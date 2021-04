Google AI के हेड Samy Bengio का इस्तीफा, जानते हैं किस वजह से छोड़ी कंपनी

नई दिल्ली: 'टेक' सेक्टर की दिग्गज कंपनी गूगल (Google) में एक बार फिर से नस्लवाद का मुद्दा उठा है. नस्लीय भेदभाव के आरोपों के बीच कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीफ सैमी बेंगियो (Samy Bengio) ने इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे की खबर के सामने आने से ठीक पहले उनके सहयोगियों ने कंपनी की आंतरिक गतिविधियों और फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए थे. विवाद की शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंग के रिसर्चर टिमनिट गेब्रू (Timnit Gebru) की बर्खास्तगी के फैसले से हुई. उनको नौकरी से बाहर किए जाने के विरोध में कई साथी कर्मचारियों ने काम बंद करके विरोध-प्रदर्शन किया था. गौरतलब है कि बेंगियो, गूगल के सबसे बड़े ओहदे वाले पदों में से एक पर तैनात थे.

गूगल में प्रदर्शनों की शुरुआत Timnit Gebru को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद हुई. खबर की पुष्टि होते ही ट्विटर (Twitter) पर इस्तीफे और कंपनी के हालिया गतिरोध से जुड़ी खबरें सामने आईं. नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के लिए आवाज बुलंद हुई. खुद Timnit ने नौकरी से हटाए गए लोगों के लिए समर्थन जुटाने की अपील की. हालिया घटनाक्रम को लेकर Timnit Gebru ने लिखा कि सैमी के इस्तीफे की खबर हमें ये याद दिलाती है कि किसी चीज को तोड़ना और बर्बाद करना कितना आसान है जबकि उसे बनाना बहुत मुश्किल होता है.

This news of Samy’s resignation just reminds me of how easy it is to destroy something & how hard it is to build it. We worked so hard to improve the environment & we were starting to have some success after so much exhaustion. And in one swoop, just like that, gone.

— Timnit Gebru (@timnitGebru) April 7, 2021