चीन ने बनाया लोहे का 'उसेन बोल्ट', पलक झपकते ही हो जाता है आंखों से ओझल! रफ्तार जानकर हो जाएंगे हैरान

Fastest Humanoid robot China: क्या आप सोच सकते हैं कि कोई रोबोट इंसानों की तरह ट्रैक पर दौड़ते हुए ओलंपिक एथलीटों को टक्कर दे सकता है? जवाब नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी मुल्क चीन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. चीन की टेक कंपनी मिररमी टेक्नोलॉजी ने इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है. कंपनी ने Bolt नाम का एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया है जिसने अपनी बिजली जैसी रफ्तार से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

चीन की कंपनी MirrorMe Technology ने दुनिया को चौंकाते हुए अपना नया ह्यूमनॉइड रोबोट Bolt उतार दिया है. इस रोबोट को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट है. रियल-वर्ल्ड टेस्टिंग के दौरान इस रोबोट ने 10 मीटर प्रति सेकंड की टॉप स्पीड पकड़कर सबको चौंका दिया है.

इंसानों को देगा कड़ी टक्कर

चीन के इस तेज दौड़ने वाले रोबोट Bolt की लंबाई 5.7 फीट और वजन लगभग 75 किलोग्राम है. इस रोबोट को लेकर कंपनी का कहना है कि उन्होंने इसे सिर्फ रफ्तार के लिए नहीं बल्कि इंसानी शरीर की बनावट और ताकत के सही तालमेल को दिखाने के लिए बनाया है. जहां अभी तक रोबोट लैब के अंदर दौड़ते हैं वहीं Bolt ने बाहर की दुनिया में यह स्पीड हासिल करके सबको हैरान कर दिया है.



डिजाइन और खासियत जान लीजिए

इस रोबोट की टेस्टिंग के दौरान देखा गया कि Bolt के कदम छोटे हैं लेकिन वह बहुत तेजी से पैर चलाकर तेज रफ्तार हासिल करता है.

इसमें खास तरह के नए एडवांस जॉइंट्स और पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो इसे नेचुरल तरीके से दौड़ने में मदद करता है.

कंपनी इसे एथलीटों के लिए एक स्टील स्पैरिंग पार्टनर के रूप में देख रही है जो चीनी खिलाड़ियों को उनकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा.

पिछला रिकॉर्ड भी टूटा

MirrorMe का पिछला मॉडल ब्लैक पैंथर I पहले ही 100 मीटर की रेस 13.17 सेकंड में पूरी कर लेता है. अब इसी कंपनी का Bolt रोबोट ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. जानकारों का मानना है कि यह रफ्तार मशहूर कंपनी बोस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स से भी कहीं ज्यादा है.

इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि Bolt को आने वाले समय में चीनी एथलीट्स के लिए स्टील स्पैरिंग पार्टनर की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है जो इंसानों को अपनी स्पीड और परफॉर्मेंस की पुराने रिकार्ड तोड़ने में मदद करेगा.

