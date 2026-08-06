/AI की दुनिया में Google का गेम खत्म? जिस पर सालभर में फूंके 205 अरब डॉलर, उसे बनाने वाले ही छोड़कर भागे, अब कौन बचाएगा Gemini?

एक तरफ Google की क्लाउड कमाई आसमान छू रही है और कंपनी का मार्केट कैप ट्रिलियन डॉलर के पार जा चुका है, तो दूसरी तरफ इसके AI साम्राज्य की नींव हिला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं. जिस कंपनी ने 2017 में ट्रांसफॉर्मर पेपर लिखकर पूरी दुनिया को AI का रास्ता दिखाया, आज वही कंपनी अपने सबसे बड़े दिग्गजों को संभाल नहीं पा रही है. हाल ही में 27 साल से काम कर रहे चीफ साइंटिस्ट Jeff Dean और DeepMind के CEO Demis Hassabis के फैसलों ने पूरे टेक जगत को चौंका दिया है. बता दें, 2026 में कंपनी ने एआई पर 205 अरब डॉलर खर्च किए हैं. आखिर क्या वजह है कि वैज्ञानिक इतिहास रचने के लिए Google का साथ छोड़ रहे हैं?
गूगल के चीफ साइंटिस्ट Jeff Dean ने 27 साल बाद कंपनी छोड़ने का फैसला किया है. वे संजय घेमावत, ओरियोल विनयाल्स और कुओक ले के साथ मिलकर Discovery Loop नाम का नया स्टार्ट-अप शुरू कर रहे हैं. यह नया स्टार्ट-अप गूगल के समर्थन से ही काम करेगा. दूसरी तरफ Demis Hassabis ने DeepMind के CEO का पद छोड़ दिया है और अब वे अल्फाबेट में चीफ साइंटिस्ट की नई भूमिका निभाएंगे. कोरय कावुककुओग्लू अब डीपमाइंड का दैनिक काम संभालेंगे.
2017 में गूगल का मशहूर 'Attention Is All You Need' रिसर्च पेपर आया था, जिसने आधुनिक AI की नींव रखी थी. इस पेपर को लिखने वाले सभी 8 मुख्य शोधकर्ता अब गूगल छोड़ चुके हैं. नोआम शाजीर ओपनएआई जा चुके हैं, जबकि नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन जम्पर ने एंथ्रोपिक का हाथ थाम लिया है. विश्लेषकों का मानना है कि वैज्ञानिक केवल व्यावसायिक एआई मॉडल नहीं बनाना चाहते, वे इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं. इसलिए वे नए स्टार्ट-अप्स को चुन रहे हैं.
गूगल में शोधकर्ताओं के बीच कंप्यूटर पावर यानी TPU को लेकर काफी नाराजगी है. गूगल अपने खुद के बनाए AI चिप्स बाहरी कंपनियों जैसे एंथ्रोपिक को बेच रहा है, जिससे खुद गूगल के वैज्ञानिकों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी कंप्यूटिंग क्षमता नहीं मिल पा रही है. इसके अलावा गूगल का बड़ा सरकारी ढांचा और हर काम में मिलने वाली अप्रूवल की लंबी प्रक्रिया भी वैज्ञानिकों को हतोत्साहित कर रही है. ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसी नई कंपनियों में रिसर्च करना अधिक आसान लगता है.
इन सब चुनौतियों के बीच गूगल क्लाउड बिजनेस 82% की रफ्तार से बढ़ रहा है. सुंदर पिचाई ने बताया कि फॉर्च्यून 100 की 90% कंपनियां Gemini Enterprise का इस्तेमाल कर रही हैं. जानकारों का कहना है कि ज्यादातर कॉर्पोरेट कामों के लिए अब बहुत ज्यादा एडवांस मॉडल की जरूरत नहीं है. मध्यम स्तर के मॉडल भी 90% काम आसानी से कर लेते हैं. ऐसे में गूगल के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वह खुद सबसे महंगा एआई मॉडल बनाए या बाहरी कंपनियों को यह सर्विस बेचे.