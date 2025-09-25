Jio-Airtel को टक्कर देने आ रहा BSNL 4G, इस दिन से पूरे देशभर में होगा शुरू, कॉलिंग के साथ मिलेगा हाई-स्पीड इंटरनेट
BSNL 4G Launch Date: देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है. BSNL ने देशभर में अपना 4G नेटवर्क लॉन्च करने की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिससे मोबाइल कॉलिंग के साथ-साथ हाई-स्पीड इंटरनेट का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा. इस कदम के साथ BSNL प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी कर रही है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:08 AM IST
BSNL 4G Launch Date: त्यौहारों के मौसम में सरकारी टेलीकॉम कंपन BSNL अपने यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है. देशभर में कंपनी जल्द ही अपना 4G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करने जा रही है, इससे मोबाइल कॉलिंग से लेकर इंटरनेट और डेटा स्पीड का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा. लंबे समय से इंतजार कर रहे यूजर्स अब हाई-स्पीड कनेक्टिविटी का फायदा उठा पाएंगे.  4G मोबाइल नेटवर्क के साथ BSNL अपने कस्टमर्स को तेज नेटवर्क के साथ मोबाइल सर्विस प्रदान करेगा जो शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में मिलेगी. इसके साथ ही यह भी उम्मीद लगाई जा रही है किकंपनी जल्‍द अपने 5जी मोबाइल नेटवर्क को भी रोलआउट कर सकती है. 

BSNL ने  4G मोबाइल नेटवर्क को लेकर घोषणा की है कि इसी महीने की 27 तारीख को देश भर में 4G सर्विस की शुरुआत कंपनी करने जा रही है. इससे उन यूजर्स को बहुत फायदा होगा जो पिछले कुछ समय से प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियो द्वारा रिचार्ज प्लान के दाम में बढ़ोत्तरी करने के बाद BSNL में शिफ्ट हुए थे. देशभर में BSNL 4G  सर्विस को शुरू करने की बात बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ए रॉबर्ट जे रवि ने कही है. भारत डिजिटल इंफ्रा समिट 2025 में अपने भाषण के दौरान रवि ने कहा कि यह हमारी स्वदेशी तकनीक है जिसका उद्घाटन हम 27 सितंबर को पूरे देश में कर रहे हैं. इसका फायदा बीएसएनएल के 9 करोड़ से ज्‍यादा वायरलैस सब्‍सक्राइबर्स को होगा. 

इससे पहले तय डेट हुई थी तय
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएसनल 4G सर्विस शुरू करने की तारीख 15 अगस्त 2025 तक की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. कर्ज के बोझ तले दबी इस कंपनी को टेक्नोलॉजी के मामले में सपोर्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से मिल रहा है. इसमें ही तेजस नेटवर्क्स और सी-डॉट शामिल हैं. सरकार ने राहत पैकेज के जरिए टेलीकॉम कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित किया था.

ध्यान देने वाली बात है कि BSNL देश की एकमात्र टेलीकॉम कंपनी बनने जा रही है  जो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पर 4G सर्विस प्रदान करेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने BSNL से कहा था कि उनका एआरपीयू अगले साल में 50% बढ़ना चाहिए और एंटरप्राइज बिजनेस में भी 25-30% की बढ़ोतरी होनी चाहिए. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 27 सितंबर से आम यूजर्स BSNL का 4G नेटवर्क इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं और उस पर उन्हें कितनी स्पीड मिल पाएगी.

दिल्ली-एनसीआर में 4G सेवाएं
बता दें कि BSNL ने दिल्ली में अपनी 4G सेवाएं शुरू कर दी हैं. यह लॉन्च देशभर में स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G नेटवर्क के बड़े रोलआउट के टेस्टिंग का हिस्सा है. इसके साथ ही कंपनी ने देशभर में 1,00,000 4G मोबाइल टावर लगाने के लिए बीएसएनएल ने 25,000 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और 1,00,000 और टावर लगाने की तैयारी में है.  
6G की तैयारी
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 6G तकनीक के लिए भारत की भविष्य की योजनाओं का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि भारत 6G सेवाओं को मिशन मोड में शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

