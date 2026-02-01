Google-Amazon के 'गढ़' में इस समुदाय ने खोल दी AI की पोल, चैटबॉट के पीछे की सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे आप!

Chile Human Chatbot: एक ओर जहां पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के पीछे भाग रही है वहीं एक ऐसा भी देश है जिसने इस रेस से बिलकुल अलग रास्ता चुना है. दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित चिली देश के एआई को लेकर एक अनोखा काम किया है जो दुनिया भर लोगों का ध्यान खींच रहा है. चिली के Quilicura समुदाय के लोगों ने टेक्नोलॉजी का बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. हाल ही में यहां के करीब 50 लोगों ने मिलकर 12 घंटे तक एक ऐसा चैटबॉट चलाया जो पूरी तरह इंसानों द्वारा संचालित था. Quili.AI नाम के इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बढ़ती टेक्नोलॉजी का विरोध करना नहीं बल्कि AI डेटा सेंटर्स के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे भारी बोझ को सामने लाना है.

कैसे काम करता है यह ह्यूमन चैटबॉट?

अभी आप किसी भी एआई मॉडल से कोई भी सवाल पूंछते हैं या फिर कोई इमेज बनाने को कहते हैं तो मात्र कुछ ही मिनटों में आपको पूरा जवाब मिल जाता है या आपकी इमेज बनकर तैयार हो जाती है. लेकिन जब आप Quili.AI से कोई सवाल पूछते हैं या इमेज जेनरेट करने को बोलते हैं तो इसका जवाब कोई एल्गोरिदम नहीं बल्कि दूसरी तरफ बैठा एक इंसान देता है. उदाहरण के लिए जैसे किसी यूजर ने बर्फ में खेलते हुए बच्चे की तस्वीर मांगी तो AI के जैसे इसका तरह रिजल्ट तुरंत देने के बजाय एक स्थानीय युवा ने 10 मिनट में पेंसिल से स्केच बनाकर उसे अपलोड किया.

पर्यावरण और पानी की चिंता

चिली देश के युवाओं की इस पहल की आयोजक लोरेना एंटीमैन का कहना है कि हर एक AI प्रॉम्प्ट के पीछे पानी और बिजली का खूब ज्यादा इस्तेमाल होता है. चिली का यह इलाका वर्तमान में डेटा सेंटर्स का हब बन गया है, जहां गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के सर्वर सेंटर हैं. इन सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है वहीं चिली पिछले एक दशक से भीषण सूखे का सामना कर रहा है.

क्यों अलग है Quili.AI?

यह चैटबॉट स्थानीय खाने की रेसिपी बहुत ही सटीक बताता है क्योंकि इसे चलाने वाले वहां के निवासी हैं.

अगर इसे चलाने वाले वॉलंटियर्स को जवाब नहीं पता होता, तो वे सर्च करने के बजाय ईमानदारी से कह देते हैं कि उन्हें नहीं पता. इससे किसी को गलत जवाब नहीं मिलता है.

इसका मकसद कैजुअल प्रॉम्प्टिंग यानी बिना जरूरत के AI का इस्तेमाल को कम करना और जिम्मेदारी से तकनीक इस्तेमाल करने की प्रेरणा देना है.

गूगल जैसे दिग्गजों का कहना है कि वे एनर्जी बचाने और जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं लेकिन चिली देश के स्थानीय लोगों का मानना है कि जल जो बुनियादी जरूरत है और हाई-टेक डेटा सेंटर्स के बीच संतुलन बनाना अब अनिवार्य हो गया है. नहीं तो आने वाले समय में पानी के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

