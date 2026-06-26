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Google की नई चाल! अब आपकी पर्सनल फोटो और आवाज से ट्रेन करेगा अपना AI; प्राइवेसी बचानी है तो तुरंत बदलें ये सेटिंग

Turn off Google AI training: Google अपने AI सिस्टम को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए यूजर्स के फोटो, ऑडियो और दूसरे मीडिया डेटा को भी सेव करने की तैयारी कर रहा है. अगर आप अपनी प्राइवेसी को बचाना चाहते हैं, तो Google अकाउंट की इस नई सेटिंग को समय रहते बदलना जरूरी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:13 PM IST
Google की नई चाल! अब आपकी पर्सनल फोटो और आवाज से ट्रेन करेगा अपना AI; प्राइवेसी बचानी है तो तुरंत बदलें ये सेटिंग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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