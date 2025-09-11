Google का सबसे सस्ता Gemini प्लान हुआ लॉन्च, ChatGPT Go को देगा चुनौती, जानें किसमें हैं ज्यादा फायदा
Google AI Plus and ChatGPT Go Comparison: गूगल ने AI Plus प्लान लॉन्च किया है, जो Gemini AI फीचर्स को किफायती कीमत में पेश कराता है. वहीं OpenAI का ChatGPT Go बराबर की टक्कर देता है. चलिए जानते हैं कीमत और फीचर्स की डिटेल.  

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:16 PM IST
Google AI Plus vs ChatGPT Go: चैटजीपीटी गौ के लॉन्च के बाद से गूगल अपने Gemini प्रीमियम फीचर्स को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाने की योजना बना रहा है. इसके लिए Google ने AI Plus प्लान को लॉन्च किया है. जो फ्री टियर और प्रीमियम मेंबरशिप प्लान के बीच की दूरी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है. गूगल AI Plus का इरादा है कि जेमिनी की एडवांस्ड क्षमताओं को कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहंचाया जा सके. 

यह भी पढ़े: Realme का 6000mAh बैटरी वाला सबसे पतला स्मार्टफोन, इस दिन करेगा मार्केट में ग्रैंड एंट्री

AI Plus प्लान फिलहाल इंडोनेशिया में मौजूद है और कम कीमत में यूजर्स को Gemini के कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. गूगल ने भारत में अभी तक AI Plus सब्सक्रिप्शन प्लान को उपलब्ध नहीं कराया है. लेकिन ओपनएआई के चैटजीपीटी गो के लॉन्च होने के बाद जल्द ही गूगल एआई प्लस प्लान को भारत में लॉन्च करेगा. 

Google AI Plus के फीचर्स
एआई प्लस प्लान में यूजर्स को सस्ते में पावरफुल Gemini फीचर्स दिए जाते हैं. प्लान में मेंबर्स को Gemini 2.5 Pro AI मॉडल्स का एक्सेस और Veo 3 फास्ट वीडियो जेनरेशन टूल्स भी मिलते हैं. इस प्लान की खासियत है कि जेमिनी एआई मॉडल के लिए 128K टोकन का बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफर किया जाता है. यह फ्री Tier के 32K लिमिट से एक बड़ा अपग्रेड भी है. 

200GB क्लाउड स्टोरेज फ्री
इसके साथ ही Gemini का साइड पैनल का इंटिग्रेशन भी मिलता है, जो Google Drive Workspace के फेमस ऐप्स Docs, Slides, Sheets, Gmail और Drive में मौजूद होगा. सब्सक्राइबर्स को Flow और Whisk जैसे कई टूल्स भी दिया जाएगा. साथ में 200GB का क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा और Drive, Gmail और Photos में यूज कर सकेंगे.

Gemini AI फीचर्स अब किफायती दामों पर
गूगल ने नए एआई प्लस के मौजूदा प्रीमियम प्लान्स के नीचे एक नया Tier पेश किया है. भारत में AI Ultra की कीमत हर महीने 24,500 रुपये है और AI Pro प्लान का दाम हर महीने 1,950 है. दूसरी तरफ अब AI Plus प्लान से यूजर्स Gemini AI फीचर्स का लाभ सस्ते में और आसानी से उठा सकते हैं. 

यह भी पढे: iPhone 17 Series Pre-Booking: भारत में कैसे करें प्री-बुकिंग, क्या हैं कीमत और शिपिंग डेट्स?

India-Only मॉडल: ChatGPT Go

OpenAI की हालिया पहल के बाद अब Google भी एक नए प्लान के साथ सामने आया है. OpenAI ने कुछ समय पहले ही 'India-Only' सब्सक्रिप्शन मॉडल के तौर पर ChatGPT Go पेश किया है. इसकी कीमत 399/माह रुपये है. इस मॉडल को पूरी तरह से भारत के बाजार को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. 

ChatGPT Go प्लान यूजर्स को कंपनी के फ्लैगशिप GPT-5 मॉडल का एक्सटेंडेड एक्सेस मिलता है. इसके अलावा इमेज जेनरेशन की लिमिट को भी बढ़ाया गया है. यह यूजर्स को एडवांस्ड कन्वर्सेशनल मेमोरी की सुविधा भी देता है.  

