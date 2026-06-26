/Google की नई चाल! अब आपकी पर्सनल फोटो और आवाज से ट्रेन करेगा अपना AI; प्राइवेसी बचानी है तो तुरंत बदलें ये सेटिंग

Google Search Services History: क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन की गैलरी में मौजूद आपकी पर्सनल तस्वीरें और आपकी रिकॉर्डिंग पर गूगल की नजर है? जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन अब आपकी निजी यादों और आवाज के दम पर अपने AI को एडवांस बनाने की तैयारी कर रहा है. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह सेटिंग आपके फोन में अपने आप एक्टिव हो सकती है. इससे लोगों के मन में प्राइवेसी को लेकर बड़ा सवाल और डर उठ रहा है. अगर आप नहीं चाहते कि आपका पर्सनल डेटा गूगल के AI की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो, तो आपको तुरंत अपने फोन की एक बहुत ही जरूरी सेटिंग को बदलना होगा. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और आप अपनी प्राइवेसी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.
गूगल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को और एडवांस बनाने के लिए अब यूजर्स का और भी ज्यादा पर्सनल डेटा इकट्ठा करने की तैयारी में है. कंपनी का कहना है कि इस कदम से सर्च और AI का एक्सपीरियंस और बेहतर होगा. लेकिन प्राइवेसी एक्सपर्ट्स एक बार फिर इस पर सवाल उठा रहे हैं कि गूगल डिफॉल्ट रूप से यूजर्स से उनकी कीमती डेटा ले रहा है.
गूगल के सपोर्ट डॉक्यूमेंट और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी गूगल अकाउंट्स में एक नया Search Services History का ऑप्शन ला रही है. इसके तहत अब Google Lens, Search Live, Google Translate, वॉयस सर्च और आपके द्वारा अपलोड किए गए दूसरे मीडिया कंटेंट को सेव किया जा सकता है.
आपके सेव किए गए मीडिया में सर्च सर्विसेज के साथ आपकी बातचीत की तस्वीरें, फाइलें, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं. इसमें गूगल लेंस की तस्वीरें, सर्च लाइव या ट्रांसलेट स्पीकिंग प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग, आपके द्वारा अपलोड किया गया कंटेंट और वॉयस सर्च शामिल हैं.
कई यूजर्स को अब अपने गूगल अकाउंट सेटिंग्स के अंदर एक नोटिफिकेशन भी दिखने लगा है. इसमें बताया जा रहा है कि सर्च से जुड़ा मीडिया अब वेब एंड ऐप एक्टिविटी के साथ आपकी हिस्ट्री में स्टोर किया जाएगा.
यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब सभी AI कंपनियां ज्यादा से ज्यादा और अलग-अलग तरह का डेटा जुटाने में लगी हुई है. सिर्फ टेक्स्ट के मुकाबले तस्वीरें, ऑडियो और वीडियो AI मॉडल्स को असली दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं. यही वजह है कि आने वाले समय में AI सिस्टम को ट्रेन करने के लिए ये अपलोड्स बहुत कीमती हैं.
गूगल का कहना है कि AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इस मीडिया डेटा को यूजर्स के गूगल अकाउंट से अलग कर दिया जाएगा. हालांकि, कंपनी के मुताबिक, अगर यूजर बाद में अपनी ओरिजिनल एक्टिविटी डिलीट भी कर देते हैं, तब भी यह डेटा 4 साल तक गूगल के पास सेफ रह सकता है.
गूगल के स्पोकपर्सन डेविस थॉम्पसन के मुताबिक ये नई सेटिंग्स यूजर्स को ज्यादा सटीक रिजल्ट देने और उनके पुराने सर्च को फिर से देखने में मदद करती हैं. यूजर्स इसे किसी भी समय ऑन या ऑफ कर सकते हैं.
दूसरी ओर, प्राइवेसी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि टेक कंपनियां अक्सर ऐसे फीचर्स को खुद ही ऑन बाय डिफॉल्ट कर देती हैं. ऐसे में अगर कोई यूजर अपने डेटा का इस्तेमाल AI ट्रेनिंग के लिए नहीं होने देना चाहता, तो उसे खुद सेटिंग्स ढूंढकर इसे बंद करना होगा.
अगर यह फीचर आपके गूगल अकाउंट में आ गया है, तो आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप पर Google My Activity पेज पर जाएं.
इसके बाद Search Services History के ऑप्शन को चुनें.
यहां दिए गए Save media ऑप्शन को Uncheck यानी टिक हटा दें.
ऐसा करते ही गूगल आपके अपलोड किए गए फोटो, ऑडियो या अन्य मीडिया को AI ट्रेनिंग के लिए सेव नहीं कर पाएगा.