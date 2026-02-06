Advertisement
trendingNow13100041
Hindi Newsटेकचीन ने बनाया लोहे का उसेन बोल्ट, पलक झपकते ही हो जाता है आंखों से ओझल! रफ्तार जानकर हो जाएंगे हैरान

चीन ने बनाया लोहे का 'उसेन बोल्ट', पलक झपकते ही हो जाता है आंखों से ओझल! रफ्तार जानकर हो जाएंगे हैरान

Fastest Humanoid robot China: चीन की टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है. इस बार चीन की कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बना लिया है, जिसकी रफ्तार सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा. यह रोबोट इतनी तेजी से दौड़ता है कि पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाए. इस रोबोट का नाम है Bolt.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 06, 2026, 01:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन ने बनाया लोहे का 'उसेन बोल्ट', पलक झपकते ही हो जाता है आंखों से ओझल! रफ्तार जानकर हो जाएंगे हैरान

Fastest Humanoid robot China: क्या आप सोच सकते हैं कि कोई रोबोट इंसानों की तरह ट्रैक पर दौड़ते हुए ओलंपिक एथलीटों को टक्कर दे सकता है? जवाब नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी मुल्क चीन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. चीन की टेक कंपनी मिररमी टेक्नोलॉजी ने इस कल्पना को हकीकत में बदल दिया है. कंपनी ने Bolt नाम का एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया है जिसने अपनी बिजली जैसी रफ्तार से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

चीन की कंपनी MirrorMe Technology ने दुनिया को चौंकाते हुए अपना नया ह्यूमनॉइड रोबोट Bolt उतार दिया है. इस रोबोट को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट है. रियल-वर्ल्ड टेस्टिंग के दौरान इस रोबोट ने 10 मीटर प्रति सेकंड की टॉप स्पीड पकड़कर सबको चौंका दिया है.

इंसानों को देगा कड़ी टक्कर
चीन के इस तेज दौड़ने वाले रोबोट Bolt की लंबाई 5.7 फीट और वजन लगभग 75 किलोग्राम है. इस रोबोट को लेकर कंपनी का कहना है कि उन्होंने इसे सिर्फ रफ्तार के लिए नहीं बल्कि इंसानी शरीर की बनावट और ताकत के सही तालमेल को दिखाने के लिए बनाया है. जहां अभी तक रोबोट लैब के अंदर दौड़ते हैं वहीं Bolt ने बाहर की दुनिया में यह स्पीड हासिल करके सबको हैरान कर दिया है.
 
डिजाइन और खासियत जान लीजिए
इस रोबोट की टेस्टिंग के दौरान देखा गया कि Bolt के कदम छोटे हैं लेकिन वह बहुत तेजी से पैर चलाकर तेज रफ्तार हासिल करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसमें खास तरह के नए एडवांस जॉइंट्स और पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो इसे नेचुरल तरीके से दौड़ने में मदद करता है. 

कंपनी इसे एथलीटों के लिए एक स्टील स्पैरिंग पार्टनर के रूप में देख रही है जो चीनी खिलाड़ियों को उनकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ेंः ATM से कट गए पैसे और नहीं निकला कैश? रिफंड के साथ बैंक देगा ₹100 रोज का जुर्माना

पिछला रिकॉर्ड भी टूटा
MirrorMe का पिछला मॉडल ब्लैक पैंथर I  पहले ही 100 मीटर की रेस 13.17 सेकंड में पूरी कर लेता है. अब इसी कंपनी का Bolt रोबोट ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. जानकारों का मानना है कि यह रफ्तार मशहूर कंपनी बोस्टन डायनेमिक्स के रोबोट्स से भी कहीं ज्यादा है. 

इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि Bolt को आने वाले समय में चीनी एथलीट्स के लिए स्टील स्पैरिंग पार्टनर की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है जो इंसानों को अपनी स्पीड और परफॉर्मेंस की पुराने रिकार्ड तोड़ने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ेंः बिना इंटरनेट के भी ऐसे हैक हो रहा है आपका फोन! 5G से अचानक हो जाता है 2G और फिर...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Fastest Humanoid robotMirrorMe Technology Bolt

Trending news

Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
Zee Real Heroes Award 2026
Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
ZEE हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... जिहाद करने वाले मुसलमान को नहीं रखना है
Zee Real Heroes Award 2026
ZEE हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... जिहाद करने वाले मुसलमान को नहीं रखना है
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी