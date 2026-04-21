'नौकरी गई तो फिर कभी नहीं मिलेगी, सारे दरवाजे हो जाएंगे बंद...' AI के 'गॉडफादर' की खौफनाक भविष्यवाणी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के “गॉडफादर” माने जाने वाले Geoffrey Hinton ने AI के भविष्य को लेकर एक बड़ी चिंता जताई है. उनका कहना है कि AI इंसानों की नौकरियों पर ऐसा असर डाल सकता है, जैसा पहले किसी तकनीक ने नहीं डाला. उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या AI भी पुराने तकनीकी बदलावों की तरह नई नौकरियां पैदा करेगा या इस बार हालात अलग हो सकते हैं.

पहले कैसे बदलती रही हैं नौकरियां

इतिहास में हर बड़ी तकनीकी क्रांति ने कुछ नौकरियां खत्म कीं, लेकिन साथ ही नई नौकरियां भी पैदा कीं. जब खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा, तो खेतों में काम करने वाले लोगों की जरूरत कम हो गई. लेकिन उसी समय फैक्ट्रियों और ऑफिस में नई नौकरियां बनने लगीं. इसी तरह इंडस्ट्रियल और डिजिटल रिवोल्यूशन में भी काम का तरीका बदला, लेकिन रोजगार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. लोग नए स्किल सीखकर नई नौकरियों में शिफ्ट हो गए.

AI क्यों अलग हो सकता है?

Geoffrey Hinton का मानना है कि AI इस पुराने पैटर्न को तोड़ सकता है. पहले की तकनीकें सिर्फ कुछ खास तरह के काम को बदलती थीं, लेकिन AI एक साथ कई तरह के काम कर सकता है—चाहे वह सोचने वाला काम हो या क्रिएटिव काम. इसका मतलब यह है कि अगर लोग नई स्किल सीखकर दूसरी नौकरी में जाते हैं, तो AI वहां भी उन्हें रिप्लेस कर सकता है.

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कई सेक्टर पर एक साथ असर

AI का असर सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा. कस्टमर सपोर्ट, कोडिंग, राइटिंग और यहां तक कि लॉ (कानूनी काम) जैसे क्षेत्रों में भी AI तेजी से अपनी जगह बना रहा है. इससे एक “डोमिनो इफेक्ट” बन सकता है, जहां एक के बाद एक कई करियर ऑप्शन खतरे में आ सकते हैं.

नौकरी और हायरिंग पर असर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़ी संख्या में नौकरियां AI के कारण प्रभावित हो सकती हैं. अभी से इसके संकेत दिखने लगे हैं- खासतौर पर एंट्री-लेवल जॉब्स में हायरिंग कम हो रही है और कुछ सेक्टर में नई नौकरियों की संख्या घट रही है. कंपनियां अब वर्कफोर्स प्लानिंग में AI और ऑटोमेशन को ज्यादा महत्व देने लगी हैं.

इंसानों के काम का भविष्य क्या होगा?

Geoffrey Hinton ने इस मुद्दे को सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे इंसानों के उद्देश्य से भी जोड़ा है. पहले तकनीक ने इंसानों की शारीरिक मेहनत कम की थी, लेकिन अब AI इंसानों की सोचने की क्षमता को चुनौती दे रहा है. अगर सोचने और समझने वाला काम भी मशीनें करने लगें, तो भविष्य में इंसानों के लिए क्या भूमिका बचेगी- यह एक बड़ा सवाल बन जाता है.

क्या बदलनी पड़ेगी सोच?

इस स्थिति में यह जरूरी हो सकता है कि समाज यह दोबारा सोचे कि “काम”, “प्रोडक्टिविटी” और “वैल्यू” का मतलब क्या है. क्या नई तरह की नौकरियां बनेंगी या हमें पूरी तरह नया सिस्टम बनाना पड़ेगा- यह अभी साफ नहीं है.