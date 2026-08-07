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अब वॉशिंग मशीन में भी सुरक्षित धुलेंगे बनारसी साड़ी और खादी के कपड़े! Godrej के AI फीचर ने दूर की सबसे बड़ी टेंशन

बनारसी साड़ी और महंगे खादी के कपड़ों को मशीन में धोने पर खराब होने की चिंता अब खत्म होने वाली है. गोदरेज अप्लायंसेज ने AI तकनीक से लैस ऐसा जेंटल वॉश फीचर लॉन्च किया है, जो नाजुक हैंडलूम फैब्रिक की चमक और बुनाई को बिना नुकसान पहुंचाए घर पर ही ड्राई-क्लीन जैसी सुरक्षा देगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 07, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:45 PM IST
अब वॉशिंग मशीन में भी सुरक्षित धुलेंगे बनारसी साड़ी और खादी के कपड़े! Godrej के AI फीचर ने दूर की सबसे बड़ी टेंशन

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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