Advertisement
trendingNow13146016
Hindi NewsटेकApple यूजर्स के लिए रेड अलर्ट! सिर्फ वेबसाइट खोलने से हैक हो सकता है आपका iPhone, जानें हैकर्स की नई चाल

Apple यूजर्स के लिए रेड अलर्ट! सिर्फ वेबसाइट खोलने से हैक हो सकता है आपका iPhone, जानें हैकर्स की नई चाल

'Darksword' नाम का एक नया और बेहद एडवांस एक्सप्लॉयट किट खोजा गया है. इसमें यूजर को कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती. सिर्फ किसी प्रभावित वेबसाइट (Compromised Website) पर जाने मात्र से सफारी ब्राउजर के जरिए फोन हैक हो सकता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple यूजर्स के लिए रेड अलर्ट! सिर्फ वेबसाइट खोलने से हैक हो सकता है आपका iPhone, जानें हैकर्स की नई चाल

साइबर सुरक्षा रिसर्चर्स ने एक नए और बेहद खतरनाक हैकिंग टूल का खुलासा किया है, जो iPhone यूजर्स के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. iVerify, Lookout और Google के Threat Intelligence Group के एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह टूल यूजर्स का पर्सनल डेटा चुरा सकता है. इस हैकिंग टूल का नाम “Darksword” रखा गया है, जिसे सबसे पहले Lookout Threat Labs ने खोजा.

यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियों ने मिलकर काम किया है. इससे पता चलता है कि यह कोई आम साइबर अटैक नहीं बल्कि बेहद एडवांस और प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया गया खतरा है.

Darksword क्या है और क्यों खतरनाक है
Darksword एक तरह का “exploit kit” है, यानी ऐसा टूल जो सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाकर सिस्टम में घुस जाता है. यह खास तौर पर Apple के iOS सिस्टम को निशाना बनाता है, खासकर iOS 18.4 से लेकर iOS 18.6.2 तक के वर्जन को.

Add Zee News as a Preferred Source

रिसर्चर्स के मुताबिक, इसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इसे लंबे समय तक इस्तेमाल और अपडेट किया जा सके. इसमें ऐसे संकेत भी मिले हैं कि AI टूल्स (जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल) का इस्तेमाल करके इसकी क्षमता को और बढ़ाया गया है. इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ एक बार का हमला नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे लगातार और खतरनाक बनाया जा सकता है.

यह अटैक कैसे काम करता है
इस हैकिंग का सबसे डरावना पहलू यह है कि इसमें यूजर को कुछ भी डाउनलोड करने या किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती. यह हमला Apple के Safari ब्राउजर से शुरू होता है. अगर कोई यूजर किसी संक्रमित (compromised) वेबसाइट पर जाता है, तो हैकर्स उस वेबसाइट के HTML कोड में छेड़छाड़ करके उसमें मालिशियस कोड डाल देते हैं. जैसे ही यूजर उस साइट को ओपन करता है, Darksword एक्टिव हो जाता है. इसके बाद यह iPhone के सिस्टम में गहराई तक पहुंच बनाकर पूरे फोन का कंट्रोल हासिल कर सकता है. फिर डेटा चोरी करने वाले अलग-अलग मॉड्यूल एक्टिव हो जाते हैं और यूजर की जानकारी चोरी होने लगती है.

कौन-कौन सा डेटा चोरी हो सकता है
Darksword के जरिए हैकर्स बहुत संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं. इसमें सेव किए गए पासवर्ड, फोटो (यहां तक कि हिडन फाइल्स), WhatsApp और Telegram के डेटा, क्रिप्टो वॉलेट्स (जैसे Coinbase और Binance), SMS, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री और लोकेशन डेटा शामिल हैं.

इसके अलावा ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज, Wi-Fi पासवर्ड, Apple Health डेटा, कैलेंडर, नोट्स, इंस्टॉल किए गए ऐप्स और जुड़े हुए अकाउंट्स तक की जानकारी भी खतरे में होती है. सबसे खास बात यह है कि डेटा चोरी करने के बाद यह टूल अपने अस्थायी फाइल्स को डिलीट कर देता है, जिससे इसका पता लगाना और मुश्किल हो जाता है.

किन यूजर्स को खतरा है और क्या करें
अच्छी खबर यह है कि Apple ने इस कमजोरी को अपने लेटेस्ट iOS अपडेट में ठीक कर दिया है. अगर आपका iPhone अपडेटेड है, तो आप सुरक्षित हैं. लेकिन जिन यूजर्स ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, उन्हें तुरंत iOS 26.3.1 (या लेटेस्ट वर्जन) में अपडेट करना चाहिए.

अगर आपको लगता है कि आप हाई-रिस्क टारगेट हो सकते हैं, तो “Lockdown Mode” ऑन करना भी एक अच्छा विकल्प है.

iPhone अपडेट करने के लिए Settings → General → Software Update में जाएं.
Lockdown Mode चालू करने के लिए Settings → Privacy & Security → Lockdown Mode में जाएं.

पुराने iPhones को भी कुछ हद तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

iPhoneDarkswordGoogle threat intelligence

Trending news

दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
DNA
दिनभर चाय पीते हैं, फिर भी सुस्ती नहीं जाती? वजह आपकी रातों में छुपी है, जानें कैसे
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
Assembly Elections 2026
असम में सीट शेयरिंग, केरल में 100 सीटें, बंगाल में क्लीन स्वीप! BJP का जीत का प्लान
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
DNA
US का नागरिक गिरफ्तार, अमेरिकी मैथ्यू वॉनडाइक का क्या है आतंक से कनेक्शन?
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
Strait of Hormuz Video
'हर-हर महादेव जपते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पार', नाविक ने बताई खौफनाक दास्तां
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
Assam assembly election 2026
'सम्मान को पहुंचा ठेस'बोरदोलोई ने बताया 51 साल बाद क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
DNA
होर्मुज पर बंद होगी ईरान की दादागिरी? अमेरिका ने खेला 'ट्रंप कार्ड', जमकर मचाई तबाही
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
Surat News
सूरत में अचानक फिर से क्यों होने लगा पलायन? UP-बिहार की ट्रेनों से घर लौट रहे मजदूर
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
delhi rain
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
Aam Aadmi Party
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा