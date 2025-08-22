Google AI बनेगा आपका पर्सनल असिस्टेंट! रेस्टोरेंट बुकिंग से लेकर आपकी पसंद-नापसंद का रखेगा ख्याल

Google AI Mode Features: Google अपने AI Mode को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने में एक कदम और आगे बढ़ गया है. जुलाई में यह भारत में लॉन्च के बाद, Google ने सर्च में AI Mode को 180 देशों तक बढ़ा दिया है. यह नया फीचर गूगल सर्च को पहले से भी तेज और स्मार्ट बनाती है. अब यह मात्र इनफार्मेशन ढूंढने का वेब टूल नहीं है, बल्कि एक ऐसा असिस्टेंट बन गया है जो आपकी पसंद, जरूरत और कामों को इंसानों की तरह समझ पाएगा.

Restaurant Booking होगा चुटकियों में

AI मोड के सबसे बड़ा अपग्रेड से फटाफट रेस्टोरेंट में अपनी टेबल बुक कर सकते हैं. यह मोड रेस्टोरेंट ढूंढने और बुकिंग करने में आपकी मदद कर सकता है. बस टाइम, डेट, लोकेशन और पसंदीदा खाना बताइए, एआई रियल टाइम में मौजूद रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए कई प्लेटफॉर्मस को स्कैन करेगा ताकि आपको अलग-अलग साइट्स पर टाइम खराब ना करना पड़े.

Google AI करेगा हर काम आसान

कंपनी का कहना है कि गूगल AI जल्द ही रियल वर्ल्ड जॉब्स को हैंडल करेगा. जैसे- इवेंट बुकिंग, डेली लाइफ के लोकल काम, अपॉइटमेंट शेड्यूल आदि. गूगल का उद्देश्य सिर्फ सर्च लिंक ढूंढने वाला टूल बनना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव स्मार्ट असिस्टेंट बनना है.

AI बनेगा दोगुना स्मार्ट

गूगल का Agentic Feature आपके स्वाद के हिसाब से खाने-पीने के सुझाव भी दे सकता है. यह नए रेस्टोरेंट और कैफे के सजेशन देने के लिए मैप्स हिस्ट्री, पिछली सर्च और एआई मोड में चैट्स से जानकारी लेता है. फिलहाल यह पर्सनलाइज्ड फीचर भोजन तक ही लिमिटेड है लेकिन जल्द ही लाइफस्टाइल और बाकी के क्षेत्रों में एक्सटेंड किए जाने की उम्मीद है.

Google AI से ग्रुप प्लेनिंग होगी आसान

गूगल के AI मोड में नए 'शेयर' बटन से परिवार और दोस्तों के साथ प्लान बनाना अब पहले से आसान हो गया है. आप एआई के सजेशन को तुरंत शेयर कर सकते हैं और हर कोई रिलेटिड सवालों के साथ फॉलो-अप कर सकता है. अब ग्रुप डिसीजन लेना जैसे-किस रेस्टोरेंट में खाना है या किस इवेंट में जाना है आदि को आसान बनाता है.