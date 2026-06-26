/Google की नई चाल! अब आपकी पर्सनल फोटो और आवाज से ट्रेन करेगा अपना AI; प्राइवेसी बचानी है तो तुरंत बदलें ये सेटिंग

Google Search Services History: क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन की गैलरी में मौजूद आपकी पर्सनल तस्वीरें और आपकी रिकॉर्डिंग पर गूगल की नजर है? जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन अब आपकी निजी यादों और आवाज के दम पर अपने AI को एडवांस बनाने की तैयारी कर रहा है. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह सेटिंग आपके फोन में अपने आप एक्टिव हो सकती है. इससे लोगों के मन में प्राइवेसी को लेकर बड़ा सवाल और डर उठ रहा है. अगर आप नहीं चाहते कि आपका पर्सनल डेटा गूगल के AI की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो, तो आपको तुरंत अपने फोन की एक बहुत ही जरूरी सेटिंग को बदलना होगा. आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और आप अपनी प्राइवेसी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.