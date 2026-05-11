Advertisement
trendingNow13212638
Hindi NewsटेकAC का खेल खत्म! वैज्ञानिकों ने बनाया बिना बिजली के चलने वाला Nescod सिस्टम, ₹0 के खर्च में घर बनेगा शिमला

AC का खेल खत्म! वैज्ञानिकों ने बनाया बिना बिजली के चलने वाला 'Nescod' सिस्टम, ₹0 के खर्च में घर बनेगा शिमला

सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने 'Nescod' नामक ऐसी तकनीक विकसित की है, जो बिना बिजली के अमोनियम नाइट्रेट और पानी के मेल से तापमान को 25°C तक कम कर सकती है. यह सिस्टम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर खुद को रीसेट कर लेता है, जिससे बिना किसी अतिरिक्त खर्च और प्रदूषण के घर को ठंडा रखा जा सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 11, 2026, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने 'Nescod' नामक ऐसी तकनीक विकसित की है.
सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने 'Nescod' नामक ऐसी तकनीक विकसित की है.

दुनियाभर में लगातार बढ़ती गर्मी अब केवल आराम का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह लोगों के जीवन से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुकी है. हर साल हीटवेव पहले से ज्यादा खतरनाक और लंबी होती जा रही हैं. खासकर उन इलाकों में जहां बिजली की कमी है या लोग महंगे एयर कंडीशनर का खर्च नहीं उठा सकते, वहां हालात और मुश्किल हो जाते हैं.

इसी समस्या को देखते हुए वैज्ञानिक अब ऐसे नए ऑप्शन खोज रहे हैं जो बिना ज्यादा बिजली खर्च किए लोगों को ठंडक दे सकें. इसी दिशा में सऊदी अरब की King Abdullah University of Science and Technology के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसे Nescod नाम दिया गया है. यह तकनीक बिना बिजली के तापमान कम कर सकती है.

क्या है Nescod टेक्नोलॉजी?

Nescod का पूरा नाम “No Electricity Sustainable Cooling On Demand” है. यह तकनीक साधारण केमिकल और प्राकृतिक ऊर्जा की मदद से कूलिंग पैदा करती है. इस रिसर्च को प्रोफेसर Peng Wang और उनकी टीम ने तैयार किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस तकनीक का मुख्य आधार Ammonium Nitrate नाम का केमिकल है, जो आमतौर पर खाद में इस्तेमाल होता है. इसकी खासियत यह है कि जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो यह आसपास की गर्मी को तेजी से सोख लेता है. इस प्रक्रिया को Endothermic Dissolution कहा जाता है.

वैज्ञानिकों ने टेस्ट में पाया कि Ammonium Nitrate और पानी के मिश्रण ने केवल 20 मिनट में तापमान को 25 डिग्री सेल्सियस से घटाकर लगभग 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया. यह क्षमता कई अन्य कूलिंग सॉल्ट्स से कहीं ज्यादा बेहतर मानी जा रही है.

बिना बिजली खुद को फिर से तैयार कर लेता है सिस्टम

इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि यह खुद को दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार कर सकती है और इसके लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती. पारंपरिक AC और कूलिंग सिस्टम भारी मात्रा में बिजली खर्च करते हैं, लेकिन Nescod पूरी तरह अलग तरीके से काम करता है.

जब Ammonium Nitrate गर्मी सोखकर पानी में घुल जाता है, तब सिस्टम सोलर एनर्जी यानी सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करके पानी को दोबारा वाष्पित करता है. इससे नमक फिर से क्रिस्टल बन जाता है और दोबारा उपयोग के लिए तैयार हो जाता है.

यह प्रक्रिया लगातार चल सकती है और इसमें किसी बाहरी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती. खास बात यह है कि इसमें पानी की बर्बादी भी बहुत कम होती है क्योंकि सिस्टम वाष्पित पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है.

दुनिया के लिए क्यों जरूरी है यह तकनीक?

आज दुनिया में एयर कंडीशनिंग सिस्टम बिजली की खपत का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की कुल बिजली खपत का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा केवल कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है.

