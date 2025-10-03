Advertisement
गलत टाइप किया नाम, और बन गया Google! जानिए दुनिया के नंबर 1 सर्च इंजन के शुरुआत की दिलचस्प कहानी

Google Interesting Story: आज की दुनिया में, Google के बिना इंटरनेट की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है! यह सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि सूचना का प्रवेश द्वार है जिस पर हम अपने हर छोटे-बड़े सवाल के लिए भरोसा करते हैं. लेकिन यह जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि इस दिग्गज कंपनी के नाम के पीछे की कहानी बेहद अजीब है. यह नाम किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि एक टाइपिंग की गलती का परिणाम है!

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 03, 2025, 10:12 AM IST
गलत टाइप किया नाम, और बन गया Google! जानिए दुनिया के नंबर 1 सर्च इंजन के शुरुआत की दिलचस्प कहानी

Google Interesting Story: आज की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद सर्च इंजन Google हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. शायद ही ऐसा कोई हो जो गूगल के बारे में न जानता हो! मन में आने वाले छोटे से लेकर बड़े से बड़े हर सवालों का जवाब हम गूगल पर ही खोजते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नाम को आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं वह नाम दरअसल एक गलती का नतीजा है? सुनने में भले ही यह अजीब लगे लेकिन यह पूरी तरह से सच है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं गूगल के नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी.

गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने शुरुआत में अपनी नई कंपनी का नाम BackRub रखा था. लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसके नए नाम से. जब इसके फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन अपनी नई कंपनी के लिए एक ऐसे नाम की खोज में थे जो बड़े से बड़ा डेटा को दिखा सके. उन्होंने गणित के एक विशाल अंक Googol को चुना, जिसका अर्थ है 1 के बाद 100 शून्य.

लेकिन जब लैरी पेज ने इस नाम का डोमेन रजिस्टर कर रहे थे तभी उन्होंने गलती से Googol की जगह Google टाइप कर दिया. यह बस टाइपिंग मिस्टेक थी लेकिन यह नाम सभी को पसंद आया और तभी से यह हमेशा के लिए गूगल बन गया.

Google का फुल फॉर्म भी जान लीजिए
Google के नाम के पीछे जितनी दिलचस्प कहानी है उतना ही इसका फुल फॉर्म भी रोचक है, जो यह बात बहुत कम लोग जानते हैं. अगर आप Google का फुल फॉर्म गूगल पर ही सर्च करेंगे तो आपको अक्सर यह जवाब मिलेगा: Global Organization of Oriented Group Language of Earth.

लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह Google का मूल फुल फॉर्म नहीं है. इसका कारण है कि Google का नाम एक टाइपिंग मिस्टेक के कारण हुआ था, इसलिए इसका कोई आधिकारिक फुल फॉर्म नहीं है. यह जो लंबा नाम सामने आता है, इसे Google की सफलता के बाद सिर्फ एक अर्थ देने के लिए बाद में बनाया गया है यानी यह केवल एक काल्पनिक फुल फॉर्म है.

ये भी पढे़ंः WhatsApp पर अब बिना नंबर सेव किए भी लगेगी कॉल, आया फोन जैसा 'डायलर' फीचर

Google क्यों खरीदता है बकरियां?
Google अपने माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर के विशाल लॉन को साफ रखने के लिए मशीनी लॉन मूवर्स का यूज नहीं करता. इसके बजाय वे लॉन की घास खाने और उसे ट्रिम करने के लिए बकरियों को रखता है! Google का मानना है कि यह तरीका मशीनों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल (eco-friendly) है और मशीनों के शोर से कर्मचारियों का ध्यान भी भंग नहीं होता.

Gmail का शुरुआती मजाक
Gmail को 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया गया था. बहुत से लोग यह डेट अप्रैल फ़ूल्स डे (April Fools' Day) मानते है जिसको लेकर कई लोगों ने सोचा था कि यह Google द्वारा किया गया एक मजाक है क्योंकि उस समय 1GB स्टोरेज की देना अविश्वसनीय लगता था जबकि अन्य ईमेल सेवाएं बहुत कम स्टोरेज देती थीं. यह मजाक जल्द ही हकीकत बन गया और ईमेल की दुनिया को बदल दिया.

ये भी पढ़ेंः धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं AC-फ्रिज? स्टार रेटिंग का गणित समझ लीजिए, होगी खूब बचत

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

