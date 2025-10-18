बाजार जाने का झंझट खत्म! अब घर बैठे मिनटों में खरीदें 24 कैरेट Gold, ये प्लेटफॉर्म दे रहे सुविधा

Investment In Gold: त्योहारों और शादी के दौरान ज्यादातर लोग सोना और चांदी खरीदते हैं. खास बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी ने गोल्ड खरीदना और इनवेस्ट करना बहुत आसान कर दिया है. आप घर बैठे डिजिटल या असली सोना कॉइन या बार्स खरीद सकते हैं. इस दिवाली आप टॉप भरोसेमंद ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए सुरक्षित और आसान तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दिवाली में लूट लें डील! iPhone से लेकर Samsung तक मिल रहा बंपर ऑफर, फिर नहीं मिलेगा गोल्डन चांस

JioMart

Add Zee News as a Preferred Source

JioMart सोने और चांदी के सिक्के और ज्वेलरी भी बेचता है. त्योहारों के चलते कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म घर पर डिलीवरी की सुविधा भी ऑफर करता है.

Paytm

Paytm पर आप बेहद आसानी से गोल्ड खरीदने के साथ-साथ बेच या फिर तोहफे में भी दे सकते हैं. आप 1 रुपये से भी इनवेस्ट कर सकते हैं. ये सारी सर्विस MMTC-PAMP द्वारा संभाली जाती है. जब चाहें आप अपने खरीदे हुए गोल्ड को आसानी से बेच सकते हैं या उसे रियल सोने के रूप में घर पर मंगवा सकते हैं.

Google Pay

Google Pay पर एक फीचर मिलता है, जिसका नाम 'Gold Locker' है. इसमें आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं. इसे MMTC-PAMP स्टोर करता है. ग्राहकों को बस ऐप ओपन करना है, 'New Payment' पर जाकर सोना खरीदने वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है.

Blinkit

Blinkit दिवाली के मौके पर आपके घर पर सोने के सिक्कों को एक्सप्रेस डिलीवरी से आपके घर तक पहुंचा सकता है.

यह भी पढ़ें: साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही बन गए ऑनलाइन ठगी का शिकार, गंवा दिए 73 लाख रुपये, जानें पूरा मामला

Tanishq DigiGold

Tanishq की वेबसाइट पर आप मात्र 100 रुपये से डिजिटल गोल्ड में इनवेस्ट शुरू कर सकते हैं. यह पूरी खरीददारी SafeGold के साथ पार्टनरशिप में की जाती है. आप जब चाहें इस डिजिटल गोल्ड को ज्वेलरी में या रियल सोने के सिक्के के रूप में घर मंगा सकते हैं.