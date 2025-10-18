Advertisement
बाजार जाने का झंझट खत्म! अब घर बैठे मिनटों में खरीदें 24 कैरेट Gold, ये प्लेटफॉर्म दे रहे सुविधा

Digital Gold Investment: त्योहारों और शादी के सीजन में अक्सर लोग सोना और चांदी खरीदते है. लेकिन अब गोल्ड खरीदने का तरीका भी बदल गया है. आप घर बैठे ही डिजिटल या असली सोना के सिक्के या बार्स खरीद सकते हैं. इस दिवाली आप भरोसेमंद ऐप्स और वेबसाइट्स से सुरक्षित और आसान गोल्ड शॉपिंग कर सकते हैं. आइए जानें और शुभ खरीदारी करें.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:19 PM IST
Investment In Gold: त्योहारों और शादी के दौरान ज्यादातर लोग सोना और चांदी खरीदते हैं. खास बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी ने  गोल्ड खरीदना और इनवेस्ट करना बहुत आसान कर दिया है. आप घर बैठे डिजिटल या असली सोना कॉइन या बार्स खरीद सकते हैं. इस दिवाली आप टॉप भरोसेमंद ऐप्स और वेबसाइट्स के जरिए सुरक्षित और आसान तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं.

JioMart

JioMart सोने और चांदी के सिक्के और ज्वेलरी भी बेचता है. त्योहारों के चलते कंपनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म घर पर डिलीवरी की सुविधा भी ऑफर करता है.

Paytm
Paytm पर आप बेहद आसानी से गोल्ड खरीदने के साथ-साथ बेच या फिर तोहफे में भी दे सकते हैं. आप 1 रुपये से भी इनवेस्ट कर सकते हैं. ये सारी सर्विस MMTC-PAMP द्वारा संभाली जाती है. जब चाहें आप अपने खरीदे हुए गोल्ड को आसानी से बेच सकते हैं या उसे रियल सोने के रूप में घर पर मंगवा सकते हैं.

Google Pay
Google Pay पर एक फीचर मिलता है, जिसका नाम 'Gold Locker' है. इसमें आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं. इसे MMTC-PAMP स्टोर करता है. ग्राहकों को बस ऐप ओपन करना है, 'New Payment' पर जाकर सोना खरीदने वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना है. 

Blinkit
Blinkit दिवाली के मौके पर आपके घर पर सोने के सिक्कों को एक्सप्रेस डिलीवरी से आपके घर तक पहुंचा सकता है.

Tanishq DigiGold

Tanishq की वेबसाइट पर आप मात्र 100 रुपये से डिजिटल गोल्ड में इनवेस्ट शुरू कर सकते हैं. यह पूरी खरीददारी SafeGold के साथ पार्टनरशिप में की जाती है. आप जब चाहें इस डिजिटल गोल्ड को ज्वेलरी में या रियल सोने के सिक्के के रूप में घर मंगा सकते हैं.

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

GoldGold investment

