकिन इंसानों के हित पीछे रह जाएंगे. AI में क्षमता है कि वह दुनिया को बेहतर बना सकती है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में इस्तेमाल किया गया तो यह असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक असंतुलन को और बढ़ा सकती है.