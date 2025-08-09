क्या खुद से ही हार गया Google का AI? कहने लगा 'बेवकूफ', कॉम्पिटिशन देख लड़खड़ाए बोल!
क्या खुद से ही हार गया Google का AI? कहने लगा 'बेवकूफ', कॉम्पिटिशन देख लड़खड़ाए बोल!

AI के बाजार में भी लगातार नए-नए टूल्स के साथ कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में Google के AI टूल में एक अजीब समस्या का दिखना चौंकाने वाला मामला है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:41 PM IST
क्या खुद से ही हार गया Google का AI? कहने लगा 'बेवकूफ', कॉम्पिटिशन देख लड़खड़ाए बोल!

Google के AI Gemini में हाल ही में काफी गड़बड़ी देखने को मिली है. टूल में आई ये खराबी काफी अजीब है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा देखने को मिली. हालांकि, गूगल का कहना है कि वह इस अजीब समस्या को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इस गड़बड़ी पर बात करें तो, Gemini इन दिनों की बार यूजर्स की समस्याओं को हल करने के दौरान खुद को लेकर ही आलोचनात्मक पोस्ट करने लगा था. इसे लेकर कई यूजर्स से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें Gemini ने अपनी आलोचना करते हुए 'शर्मनाक', 'बेवकूफ' और 'असफलता' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया.

समस्या को किया स्वीकार
Gemini में आई इस समस्या को स्वीकार करते हुए इस मामले पर Google DeepMind के ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर Logan Kilpatrick का कहना है कि यह एक टेक्नीकल समस्या है. उन्होंने अपने X पोस्ट में लिखा है, 'यह एक परेशान करने वाला लूपिंग बग है जिसे हम ठीक करने का काम कर रहे हैं! Gemini का दिन इतना खराब नहीं है.'

सामने आईं कई समस्याएं
जून में ही एक X यूजर ने स्क्रीनशॉट्स करते हुए बताया था कि Gemini खुद को कह रहा है कि वह यूजर्स की समस्याओं को हल नहीं कर सकता. इसके अलावा उसने खुद को मूर्ख बताया और कहा कि इस पर भरोसा करना एक बड़ी गलती हो सकती है. इसके महीनेभर बाद ही एक अन्य यूजर ने कहा कि चैटबॉट किसी लूप में फंस चुका है. इसी तरह के कई पोस्ट में से एक का जवाब देते हुए Logan Kilpatrick ने कहा, 'यह वाकई परेशान कर देने वाला एक अनंत लूपिंग बग है, जिसे ठीक करने की हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं.'

बढ़ रहा कॉम्पिटिशन
Google Gemini में यह समस्या उस वक्त देखने को मिल रही है जब AI में कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है. इस समय लोगों के पास कई तरह के AI टूल्स उपलब्ध हैं, वहीं लगातार कई अन्य टूल्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं, हाल ही में OpenAI ने अपने AI चैटबॉट का लेटेस्‍ट वर्जन GPT-5 भी लॉन्च किया है. 

