Paytm की छुट्टी करने आया WhatsApp! मिलेगा खास बटन, क्लिक करते ही हो जाएगा मोबाइल रिचार्ज

WhatsApp अब सिर्फ चैटिंग तक सीमित नहीं रहा है. कंपनी धीरे-धीरे इसे एक “ऑल-इन-वन” डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में भारत में एक नया फीचर पेश किया गया है, जिसके जरिए यूजर्स अब सीधे WhatsApp से अपने प्रीपेड मोबाइल नंबर का रिचार्ज कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि अब आपको अलग से Paytm या Google Pay जैसे ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप WhatsApp के अंदर ही पेमेंट और रिचार्ज दोनों काम आसानी से कर पाएंगे.

PayU के जरिए काम करेगा यह फीचर

यह नया रिचार्ज फीचर PayU द्वारा संचालित है. कंपनी के मुताबिक, इस फीचर को फिलहाल चरणबद्ध तरीके से रोलआउट किया जा रहा है. यानी अभी सभी यूजर्स को यह सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर इसे सभी तक पहुंचा दिया जाएगा. इस तरह का स्टेप दिखाता है कि WhatsApp भारत जैसे बड़े डिजिटल मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है, जहां करोड़ों लोग रोजाना इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं.

WhatsApp से रिचार्ज कैसे करें

WhatsApp ने अपने होम स्क्रीन पर एक खास रुपये (₹) आइकन जोड़ा है, जिससे इस फीचर तक पहुंचना आसान हो गया है. जैसे ही आप इस आइकन पर टैप करते हैं, आपको मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज का ऑप्शन दिखाई देगा. यहां से आप अपना या किसी और का मोबाइल नंबर चुन सकते हैं. इसके बाद आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कन्फर्म करना होगा और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज प्लान चुनना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप पेमेंट के लिए UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं. पेमेंट कन्फर्म करते ही आपका रिचार्ज तुरंत पूरा हो जाएगा.

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सिर्फ रिचार्ज नहीं, और भी कई काम

WhatsApp का यह नया ₹ आइकन सिर्फ रिचार्ज तक सीमित नहीं है. इसके जरिए यूजर्स को UPI पेमेंट, मेट्रो टिकट बुकिंग और ऐप के अंदर मौजूद अन्य सर्विसेज तक भी फास्ट एक्सेस मिलता है. इतना ही नहीं, आप सीधे चैट विंडो से भी पेमेंट शुरू कर सकते हैं, जिससे किसी को पैसे भेजना और भी आसान हो जाता है.

WhatsApp बन रहा है “सुपर ऐप”

बड़ी तस्वीर देखें तो WhatsApp अब सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहना चाहता. यह पहले से ही पेमेंट, बिल पेमेंट और कुछ शहरों में मेट्रो टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएं दे रहा है. अब मोबाइल रिचार्ज को जोड़कर यह ऐप रोजमर्रा के कामों के लिए एक “सुपर ऐप” बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

WhatsApp Plus: आने वाला नया सब्सक्रिप्शन प्लान

रिपोर्ट्स के अनुसार, WhatsApp एक नए सब्सक्रिप्शन प्लान पर भी काम कर रहा है, जिसे फिलहाल WhatsApp Plus नाम दिया गया है. इस प्लान के तहत यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव स्टिकर पैक, नए थीम कलर्स और कस्टम ऐप आइकन. इसके अलावा, यूजर्स को ज्यादा चैट्स (करीब 20 तक) पिन करने की सुविधा भी मिल सकती है, जिससे जरूरी चैट्स तक पहुंचना आसान हो जाएगा. हालांकि, यह प्लान पूरी तरह ऑप्शनल होगा. यानी जो यूजर्स सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, वे भी WhatsApp के बेसिक फीचर्स मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेंगे.