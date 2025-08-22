Jio यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 3 महीने के लिए फ्री मिल रहा JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन, मिनटों में करें एक्टिवेट
Hindi Newsटेक

Jio यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! 3 महीने के लिए फ्री मिल रहा JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन, मिनटों में करें एक्टिवेट

जियो अपने ग्राहकों के लिए समय-समय पर नए-नए ऑफर्स लाता रहता है. इसी क्रम में कंपनी ने म्यूजिक लवर्स को इस बार खास तोहफा दिया है. जियो यूजर्स अब बिना कोई पैसा खर्च किए पूरे 3 महीने तक JioSaavn Pro का मजा ले सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 22, 2025, 04:26 PM IST
JioSaavn Pro Free:  Jio यूजर्स के लिए गुड न्यूज है. कंपनी ने अपने करोड़ों कस्टमर्स को बड़ा तोहफा दे दी है. जियो अपने ग्राहकों को फ्री में JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन दे रहा है, वो भी तीन महीनों के लिए. जियो ने अपने यूजर्स के लिए एक खास लिमिटेड टाइम ऑफर पेश किया है. इसके तहत ग्राहक MyJio ऐप के जरिए जियो के म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म JioSaavn Pro का फायदा उठा सकते हैं. यह ऑफर प्रीपेड और पोस्टपेड, दोनों तरह के ग्राहकों के लिए 31 अगस्त तक उपलब्ध है. इसमें यूजर्स को JioSaavn Pro के सारे फायदे मिलेंगे, जैसे एड-फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग, अनलिमिटेड गाने डाउनलोड करने की सुविधा और अनलिमिटेड JioTunes सेट करने का ऑप्शन. आपको बता दें कि JioSaavn Pro का मंथली प्लान सब्सक्रिप्शन ₹89 से शुरू होता है.

इस तरह उठाएं ऑफर का लाभ
यह ऑफर MyJio ऐप में उपलब्ध है. इसे क्लेम करने के लिए जियो यूजर्स को सबसे पहले MyJio ऐप खोलकर ऑफर स्टोर पर जाना होगा. वहां उन्हें एक बैनर दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा JioSaavn Pro तीन महीने फ्री. इस बैनर पर टैप करने के बाद एक कोड जनरेट होगा. यूजर इस कोड को लेकर JioSaavn ऐप या फिर वेबसाइट पर जाकर रिडीम कर सकते हैं और ऑफर का फायदा उठा सकते हैं.

इस ऑफर के जरिए जियो यूजर्स को पूरे तीन महीने तक JioSaavn Pro के इंडिविजुअल बेनिफिट्स पूरी तरह से फ्री में मिलते रहेंगे. यह ऑफर MyJio ऐप पर 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि यह सुविधा उन ग्राहकों के लिए नहीं है जिनके पास पहले से JioSaavn का सब्सक्रिप्शन एक्टिव है. साथ ही, इसे किसी अन्य डिस्काउंट या प्रमोशनल ऑफर के साथ मिलाकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

JioSaavn प्लान्स की कीमत जान लीजिए
भारत में JioSaavn Pro का इंडिविजुअल प्लान 89 रुपये प्रति माह से शुरू होता है. लेकिन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्लान मात्र 49 रुपये प्रति माह में ह उपलब्ध है. इसके अलावा Duo और Family प्लान भी दिए गए हैं, जिनकी कीमत 129 रुपये और 149 रुपये है जिसकी वैलिडिटी 2 महीने की होती है. Duo प्लान में अधिकतम दो यूजर्स को एक्सेस मिलता है, वहीं फैमिली प्लान में 6 लोगों तक को एक्सेस मिल जाता है. इसके साथ ही JioSaavn Pro Lite प्लान सिर्फ 5 रुपये में आता है, जिसमें यूजर्स एक दिन के लिए सर्विस का मजा ले सकते हैं.

