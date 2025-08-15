Flight Ticket अब मिलेगी कम कीमत पर! AI खोजकर निकालेगा सस्ती हवाई यात्रा, जानिए पूरा प्रोसेस

Google Flight Deals: गूगल ने यात्रियों के लिए एक नया AI-पावर्ड टूल Google Flight Deals लॉन्च किया है, जो आपको कम से कम मेहनत में सबसे सस्ती हवाई टिकट खोजकर देगा. फिलहाल यह बीटा वर्जन में है और अमेरिका, कनाडा और भारत में उपलब्ध है. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जो यात्रा की तारीख और डेस्टिनेशन को लेकर फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन पैसा बचाना चाहते हैं.

Google Flight Deals कैसे काम करता है?

अब आपको मैन्युअली अलग-अलग फिल्टर, तारीखें और रूट सेट करने की जरूरत नहीं है.

आप बस एक आसान-सी नैचुरल लैंग्वेज में रिक्वेस्ट टाइप करें, जैसे:

• “इस विंटर में 1 हफ्ते की ट्रिप, ऐसी सिटी में जहां खाने का मजा हो, सिर्फ नॉन-स्टॉप फ्लाइट”

• “10 दिन की स्की हॉलीडे, वर्ल्ड-क्लास रिसॉर्ट, फ्रेश स्नो पाउडर के साथ”

इसके बाद Google का AI आपके रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है, आपके बजट और पसंद के हिसाब से डेस्टिनेशन सुझाता है और लाइव प्राइसिंग दिखाता है, जो एयरलाइंस और बुकिंग पार्टनर्स से ली जाती है. इस तरह आप ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशन भी जान सकते हैं, जिनके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं होगा- लेकिन जो आपकी पसंद और बजट दोनों में फिट बैठते हैं. रिजल्ट में आपको फ्लाइट के दाम, एयरलाइन का नाम और बुकिंग के डायरेक्ट लिंक मिल जाते हैं.

Google Flight Deals से सस्ती फ्लाइट टिकट कैसे बुक करें?

1. Google Flights खोलें- अपने ब्राउजर में “Google Flights” सर्च करें या वेबसाइट पर जाएं.

2. Flight Deals सेक्शन चुनें- टॉप लेफ्ट मेन्यू में Flight Deals पर क्लिक करें.

3. ट्रिप का डिस्क्रिप्शन लिखें- जैसे “सितंबर में 3 दिन की बीच वेकेशन, ₹30,000 से कम, नॉन-स्टॉप”.

4. AI के सुझाव देखें- Google AI आपको डेस्टिनेशन, कीमत और एयरलाइन विकल्प दिखाएगा.

5. बुकिंग करें- मनपसंद फ्लाइट पर क्लिक करें और एयरलाइन या ट्रैवल पार्टनर के पेज पर जाकर बुकिंग पूरी करें.

क्यों है ये फीचर खास?

• कम मेहनत में रिजल्ट- आपको अलग-अलग फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं.

• बजट-फ्रेंडली- AI आपके बजट के हिसाब से बेस्ट डील ढूंढता है.

• नई जगहों की खोज- आप अनजाने लेकिन शानदार डेस्टिनेशन खोज सकते हैं.

• डायरेक्ट बुकिंग- रिजल्ट पेज से ही एयरलाइन वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं.

स्टैंडर्ड Google Flights का क्या?

Google Flights का पुराना वर्जन भी पहले की तरह चलता रहेगा और इसमें भी नए फीचर जुड़ रहे हैं. अब इसमें अमेरिका और कनाडा के डोमेस्टिक रूट्स के लिए बेसिक इकोनॉमी फेयर को फिल्टर करने का ऑप्शन भी मिल गया है.

FAQs

Q1. क्या Google Flight Deals भारत में काम करता है?

हां, यह बीटा वर्जन में भारत में भी उपलब्ध है.

Q2. क्या यह फीचर मुफ्त है?

हां, Google Flight Deals का इस्तेमाल पूरी तरह मुफ्त है.

Q3. क्या मैं डेट और डेस्टिनेशन फिक्स करके भी सर्च कर सकता हूं?

हां, लेकिन इसका असली फायदा तब है जब आप फ्लेक्सिबल हों.

Q4. क्या बुकिंग Google पर ही होती है?

नहीं, Google आपको एयरलाइन या ट्रैवल पार्टनर के लिंक पर भेजता है.