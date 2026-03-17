स्कैमर्स की अब खैर नहीं! Google, Amazon और OpenAI समेत 8 दिग्गजों ने मिलाया हाथ; ऑनलाइन फ्रॉड से बचना होगा आसान

Online Services Accord Against Scams: इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. फेक वेबसाइट, फर्जी कॉल, धोखाधड़ी वाले मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. इस खतरे से निपटने के लिए अब दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां एक साथ आ गई हैं. इन कंपनियों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है, जिससे वे ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ साथ मिलकर काम करेंगी और जरूरी जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करेंगी. माना जा रहा है कि इस पहल से इंटरनेट यूजर्स की सिक्योरिटी मजबूत करने में मदद मिल सकती है. इसमें दुनिया की 8 सबसे बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां गूगल, अमेजन, ओपनएआई, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एडोब, लिंक्डइन और मैच ग्रुप शामिल हैं.

क्या है इस Pledge का मकसद?

ऑस्ट्रिया में होने वाले 'यूएन ग्लोबल फ्रॉड समिट' से पहले साइन किए गए इस समझौते में ये कंपनियां कई अहम बातों पर सहमत हुई हैं. इसमें कंपनियां अब स्कैमर्स और आपराधिक नेटवर्क के बारे में एक-दूसरे के साथ थ्रेट इंटेलिजेंस साझा करेंगी. साथ ही धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए नए और पावरफुल AI टूल्स बनाए जाएंगे, जो संदिग्ध पैटर्न को ज्यादा तेजी से पहचान सकेंगे. इस समझौते में पैसे के लेनदेन और ट्रांजेक्शन के लिए लोगों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा. इससे कई प्लेटफॉर्म्स के बीच बेहतर तालमेल होगा, जिससे अगर कोई स्कैमर एक ऐप से दूसरे ऐप पर शिफ्ट होता है, तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके.

यह भी पढ़ें:- IPL 2026 Ticket Book करने का सबसे आसान तरीका, जानिए मैच की टिकट बुक करने का पूरा...

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में दुनिया भर के ग्राहकों को स्कैम्स के कारण करीब 16 अरब डॉलर (लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये) का भारी नुकसान हुआ है. अपराधी अब AI का इस्तेमाल करके बेहद असली लगने वाले फेक मैसेज और कॉल कर रहे हैं, जिससे बचना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा था. ट्रंप प्रशासन ने भी इस मुद्दे को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया है, जिसके बाद इन कंपनियों ने यह वॉलंटरी प्लेज लिया है.

इससे आपको क्या फायदा होगा?

इस समझौते के बाद अब पेमेंट ऐप्स और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर वेरिफिकेशन प्रक्रिया और भी मजबूत होगी. अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, तो कंपनियों ने वादा किया है कि वे रिपोर्ट करने के लिए साफ और तेज चैनल बनाएंगी. अगर आपको इंस्टाग्राम पर कोई फेक एड दिखता है और आप उसे रिपोर्ट करते हैं, तो वहीं से वह एड बाकी ऐप्स से भी हटा दिया जाएगा.

कंपनियां मिलकर करेंगी काम

अब कई बड़ी टेक कंपनियों ने मिलकर यह तय किया है कि वे इस समस्या से अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर लड़ेंगी. इसके तहत कंपनियां एक-दूसरे के साथ ऑनलाइन ठगी से जुड़ी अहम जानकारी साझा करेंगी. अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कोई नया फ्रॉड तरीका सामने आता है, तो उसकी जानकारी बाकी कंपनियों तक भी पहुंचाई जाएगी. इससे दूसरी कंपनियां भी समय रहते सतर्क हो सकेंगी और अपने सिस्टम को सुरक्षित बना सकेंगी.

नई टेक्नोलॉजी से मिलेगी मदद

कंपनियां फ्रॉड से निपटने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बढ़ाने जा रही हैं. खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए संदिग्ध गतिविधियों को जल्दी पहचानने की कोशिश की जाएगी. इससे फेक अकाउंट, फर्जी वेबसाइट और फ्रॉड लेनदेन को शुरुआती चरण में ही पकड़ना आसान हो सकता है. इससे कई मामलों में लोगों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा.

यह भी पढ़ें:- Induction Cooktop का करते हैं इस्तेमाल? तो आज ही सुधार लें अपनी ये आदत, वरना किचन...