धराली जैसी तबाही अब और नहीं! Google ने 50 लाख खबरों से ट्रेन किया नया AI मॉडल, बाढ़ से पहले मिलेगा अलर्ट

Google AI Flood Forecasting: जब नदियां उफान पर होती हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि लोगों तक सही समय पर जानकारी कैसे पहुंचे. गूगल ने इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक नया एआई मॉडल तैयार किया है. दिलचस्प बात यह है कि इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए गूगल ने पिछले कई दशकों के 50 लाख (5 Million) न्यूज आर्टिकल्स का सहारा लिया है.
Google AI Flood Forecasting: आज के समय में अचानक आने वाली बाढ़ (Flash Floods) शहरों में सबसे ज्यादा तबाही मचाती है. अभी हाल ही में आपने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली (Dharali) के पास हुए हादसे को देखा ही होगा. यहां अचानक बादल फटने (Cloudburst) से मची भीषण तबाही ने लोगों का काफी नुकसान किया था. ऐसी घटनाओं में फ्लैश फ्लड (अचानक आने वाली बाढ़) इतनी तेजी से आती है कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता. लेकिन अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक ऐसी उम्मीद की किरण जागी है, जो आने वाले समय में धराली जैसी त्रासदियों को रोक सकती है. इसके लिए गूगल (Google) कंपनी ने एक नया AI मॉडल तैयार किया है. यह मॉडल बाढ़ और बादल फटने की भविष्यवाणी कर सकता है.
इस प्रोजेक्ट के तहत रिसर्चर्स ने कई सालों की खबरों का आकलन किया. इन रिपोर्टों में अलग-अलग देशों में आई बाढ़ की घटनाओं का जिक्र था. AI ने इन खबरों को पढ़कर यह पहचानने की कोशिश की कि किस इलाके में कब बाढ़ आई और उसका असर कितना बड़ा था. इस तरह लाखों घटनाओं का एक बड़ा डेटाबेस तैयार किया गया, जिससे मशीन को सीखने के लिए काफी जानकारी मिल गई.
फ्लैश फ्लड का अनुमान लगाना हमेशा से मुश्किल काम माना जाता है. कई इलाकों में मौसम और पानी से जुड़े पुराने आंकड़े मौजूद नहीं होते. इसके कारण वैज्ञानिकों को सटीक भविष्यवाणी करने में परेशानी होती है. ऐसे में खबरों और सार्वजनिक रिपोर्टों से मिली जानकारी इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकती है.
इस नई टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है. इसमें सिस्टम मौसम से जुड़े आंकड़ों, इलाके की भौगोलिक स्थिति और पुराने रिकॉर्ड को मिलाकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि किसी जगह अचानक बाढ़ आने का खतरा कितना है. अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो लोगों को पहले से सावधान किया जा सकता है. यह मॉडल 7 दिन पहले ही बता सकता है कि किस गांव या मोहल्ले में पानी भरने की संभावना है. वहीं इसकी मदद से गूगल मैप्स और एंड्रॉइड फोन्स के जरिए प्रभावित इलाकों के लोगों को सीधे नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे.
बताया जा रहा है कि यह टेक्नोलॉजी दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल की जा सकती है. खासकर उन इलाकों में, जहां अचानक आने वाली बाढ़ अक्सर लोगों के लिए परेशानी बन जाती है. समय से पहले अलर्ट मिलने पर स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां बेहतर तैयारी कर सकती हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बाढ़ का खतरा कुछ घंटे पहले भी पता चल जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं. लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने और जरूरी इंतजाम करने का समय मिल जाता है. इसी वजह से AI आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम को आने वाले समय में आपदा प्रबंधन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
