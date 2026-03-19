Apple यूजर्स के लिए रेड अलर्ट! सिर्फ वेबसाइट खोलने से हैक हो सकता है आपका iPhone, जानें हैकर्स की नई चाल

साइबर सुरक्षा रिसर्चर्स ने एक नए और बेहद खतरनाक हैकिंग टूल का खुलासा किया है, जो iPhone यूजर्स के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. iVerify, Lookout और Google के Threat Intelligence Group के एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह टूल यूजर्स का पर्सनल डेटा चुरा सकता है. इस हैकिंग टूल का नाम “Darksword” रखा गया है, जिसे सबसे पहले Lookout Threat Labs ने खोजा.

यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियों ने मिलकर काम किया है. इससे पता चलता है कि यह कोई आम साइबर अटैक नहीं बल्कि बेहद एडवांस और प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया गया खतरा है.

Darksword क्या है और क्यों खतरनाक है

Darksword एक तरह का “exploit kit” है, यानी ऐसा टूल जो सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाकर सिस्टम में घुस जाता है. यह खास तौर पर Apple के iOS सिस्टम को निशाना बनाता है, खासकर iOS 18.4 से लेकर iOS 18.6.2 तक के वर्जन को.

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रिसर्चर्स के मुताबिक, इसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इसे लंबे समय तक इस्तेमाल और अपडेट किया जा सके. इसमें ऐसे संकेत भी मिले हैं कि AI टूल्स (जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल) का इस्तेमाल करके इसकी क्षमता को और बढ़ाया गया है. इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ एक बार का हमला नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे लगातार और खतरनाक बनाया जा सकता है.

यह अटैक कैसे काम करता है

इस हैकिंग का सबसे डरावना पहलू यह है कि इसमें यूजर को कुछ भी डाउनलोड करने या किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती. यह हमला Apple के Safari ब्राउजर से शुरू होता है. अगर कोई यूजर किसी संक्रमित (compromised) वेबसाइट पर जाता है, तो हैकर्स उस वेबसाइट के HTML कोड में छेड़छाड़ करके उसमें मालिशियस कोड डाल देते हैं. जैसे ही यूजर उस साइट को ओपन करता है, Darksword एक्टिव हो जाता है. इसके बाद यह iPhone के सिस्टम में गहराई तक पहुंच बनाकर पूरे फोन का कंट्रोल हासिल कर सकता है. फिर डेटा चोरी करने वाले अलग-अलग मॉड्यूल एक्टिव हो जाते हैं और यूजर की जानकारी चोरी होने लगती है.

कौन-कौन सा डेटा चोरी हो सकता है

Darksword के जरिए हैकर्स बहुत संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं. इसमें सेव किए गए पासवर्ड, फोटो (यहां तक कि हिडन फाइल्स), WhatsApp और Telegram के डेटा, क्रिप्टो वॉलेट्स (जैसे Coinbase और Binance), SMS, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री और लोकेशन डेटा शामिल हैं.

इसके अलावा ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज, Wi-Fi पासवर्ड, Apple Health डेटा, कैलेंडर, नोट्स, इंस्टॉल किए गए ऐप्स और जुड़े हुए अकाउंट्स तक की जानकारी भी खतरे में होती है. सबसे खास बात यह है कि डेटा चोरी करने के बाद यह टूल अपने अस्थायी फाइल्स को डिलीट कर देता है, जिससे इसका पता लगाना और मुश्किल हो जाता है.

किन यूजर्स को खतरा है और क्या करें

अच्छी खबर यह है कि Apple ने इस कमजोरी को अपने लेटेस्ट iOS अपडेट में ठीक कर दिया है. अगर आपका iPhone अपडेटेड है, तो आप सुरक्षित हैं. लेकिन जिन यूजर्स ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, उन्हें तुरंत iOS 26.3.1 (या लेटेस्ट वर्जन) में अपडेट करना चाहिए.

अगर आपको लगता है कि आप हाई-रिस्क टारगेट हो सकते हैं, तो “Lockdown Mode” ऑन करना भी एक अच्छा विकल्प है.

iPhone अपडेट करने के लिए Settings → General → Software Update में जाएं.

Lockdown Mode चालू करने के लिए Settings → Privacy & Security → Lockdown Mode में जाएं.

पुराने iPhones को भी कुछ हद तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.