मंहगे रीचार्ज की टेंशन खत्म...फेस्टिव ऑफर में इस कंपनी ने घटा दी ₹199 वाले प्लान की कीमत, Jio-Airtel हैरान!

BSNL Festive Offer: क्या आप भी हर महीने महंगे डेटा और कॉलिंग प्लान्स से परेशान हैं? जवाब अगर हां है तो आपके लिए जबरदस्त खुशखबरी है. टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा धांसू ऑफर आया है जिसने जियो Jio-Airtel जैसी कंपनियों को बड़ी तगड़ी चुनौती दे दी है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने 199 रुपए वाले प्रीपेड प्लान पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर की घोषणा की है. कंपनी का यह प्लान अब आपको मात्रा ₹194 में मिलेगा. यानी 194 रुपये के रीचार्ज में पूरे महीने भर की छुट्टी मिलने वाली है. यह प्लान न सिर्फ आपको रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा देगा, बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा भी देता है. कंपनी का यह प्लान सीमित समय के लिए शुरू किया गया है.

BSNL 199 रुपए प्लान पर मिला धमाकेदार डिस्काउंट

BSNL का 199 रुपए प्रीपेड प्लान पर कंपनी ने छूट दे दी है. फेस्टिव सीजन पर मिलने वाले ऑफर के तहत यूजर्स कंपनी के इस प्लान पर 2.5% की छूट मिल रही है. यह ऑफर 18 नवंबर 2025 तक के सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इस प्लान पर 2.5% की छूट का मतलब है कि आपको लगभग 194 रुपये देने होंगे. अगर आप 199 रुपये वाला प्लान लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह अब और भी सस्ता और फायदेमंद हो गया है. कंपनी ने इसे देशभर के सभी BSNL सर्किल्स में लागू किया है. जो यूजर्स BSNL ऐप या वेबसाइट से ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं उन्हें यह ऑफर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा.

BSNL के 199 रुपए के फायदे जान लीजिए

BSNL का ₹199 वाला मंथली प्लान यूजर्स के लिए शानदार ऑप्शन है. इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का भी फायदा मिलता है फिर चाहे कॉल लोकल हो या STD. हर दिन 2GB हाई-स्पीड इंटरनेट भी मिलता है और अगर डेटा खत्म हो जाए तो स्पीड 40 Kbps तक रहकर इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होने देता. इसके साथ ही हर दिन 100 SMS की सुविधा भी मिलती है. प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है यानी पूरे महीने तक बिना किसी रुकावट के कॉलिंग और इंटरनेट का मजा लिया जा सकता है. इस प्लान में कोई OTT या अतिरिक्त सर्विस शामिल नहीं की गई है जिससे यह सस्ता बना रहे.

इस तरह कर सकते हैं घर बैठे रीचार्ज

अगर आप BSNL के ग्राहक हैं तो फेस्टिव डिस्काउंट का फायदा उठाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आप My BSNL App डाउनलोड कर सकते हैं या bsnl.co.in पर जाएं. अपना मोबाइल नंबर डालें और Recharge सेक्शन में ₹199 वाला प्लान चुनें. अगर यह ऑफर आपके सर्किल में उपलब्ध है तो डिस्काउंटेड कीमत अपने आप दिख जाएगी. पेमेंट करने के बाद रिचार्ज तुरंत एक्टिव हो जाएगा. अगर आप ऑफलाइन रिचार्ज करना पसंद करते हैं तो नजदीकी BSNL स्टोर या किसी रीचार्ज काउंटर पर जाकर भी यह प्लान आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं.

