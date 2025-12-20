Advertisement
trendingNow13047594
Hindi NewsटेकElon Musk के साथ काम करने का मौका! xAI में निकली बंपर भर्ती, बस होनी चाहिए ये खूबी; मिलेगी तगड़ी सैलरी

Elon Musk के साथ काम करने का मौका! xAI में निकली बंपर भर्ती, बस होनी चाहिए ये खूबी; मिलेगी तगड़ी सैलरी

Elon Musk xAI Hiring: टेक्नोलॉजी की दुनिया में करियर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. टेस्ला, X के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी कंपनी xAI में बंपर भर्तियां निकली हैं. खास बात यह है कि अगर आपके पास एक टेक्निकल खूबी है तो आपको यहां मोटी सैलरी के साथ शानदार बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk के साथ काम करने का मौका! xAI में निकली बंपर भर्ती, बस होनी चाहिए ये खूबी; मिलेगी तगड़ी सैलरी

Elon Musk xAI Hiring: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी में इस समय भर्ती निकलती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI में यह भर्ती निकली है. इस रिक्रूटमेंट को लेकर खुद एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी शेयर की है. मस्क ने सोशल मीडिया में कहा है कि उनकी कंपनी एंड्रॉयड इंजीनियर्स को हायर कर रही है. यह रिक्रूटमेंट विशेष रूप से Grok और X के लिए एआई आधारित मोबाइल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है.

किन पदों पर निकली भर्ती?
मस्क की कंपनी xAI को लंदन, न्यूयॉर्क, पालो अल्टो और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों के लिए एंड्रॉयड इंजीनियर्स की तलाश है. इस रिक्रूटमेंट को लेकर मस्क ने साफ कर दिया है कि उन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो तेजी से काम करने वाली टीम का हिस्सा बन सकें.

कौन कर सकता है अप्लाई

अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए-

टेक्निकल पकड़ जैसे Kotlin, Jetpack Compose और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग आना चाहिए

इसके साथ ही एक्सपीरियंस भी बड़ा जरूरी है, जैसे बड़े और सफल एंड्रॉयड ऐप्स बनाने का एक्सपीरियंस हो.

ऐप की स्टेबिलिटी और स्पीड को ऑप्टिमाइज करने की भी क्षमता होनी चाहिए.

वहीं जिन लोगों को Rust भाषा (हाई-परफॉरमेंस सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है) आती है या आपके पास शानदार ऐप्स बनाने का रिकॉर्ड है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी.

प्रोसेस भी समझ लीजिए

आपके काम और एक्सपीरियंस के आधार पर पहले प्रोफाइल सेलेक्ट की जाएगी.

15 मिनट का ऑनलाइन इंटरव्यू जिसमें बेसिक सवाल पूछे जाएंगे.

Jetpack Compose का इस्तेमाल करके एक लाइव ऐप बनाकर दिखाना होगा.

इसमें API और स्टार्टर कोड के साथ काम करना होगा.

आखिरी राउंड में टीम के साथ बातचीत होगी.

अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ai careers पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः सिर्फ 85,500 में घर ले आएं iPhone 17 Pro, यहां चल रही है बंपर डील, खरीदारों की मौज!

सैलरी क्या होगी?
xAI ने अभी तक सैलरी का खुलासा तो नहीं किया है लेकिन जानकारों का मानना है कि इस जॉब के लिए शानदार पैकेज मिलेगा. इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ इक्विटी, मेडिकल, विजन और डेंटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी.

ये भी पढे़ंः वीडियो फेक था, शर्म असली थी: आज पायल कल कोई और! वायरल के चक्कर में विवेक गायब क्यों

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk Job HiringEngineer Jobs Hiring

Trending news

उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
S. Jaishankar
शक्ति संतुलन में आया बदलाव, कोई देश नहीं थोप सकता मर्जी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
priyanka chaturvedi
सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरों के साथ लिखा ऐसा कैप्शन, छिड़ गई बहस
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
PM Modi
कोहरे ने रोकी पीएम मोदी की उड़ान! पश्चिम बंगाल में नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
India bangladesh currency comparison
अगर भारत के 10000 रुपये बांग्लादेश ले जाएं तो भर जाएगी झोली, कैसी 'टका' की हालत
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
Who Global Summit
मोदी ने WHO चीफ से की मुलाकात, टेड्रोस बोले- भारत ने बताया परंपरा-विज्ञान की ताकत
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
Harish Rana Coma Case
13 साल से कोमा में बेटे को देख रहे माता-पिता; मौत के लिए अदालत में होगी सुनवाई
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
Rahul Gandhi
'उन्हें भगवान राम से दिक्कत है...', BJP ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
Humayun Kabir Statement
'यह कोई अयोध्या नहीं, जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे', हुमायूं कबीर के बयान पर सियासत
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन