/Monsoon में AC से टपक रहा है पानी और आ रही है बदबू? Godrej के सर्विस हेड ने बताया बस 10 मिनट का यह अचूक उपाय

मानसून का मौसम आते ही जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेज, खासकर एयर कंडीशनर (AC) के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं. इस मौसम में हवा में नमी इतनी ज्यादा होती है कि AC के अंदर फंगस और मोल्ड बहुत तेजी से पनपने लगते हैं. कई बार AC चलाते ही कमरे में अजीब सी गंदी बदबू आने लगती है या फिर इनडोर यूनिट से पानी टपकने लगता है. इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप (Godrej Enterprises Group) के एप्लायंस बिजनेस के सर्विस हेड, अरनब बागची ने कुछ बेहद जरूरी और आसान टिप्स शेयर किए हैं. अगर आप भी मानसून में AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गोदरेज एक्सपर्ट की इन बातों को नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है.
गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप के सर्विस हेड अरनब बागची (Arnab Bagchi, Head of Service at Appliance Business of Godrej Enterprises Group) के अनुसार, बरसात के मौसम में हवा में भारी नमी यानी ह्यूमिडिटी होती है. इस दौरान AC के फिल्टर पर जमा धूल इस नमी को सोख लेती है. नमी सोखने के कारण फिल्टर पूरी तरह से चोक (बंद) हो जाता है. फिल्टर चोक होने से न सिर्फ AC का परफॉर्मेंस खराब होता है और कूलिंग कम होती है, बल्कि AC से पानी टपकने (Water Dripping) की समस्या भी शुरू हो जाती है.
अरनब बागची ने बताया कि फिल्टर के जाम होने और अंदर नमी बने रहने से AC के अंदर फंगस (Fungal Growth) पनपने लगती है. यह फंगस हाइजीन और सेहत के लिहाज से बेहद खतरनाक है. जब आप इस स्थिति में AC चलाते हैं, तो कमरे में एक बहुत ही अजीब और अप्रिय बदबू फैल जाती है. यह दूषित हवा सांस के जरिए हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार भी कर सकती है. इसलिए मानसून में AC की साफ-सफाई को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.
गोदरेज एक्सपर्ट अरनब बागची ने इसका एक बहुत ही सीधा और आसान फॉर्मूला बताया है. उनके अनुसार, अगर आपके घर में AC का इस्तेमाल रोजाना रात में 8 से 10 घंटे तक होता है, तो आपको हर दो हफ्ते (15 दिन) में एक बार अपने AC का एयर फिल्टर जरूर साफ करना चाहिए. इस काम को करने के लिए किसी मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ग्राहक इसे बेहद आसानी से घर पर खुद ही कर सकते हैं.
AC को फंगस और नमी से बचाने के लिए अरनब बागची ने एक बेहद कमाल की और जादुई ट्रिक बताई है. उन्होंने सलाह दी है कि जब भी आप AC बंद करने वाले हों, तो कूलिंग चक्र के अंत में AC को सीधे बंद करने के बजाय उसे 10 से 15 मिनट के लिए 'फैन मोड' (Fan Mode) पर चलाएं. ऐसा करने से AC की कूलिंग कॉइल और उसके अंदर के अन्य हिस्सों में जमा सारी नमी पूरी तरह से सूख जाती है. जब अंदर नमी ही नहीं रहेगी, तो फंगस लगने और बदबू आने का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा.
गोदरेज के इस भरोसेमंद गाइडेंस को अपनाकर आप न केवल अपने महंगे AC को खराब होने से बचा सकते हैं, बल्कि बिजली के भारी-भरकम बिल से भी राहत पा सकते हैं. साफ फिल्टर होने से कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है जिससे बिजली की खपत कम होती है. तो इस मानसून मौसम में बीमारियों से दूर रहने और ठंडी, साफ हवा का आनंद लेने के लिए अरनब बागची की इन छोटी लेकिन बेहद काम की बातों को जरूर अमल में लाएं.