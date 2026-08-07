/अब वॉशिंग मशीन में भी सुरक्षित धुलेंगे बनारसी साड़ी और खादी के कपड़े! Godrej के AI फीचर ने दूर की सबसे बड़ी टेंशन

बनारसी साड़ी हो, महंगा कुर्ता या फिर खादी का फैब्रिक हैंडलूम कपड़े, हमारी अलमारी की शान तो बढ़ाते हैं, लेकिन इन्हें धोने की टेंशन हमेशा बनी रहती है. अक्सर डर रहता है कि कहीं मशीन का एक चक्कर हमारे पसंदीदा और महंगे कपड़े की चमक और बुनाई न छीन ले. यही कारण है कि मन होने के बाद भी लोग इन कपड़ों को पहनने से बचते हैं.
लेकिन अब नाजुक से नाजुक हैंडलूम कपड़ों को भी वाशिंग मशीन में धो सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के. नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर गोदरेज ने एक ऐसी AI-पावर्ड वाशिंग मशीन में खास जेंटल वॉश फीचर लॉन्च लॉन्च किया, जो आपकी अलमारी में बंद पड़े इन कीमती कपड़ों की देखभाल बिल्कुल किसी एक्सपर्ट की तरह करेगी.
नेशलन हैंडलूम डे के मौके पर गोदरेज के अप्लायंसेज बिजनेस ने एक स्टडी हैंडलूम डिलेमा जारी किया है. इसमें ट्वेंटीफाई इंडिया के साथ मिलकर किए गए इस सर्वे में सामने आया है कि लगभग 80% भारतीय हैंडलूम कपड़ों से बहुत प्यार करते हैं. लेकिन आज की Gen Z में हैंडलूम को लेकर Gen X के मुकाबले ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, प्यार के बावजूद 81% लोग सही जानकारी न होने और 70% लोग कपड़ों के खराब होने के डर से परेशान रहते हैं. ज्यादातर लोग इन कपड़ों को या तो हाथ से धोते हैं या फिर ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं. इसमें ज्यादा समय और पैसा खर्च होता है. इसी डर और झंझट की वजह से लोग हैंडलूम केवल तीज-त्योहारों पर 69%, शादियों में 64% या मंदिर जाने के समय 67% ही पहनते हैं. अमूमन रोजमर्रा के दिनों में केवल 36% लोग ही इन्हें पहनते हैं.
स्टडी में यह भी तथ्य सामने आया कि करीब 97% लोगों का कहना है कि अगर हैंडलूम कपड़ों को घर पर आसानी से और बिना नुकसान के धोना संभव हो, तो वे इन्हें ज्यादा खरीदेंगे और पहनेंगे.
इसी समस्या को दूर करने के लिए गोदरेज ने अपनी AI-पावर्ड फ्रंट लोड वाशिंग मशीन में खास Handloom Friendly Gentle Wash फीचर पेश किया है. कंपनी का दावा है कि इस फीचर का टेस्ट भारत के 25 से ज्यादा अलग-अलग हैंडलूम फैब्रिक्स यानी कपड़ों पर किया गया है. टेस्टिंग के दौरान हर फैब्रिक को 25 बार धोकर 40X मैग्रिफिकेशन से चेक किया गया, जिससे यह तय हो सके कि नाजुक बुनाई वाले कपड़े बिल्कुल सेफ रहें.