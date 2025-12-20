Elon Musk के साथ काम करने का मौका! xAI में निकली बंपर भर्ती, बस होनी चाहिए ये खूबी; मिलेगी तगड़ी सैलरी

Elon Musk xAI Hiring: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी में इस समय भर्ती निकलती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI में यह भर्ती निकली है. इस रिक्रूटमेंट को लेकर खुद एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी शेयर की है. मस्क ने सोशल मीडिया में कहा है कि उनकी कंपनी एंड्रॉयड इंजीनियर्स को हायर कर रही है. यह रिक्रूटमेंट विशेष रूप से Grok और X के लिए एआई आधारित मोबाइल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है.

किन पदों पर निकली भर्ती?

मस्क की कंपनी xAI को लंदन, न्यूयॉर्क, पालो अल्टो और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों के लिए एंड्रॉयड इंजीनियर्स की तलाश है. इस रिक्रूटमेंट को लेकर मस्क ने साफ कर दिया है कि उन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो तेजी से काम करने वाली टीम का हिस्सा बन सकें.

xAI is hiring exceptional engineers. Join the fastest growing AI company, help build Grok, and even get the chance to work directly with Elon Musk. All open roles are listed here:https://t.co/i7HOMMLCh4 pic.twitter.com/61ihug0B6W — DogeDesigner (@cb_doge) December 19, 2025

कौन कर सकता है अप्लाई

अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए-

टेक्निकल पकड़ जैसे Kotlin, Jetpack Compose और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग आना चाहिए

इसके साथ ही एक्सपीरियंस भी बड़ा जरूरी है, जैसे बड़े और सफल एंड्रॉयड ऐप्स बनाने का एक्सपीरियंस हो.

ऐप की स्टेबिलिटी और स्पीड को ऑप्टिमाइज करने की भी क्षमता होनी चाहिए.

वहीं जिन लोगों को Rust भाषा (हाई-परफॉरमेंस सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा है) आती है या आपके पास शानदार ऐप्स बनाने का रिकॉर्ड है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी.

प्रोसेस भी समझ लीजिए

आपके काम और एक्सपीरियंस के आधार पर पहले प्रोफाइल सेलेक्ट की जाएगी.

15 मिनट का ऑनलाइन इंटरव्यू जिसमें बेसिक सवाल पूछे जाएंगे.

Jetpack Compose का इस्तेमाल करके एक लाइव ऐप बनाकर दिखाना होगा.

इसमें API और स्टार्टर कोड के साथ काम करना होगा.

आखिरी राउंड में टीम के साथ बातचीत होगी.

अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ai careers पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

सैलरी क्या होगी?

xAI ने अभी तक सैलरी का खुलासा तो नहीं किया है लेकिन जानकारों का मानना है कि इस जॉब के लिए शानदार पैकेज मिलेगा. इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ इक्विटी, मेडिकल, विजन और डेंटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी.

