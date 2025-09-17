AI ने संभाली खेती की कमान; किसानों को मिली सटीक जानकारी, होने लगा फायदा ही फायदा!

Farmers and AI: तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब सिर्फ कंपनियों या फिर शहरों तर सीमित नहीं है. अब यह शहरों के साथ-साथ गांवों और खेतों तक भी अपनी ताकत दिखाएगा. हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार AI से किसानों को समय से पहले मानसून की सटीक जानकारी मिल रही है. इस भविष्यवाणी के आधार पर किसान अपनी बुआई और फसल की रणनीति बना रहे हैं, जिसका उन्हें गजब का फायदा हो रहा है. जहां पहले किसान मौसम की अनिश्चितता की वजह से परेशानी का सामना करते हैं, वहीं अब AI की मदद से उन्हें खेती में जमकर फायदा हो रहा है.

लगभग 3.8 करोड़ किसानों की AI ने इस साल मदद की है, मानसून कब शुरू होगा, इसकी भविष्यवाणी की थी. गूगल ने अपने ब्लॉग में जानकारी दी कि 3.8 करोड़ किसानों को AI ने मानसून के आगमन के बारे में बताया, इसके बाद किसानों ने उसी हिसाब से अपने खेत में फसल की बुवाई कराई. मानसुन की भविष्यवाणी गूगल रिसर्च के न्यूरलजीसीएम मॉडल की सहायता से की गई. ब्लॉग पोस्ट के अनुसार इससे मौसम की भविष्यवाणी ज्यादा सटीक साबित हुई. गूगल रिसर्च टीम द्वारा बनाया गया न्यूरलजीसीएम मॉडल बड़े से बड़े सुपरकंप्यूटर को भी रिप्लेस करने की क्षमता रखता है. ये सुपरकंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा है.

न्यूरलजीसीएम पहले ही बता देता है मौसम का हाल

गूगल का न्यूरलजीसीएम मॉडल पहले से ही मौसम के हाल बता देता है, पहले एनालिसिस करता है और फिर रिजल्ट देता है. अच्छी बात यह है कि इसे आप लैपटॉप पर भी चला सकते हैं. इसका मतलब सामान्य किसान भी इस टूल का आसानी से यूज कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः iOS 26 अपडेट बना iPhone यूजर्स की मुसीबत! बैटरी ड्रेन और स्लो परफॉर्मेंस से बढ़ी टेंशन, Apple ने दी सफाई

टेस्ट में भी गूगल नंबर 1

भारत में किसान यह जानना चाहते हैं कि मानसून की शुरुआत कब से होगी, जिससे वे अपनी फसल की प्लानिंग कर सकें. लेकिन एक महीने पहले मानसून की सटीक भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन और मुश्किल काम है. इसके लिए शिकागो यूनिवर्सिटी की टीम ने कई AI मॉडलों को टेस्ट किया, जिसमें गूगल के न्यूरलजीसीएम ने सबसे सटीक भविष्यवाणी की.

SMS से मिली सूचना

भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर शिकागो यूनिवर्सिटी ने इस साल गर्मी में 3.8 करोड़ किसानों को SMS के माध्यम से मानसून की जानकारी दी. इससे किसानों को बुवाई का समय तय करने, नई फसल चुनने या बुवाई के लिए इंतजार करने जैसे फैसले लेने में आसानी हुई.

शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार एक महीने पहले सही और सटीक भविष्यवाणी से किसान अपनी फसलों के फैसले बेहतर ले सकते हैं. इससे उनकी कमाई भी बढ़ सकती है. यह तकनीक किसानों को मौसम के हिसाब से खेती को लेकर प्लानिंग करने में सहायता करती है.

ये भी पढ़ेंः Google ने 200 से ज्यादा AI वर्कर्स को निकाला, वर्कर्स बोले, ‘हमसे ही ट्रेन कराया और अब निकाल दिया