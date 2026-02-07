अगले 10 साल में आपको क्या बीमारी होगी? गूगल का नया AI अब DNA पढ़कर बताएगा सच, कैंसर की पकड़ेगा 'जड़'

Advertisement
गूगल ने मेडिकल साइंस में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने एक नया AI मॉडल 'AlphaGenome' बनाया है, जो इंसानी DNA को एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह पढ़ सकता है. यह ना सिर्फ आने वाली बीमारियों के बारे में बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां कैसे पैदा होती हैं.

Feb 07, 2026
गूगल ने AI के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी ने एक नया AI मॉडल 'AlphaGenome' बनाया है. यह AI मॉडल इंसान के DNA में होने वाले छोटे-बड़े बदलावों को समझकर यह पता लगा सकता है कि उनका क्या असर होगा. सरल शब्दों में कहें तो यह AI DNA को किसी एक्सपर्ट की तरह पढ़कर बीमारी का पता लगाता है. जैसे डॉक्टर MRI, CT Scan और ब्लड रिपोर्ट के आधार पर बीमारी का पता लगाते हैं. गूगल के नए AI मॉडल 'AlphaGenome' ने मेडिकल साइंस में नई उम्मीदें जगाईं हैं.

क्या है AlphaGenome और यह कैसे काम करता है?  
हमारे शरीर की हर कोशिका में एक 'ब्लू प्रिंट' होता है, जिसे हम जीनोम कहते हैं. यह DNA की भाषा में लिखा होता है और इसमें करोड़ों अक्षर होते हैं. एक भी अक्षर के बदलने पर गंभीर बीमारियां विकसित होने लगती हैं. अब तक वैज्ञानिकों के लिए यह समझना मुश्किल था कि DNA का कौन सा छोटा बदलाव किस बीमारी की वजह बनेगा. अब तक सबसे बड़ी परेशानी थी कि वैज्ञानिक देख लेते थे कि DNA में बदलाव हुआ है, लेकिन यह समझना कठिन था कि उस बदलाव का शरीर पर क्या प्रभाव होगा. अब यह नया AI मॉडल इस प्रक्रिया को काफी हद तक आसान बना देता है. यह DNA की लंबी कतारों को उसी तरह स्कैन करता है जैसे एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की फाइलों को चेक करता है. गूगल का दावा है कि यह AI एक बार में 10 लाख से ज्यादा DNA सीक्वेंस पढ़ सकता है और सटीकता से बता सकता है कि उनका शरीर पर क्या असर होगा.

कैंसर की 'जड़' तक पहुँचा AI  
इस मॉडल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने ब्लड कैंसर (T-ALL) के एक विशेष मामले में कैंसर की असली वजह का पता लगाया. वैज्ञानिकों ने पाया कि AlphaGenome ने सही अनुमान लगाया कि DNA के एक छोटे से बदलाव ने पास के एक जीन (TAL1) को गलत तरीके से सक्रिय कर दिया, जिससे कैंसर बढ़ने लगा. इससे पहले मानव मस्तिष्क के लिए इतनी बारीकी से जेनेटिक बदलावों को समझना लगभग असंभव था.

10 लाख DNA सीक्वेंस को पढ़ सकता AlphaGenome  
गूगल के अनुसार, यह AI मॉडल एक बार में करीब 10 लाख DNA सीक्वेंस को पढ़ सकता है. साथ ही यह यह भी बता सकता है कि कौन सा जीन कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है. यह बताता है कि कितनी RNA बनेगी, DNA का कौन सा हिस्सा सक्रिय रहेगा, और कौन सा हिस्सा किसी प्रोटीन से जुड़ेगा. अब तक मौजूद AI मॉडल या तो DNA के छोटे हिस्से को गहराई से देखते थे या बड़े हिस्से को मोटे तौर पर समझते थे. लेकिन AlphaGenome पहली बार दोनों काम किसी साथ करता है.

इसकी 3 सबसे बड़ी खूबियां  
AlphaGenome में कई अनूठी खूबसूरतियां हैं. यहां हम इसकी तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं.  
1. सुपरफास्ट स्कैनिंग- जो काम करने में वैज्ञानिकों को महीनों लगते थे, अब यह AI उन्हें कुछ सेकंड में कर देता है.  
2. सटीक भविष्यवाणी- यह AI न केवल जीन को पहचानता है, बल्कि यह भी बताता है कि कौन सा हिस्सा प्रोटीन बनाएगा और कौन सा हिस्सा बीमारी का कारण बनेगा.  
3. कई दुर्लभ बीमारियों का इलाज- यह AI ऐसी बीमारियों के पीछे छुपे जेनेटिक कोड को डिकोड करने में मदद कर सकता है, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला.

क्या यह डॉक्टरों की जगह ले लेगा?  
गूगल ने स्पष्ट किया है कि AlphaGenome फिलहाल रिसर्च के लिए है, न कि सीधे मरीजों के इलाज के लिए. यह डॉक्टरों की जगह नहीं लेगा, बल्कि उनके लिए एक 'सुपर-पावर टूल' की तरह काम करेगा. इसकी मदद से आने वाले समय में ऐसी दवाइयां बनेंगी जो सीधे बीमारी की जड़ (DNA) पर हमला करेंगी. इसे अभी इलाज या लोगों के जीन परीक्षण में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

