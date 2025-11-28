Advertisement
इंटरनेट पर AI का कब्जा! फूड ब्लॉगर्स हो रहे 'बेरोजगार', रेसिपी और कमाई पर पड़ रहा बुरा असर

AI Threat to Recipes: इंटरनेट पर AI का बढ़ता दबदबा अबफूड ब्लॉगर्स को भी परेशान करने लगा है. कई रेसिपी क्रिएटर्स का कहना है कि उनके मेहनत से तैयार किए गए कंटेंट को अब AI समरी पीछे कर दे रही है. इसके चलते उनकी वेबसाइटों पर ट्रैफिक घट रहा है और इनकम पर भी बुरा असर पड़ रहा है. 

 

Nov 28, 2025, 07:36 AM IST
AI Threat to Recipes: ठंड का मौसम चल रहा है ऐसे में किचन में नए-नए पकवानों की खुशबू होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में फूड ब्लॉगर्स के लिए हालात बिल्कुल उलट हैं. Google की नई AI समरी फीचर ने उनके मेहनत से बनाए गए ब्लॉग्स और रेसिपीज का ट्रैफिक अचानक डाउन हो गया है. इससे न सिर्फ उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है बल्कि कई AI summaries रेसिपीज को गलत तरीके से मिलाकर पेश कर रही हैं जिससे कुकिंग स्टेप्स गड़बड़ हो जाते हैं.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई क्रिएटर्स जिन्होंने सालों तक रेसिपी को टेस्ट और परफेक्ट किया है अब देखते हैं कि उनका काम AI-जनरेटेड छोटे जवाबों से पीछे कर दिया जा रहा है. इन AI जवाबों में अक्सर रेसिपी के जरूरी स्टेप्स गलत होते हैं.

AI ने बताया केक को 4 घंटे पकाओ
'Easy Peasy Foodie की एब गार्गानो ने मीडिया को बताया कि आम तौर पर उनकी टर्की और क्रिसमस केक रेसिपी सर्च रिजल्ट में ऊपर आती थी लेकिन इस साल Google उनकी साइट का लिंक दिखाने के बजाय AI समरी दिखा रहा है. उन्होंने बताया कि उनकी केक रेसिपी के एक AI वर्जन में इतनी बड़ी गलती थी कि एक छोटे केक को करीब चार घंटे तक बेक करने की सलाह दी गई. इससे केब कोयला बन जाता.

AI समरीज से बढ़ रहा खतरा
दूसरे फूड ब्लॉगर्स भी ऐसी ही समस्या बता रहे हैं. उनका कहना है कि AI समरी कई रेसिपी से अलग-अलग हिस्से खींचकर उन्हें एक साथ मिला देती है. इससे जो इंस्ट्रक्शन्स होते हैं वो अक्सर पूरी तरह से खराब और असुरक्षित हो जाते हैं. कई ब्लॉगर्स ने तो यह भी पाया है कि उनकी रेसिपी और फोटो की AI-जनरेटेड कॉपीज दूसरी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस पर मौजूद हैं. Pinterest और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म भी AI से बनी फूड फोटो से भरे पड़े हैं जो दिखने में शानदार हैं लेकिन उनसे जुड़ी रेसिपी से मेल नहीं करती है.

ब्लॉगर्स की कमाई खतरे में
गूगल और सर्च ट्रैफिक में आई इस कमी की वजह से कई क्रिएटर्स को फाइनेंशियल समस्या का सामना करना पड़ रहा है. एक ब्लॉगर ने बताया कि उन्होंने दो साल में अपने 80 प्रतिशत व्यूज खो दिए हैं और उन्हें अपने काम के कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ रहा है.

ब्लॉगर्स को चिंता है कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो लोगों को इंसानों द्वारा बनाई और टेस्ट की गई असली रेसिपी कम दिखेंगी. इसके बजाय उन्हें डर है कि लोग AI-जनरेटेड इंस्ट्रक्शन्स पर भरोसा करेंगे जिन्हें किसी किचन में कभी ट्राई ही नहीं किया गया होगा.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Food Bloggers AI Summaries Google Traffic Drop