सऊदी अरब जैसे गर्म देशों में बिजली का बड़ा हिस्सा केवल इमारतों को ठंडा रखने में खर्च होता है. ऐसे में Nescod जैसी तकनीक बिजली की मांग और कार्बन उत्सर्जन दोनों को कम कर सकती है.

यह तकनीक उन इलाकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है जहां बिजली की सुविधा भरोसेमंद नहीं है. दुनियाभर में करीब 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास नियमित बिजली नहीं है. उनके लिए पारंपरिक AC इस्तेमाल करना लगभग असंभव है.

सिर्फ कमरा ठंडा करने तक सीमित नहीं

Nescod तकनीक का इस्तेमाल केवल घरों या कमरों को ठंडा करने तक सीमित नहीं है. यह तकनीक खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रखने, दवाइयों और वैक्सीन को स्टोर करने और तापमान-संवेदनशील सामान को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद कर सकती है. दूरदराज इलाकों में जहां रेफ्रिजरेशन की सुविधा नहीं होती, वहां यह तकनीक फूड वेस्ट कम करने और हेल्थकेयर सेवाओं को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है.

भविष्य की Cooling Technology बन सकती है Nescod

Nescod यह दिखाती है कि बिना बिजली के भी प्रभावी कूलिंग संभव है. साधारण केमिकल, सोलर एनर्जी और स्मार्ट साइंस की मदद से वैज्ञानिकों ने ऐसा समाधान तैयार किया है जो पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और लोगों के लिए भी सस्ता हो सकता है.

आने वाले समय में अगर इस तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू होता है तो यह पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम का मजबूत ऑप्शन बन सकती है. बढ़ती गर्मी और ऊर्जा संकट के बीच Nescod जैसी तकनीक दुनिया के लिए राहत की नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

NescodAir conditionerNescod cooling systemSustainable cooling technology

Trending news

केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी
Kerala Assembly Election 2026
केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी
भूख या कर्ज? आत्महत्या के आंकड़ों में दिहाड़ी मजदूर सबसे आगे; आंकड़ों ने उड़ाई नींद!
NCRB report
भूख या कर्ज? आत्महत्या के आंकड़ों में दिहाड़ी मजदूर सबसे आगे; आंकड़ों ने उड़ाई नींद!
ममता के 'पड़ोसी' बनने जा रहे हैं सुवेंदु, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर
suvendu adhikari
ममता के 'पड़ोसी' बनने जा रहे हैं सुवेंदु, मैप में देखिए कितनी दूर रहेगा दोनों का घर
75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?
Somnath temple
75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में क्‍यों नहीं गए थे पंडित नेहरू?
Work From Home में कौन देश सबसे आगे, भारत क्यों पीछे? जानिए टॉप 5 देश
wfh
Work From Home में कौन देश सबसे आगे, भारत क्यों पीछे? जानिए टॉप 5 देश
'ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?' मोदी ने कहा और कांग्रेस शासित राज्य में मची खलबली
Narendra Modi news
'ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे?' मोदी ने कहा और कांग्रेस शासित राज्य में मची खलबली
बंगाल में भाजपा को जो फायदा, वही कांग्रेस को... शशि थरूर ने SIR पर खुलकर बोल दिया
shashi tharoor news
बंगाल में भाजपा को जो फायदा, वही कांग्रेस को... शशि थरूर ने SIR पर खुलकर बोल दिया
बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई, PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार
Chandranath Rath
बंगाल STF की बड़ी कार्रवाई, PA चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार
मई में मौसम का खौफनाक यू-टर्न! कई राज्यों में आज आंधी-बारिश, तो कहीं जानलेवा गर्मी
weather update
मई में मौसम का खौफनाक यू-टर्न! कई राज्यों में आज आंधी-बारिश, तो कहीं जानलेवा गर्मी
खुद के घर या सरकारी आवास...CM बनने के बाद आखिरकार कहां रहने वाले हैं जोसेफ विजय?
Tamil Nadu News In Hindi
खुद के घर या सरकारी आवास...CM बनने के बाद आखिरकार कहां रहने वाले हैं जोसेफ विजय?