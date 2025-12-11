Advertisement
अब Emergency में नहीं होंगे गलत फैसले! Google का नया फीचर दिखाएगा तुरंत LIVE VIDEO, रेस्क्यू होगा और भी तेज

अब Emergency में नहीं होंगे गलत फैसले! Google का नया फीचर दिखाएगा तुरंत LIVE VIDEO, रेस्क्यू होगा और भी तेज

Google New Feature: गूगल ने यूजर्स की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जो इमरजेंसी स्थितियों में गेमचेंजर साबित हो सकता है. नया Emergency Live Video फीचर अब यूजर्स को सिर्फ कॉल या मैसेज ही नहीं बल्कि घटनास्थल का LIVE वीडियो सीधे इमरजेंसी सेवाओं के साथ शेयर करने की सुविधा देता है. इससे पुलिस, फायर ब्रिगेड या मेडिकल टीम को तुरंत विज़ुअल से जानकारी मिल सकेगी जिससे रिस्पॉन्स टाइम तेजी से कम होगा और मदद पहले से कहीं जल्दी पहुंचेगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:23 AM IST
अब Emergency में नहीं होंगे गलत फैसले! Google का नया फीचर दिखाएगा तुरंत LIVE VIDEO, रेस्क्यू होगा और भी तेज

Google Emergency Live Video Feature: किसी भी इमरजेंसी के दौरान यूजर्स की सेफ्टी को और भी आसान बनाने के लिए Google ने एक और कमाल का फीचर लाया है. यह फीचर यूजर्स की सेफ्टी के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है. गूगल ने Android में एक ऐसा दमदार टूल जोड़ दिया है किसी भी इमरजेंसी स्थिति में आपकी जान तक बचा सकता है! Google के Emergency Live Video नाम का एक नया फीचर Android में जोड़ा है. इस फीचर के जरिए अब मदद पाने वाली एजेंसियां सिर्फ एक सेकंड में घटनास्थल की लाइव झलक देख पाएंगी.

techlusive की एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल के इस नए फीचर की सहायता से किसी भी हादसे, हमला, आग या मेडिकल इमरजेंसी का वीडियो भी देख सकेंगी. इससे न सिर्फ लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाएगा बल्कि रिस्पॉन्स टाइम भी पहले से कई गुना कम हो जाएगा. टेक्नोलॉजी की इस बड़ी छलांग से संकट के पल में मदद पहुंचाना अब पहले से तेज सटीक और आसान हो सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक यूजर इमरजेंसी में सहायता पाने के लिए सिर्फ फोन से मैसेज या टेक्स के जरिए ही स्थिति और लोकेशन बता पाते थे. कई बार परेशानी के कारण मैसेज में पूरी जानकारी नहीं होती थी, जिससे मदद पहुंचने में देरी हो जाती थी.

कैसे काम करेगा इमरजेंसी लाइव वीडियो?
सबसे खास बात यह है कि गूगल का यह नया फीचर बिना किसी सेटअप के काम करेगा. इमरजेंसी में जब भी कोई यूजर कॉल या टेक्स्ट करता है और यदि डिस्पैचर यानी मदद भेजने वाला यह जानना चाहता है कि घटना स्थल का विज़ुअल देखने से उन्हें बेहतर सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी तो वे यूजर के एंड्रॉइड डिवाइस पर लाइव वीडियो शेयर करने का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं.

इसके बाद यूजर को अपनी स्क्रीन पर इमरजेंसी लाइव वीडियो के लिए एक प्रॉम्प्ट यानी नोटिफिकेशन दिखाई देगा. वे एक सिंगल टैप से अपने फोन के कैमरे के जरिए से लाइव फीड स्ट्रीम करना शुरू कर सकते हैं. इस फीचर को लेकर गूगल ने यह भी दावा किया है कि फीचर पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है और यूजर्स किसी भी समय वीडियो स्ट्रीमिंग को रोक भी सकते हैं.

गूगल का यह फीचर एंड्रॉइड की मौजूदा इमरजेंसी लोकेशन सर्विस यानी ELS पर आधारित है. ELS इमरजेंसी की स्थिति में फोन के लिए सटीक लोकेशन फिक्स और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है.

इमेरजेंसी में होगा मददगार

गूगल के एंड्रॉइड इकोसिस्टम के प्रेसिडेंट समीर सामत ने एक पोस्ट में कहा कि इमेरजेंसी में यह समझाना मुश्किल हो सकता है कि वास्तव में क्या हो रहा है. इसीलिए हम एंड्रॉइड इमरजेंसी लाइव वीडियो लॉन्च कर रहे हैं. डिस्पैचर अब स्थिति का तुरंत आकलन करने और आपको जल्दी से जल्दी मदद दिलाने के लिए आपके कैमरे से एक सुरक्षित लाइव स्ट्रीम का रिक्वेस्ट कर सकते हैं.

यह नई सुविधा उन एंड्रॉइड फोन्स के लिए शुरू की जा रही है जो Android 8+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं और जिनमें गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट मिलता है. अभी यह फीचर अमेरिका, जर्मनी और मैक्सिको जैसे देशों में रोल आउट हुआ है. बहुत ही जल्द यह दूसरे देशों के यूजर्स को भी मिलने लगेगा.

