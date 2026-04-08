बिना रिमोट के चलेगा AC, खुद बताएगा कितना आया बिजली बिल! धमाल मचाने आए Hitachi के दमदार एयर कंडीशनर

Bosch ने भारतीय बाजार के लिए 2026 की नई Hitachi एयर कंडीशनर सीरीज पेश कर दी है. कंपनी ने इस बार 80 से ज्यादा नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो भीषण गर्मी में भी बेहतर कूलिंग देने का दावा करते हैं. कंपनी के अनुसार ये AC 54 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी कमरे को ठंडा रखने में सक्षम हैं. इन नए ACs में अपडेटेड BEE स्टार रेटिंग दी गई है, जिससे ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनते हैं. कंपनी का फोकस साफ है- भारतीय घरों के लिए स्मार्ट, मजबूत और क्लाइमेट-रेडी कूलिंग सॉल्यूशन देना.

हर जरूरत के लिए अलग-अलग सीरीज

Hitachi ने अपनी 2026 AC लाइनअप को कई सीरीज में बांटा है, ताकि हर तरह के यूजर को सही ऑप्शन मिल सके. SUMO सीरीज बड़े कमरों और ज्यादा कूलिंग की जरूरत वाले यूजर्स के लिए बनाई गई है. यह एक हेवी-ड्यूटी सीरीज है जो बड़े स्पेस को आसानी से ठंडा कर सकती है.

अगर आप प्रीमियम डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो Signature सीरीज आपके लिए है. इसमें स्टाइलिश लुक के साथ एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है. iZen सीरीज उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट कंट्रोल और इको-फ्रेंडली फीचर्स चाहते हैं. वहीं Yoshi सीरीज 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है और इसमें बेहतर एयर फिल्टर दिए गए हैं, जिससे हवा साफ रहती है.

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हर मौसम के लिए Toushi सीरीज

Toushi सीरीज खास तौर पर ऑल-सीजन यूज के लिए बनाई गई है. इसमें Hot and Cold AC मॉडल्स मिलते हैं, जिन्हें आप सर्दी और गर्मी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, कंपनी ने विंडो AC ऑप्शन भी रखा है, जो उन लोगों के लिए सही है जो किफायती और मजबूत AC चाहते हैं. कुल मिलाकर, हर बजट और जरूरत के हिसाब से इस लाइनअप में विकल्प मौजूद हैं.

स्मार्ट टेक्नोलॉजी से बेहतर कूलिंग

इन नए ACs में Octa Sensor Technology दी गई है, जिसमें 8 सेंसर लगे होते हैं. ये सेंसर लगातार इनडोर और आउटडोर कंडीशन को मॉनिटर करते हैं और उसी हिसाब से कूलिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं. इसके साथ ही EEV Precision Cool Technology दी गई है, जो जरूरत के हिसाब से रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करती है. इसका फायदा यह है कि तेज गर्मी में भी कमरा ठंडा रहता है और बिजली की खपत कम होती है. Hybrid Convertible टेक्नोलॉजी के जरिए आप कूलिंग मोड बदल सकते हैं, जिससे पावर और एफिशिएंसी का बैलेंस बना रहता है. इससे AC का कंप्रेसर भी ज्यादा समय तक चलता है.

स्मार्ट कंट्रोल और बिजली की बचत

इन ACs को इस्तेमाल करना काफी आसान है. इनमें Smart View Display दिया गया है, जिससे आप तुरंत तापमान देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समस्या का पता लगा सकते हैं. AirCloud Go फीचर की मदद से आप Amazon Alexa और Google Assistant के जरिए AC को कंट्रोल कर सकते हैं. यानी अब रिमोट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Energy Tracker फीचर बिजली की खपत पर नजर रखता है और आपको मंथली लिमिट सेट करने की सुविधा देता है, जिससे बिजली का बिल कंट्रोल में रहता है.

डिजाइन, मजबूती और परफॉर्मेंस

इन ACs में सिर्फ कूलिंग ही नहीं, बल्कि डिजाइन और मजबूती पर भी ध्यान दिया गया है. Dual Louver डिजाइन हवा को बेहतर तरीके से फैलाता है और आवाज भी कम करता है. अंदर की तरफ NanoTech Ultra कोटिंग दी गई है, जो कॉपर पार्ट्स को जंग से बचाती है. इससे AC ज्यादा समय तक चलता है और मेंटेनेंस कम लगता है. Signature सीरीज में Magnum Grey, Brushed Silver और Marble White जैसे प्रीमियम कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जो घर के इंटीरियर को और स्टाइलिश बनाते हैं.

भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन

Hitachi की यह नई AC रेंज खासतौर पर भारतीय मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. ये AC न सिर्फ तेज गर्मी में काम करते हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहते हैं. कंपनी ने इसमें एनर्जी सेविंग, ऑटोमेशन और यूजर की सुविधा पर खास ध्यान दिया है. यानी अब आपको बार-बार सेटिंग्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी- AC खुद ही स्मार्ट तरीके से काम करेगा.