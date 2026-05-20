Google I/O 2026: अब आंखों के सामने घूमेगा पूरा कंप्यूटर! Google और Samsung ने लॉन्च किया दुनिया का पहला AI स्मार्ट ग्लास

Google I/O 2026 इवेंट में Google और Samsung ने मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की है, जिसने दुनियाभर के टेक लवर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. दोनों कंपनियों ने Gemini AI से लैस नए Android XR Smart Glasses को शोकेस किया. ये स्मार्ट ग्लासेस खास तौर पर ऐसे बनाए गए हैं, जिससे यूजर्स को हर छोटी चीज के लिए बार-बार स्मार्टफोन निकालने की जरूरत न पड़े. Google का कहना है कि ये नया Android XR इकोसिस्टम आने वाले समय में स्मार्ट वियरेबल डिवाइसेज की दुनिया बदल सकता है. इन स्मार्ट ग्लासेस में AI की ताकत और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को मिलाने की कोशिश की गई है.

दो तरह के AI Smart Glasses किए गए पेश

Google ने बताया कि फिलहाल दो तरह के स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए गए हैं. पहला मॉडल Audio Glasses का है, जो काफी हद तक Ray-Ban Meta Glasses जैसे हैं. इनमें इनबिल्ट स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से यूजर्स बिना स्क्रीन देखे AI असिस्टेंस ले सकते हैं. दूसरी कैटेगरी Display Glasses की है. ये ग्लासेस यूजर्स को उनकी आंखों के सामने जरूरी विजुअल जानकारी दिखा सकते हैं. यानी रास्ता, टेक्स्ट, नोटिफिकेशन या आसपास की जानकारी सीधे ग्लास पर दिखाई दे सकती है.

Gemini AI करेगा आपका पर्सनल असिस्टेंट जैसा काम

इन स्मार्ट ग्लासेस की सबसे खास बात Gemini AI है. यूजर्स सिर्फ “Hey Google” बोलकर या ग्लासेस के फ्रेम को टैप करके Gemini को एक्टिव कर सकते हैं. इसके बाद AI आसपास की चीजों को समझकर सवालों के जवाब देगा और रोजमर्रा के कामों में मदद करेगा. अगर आप किसी रेस्टोरेंट के सामने खड़े हैं, तो Gemini उसकी जानकारी दे सकता है. मौसम कैसा है, पार्किंग कहां मिलेगी या आसपास कौन-सी जगह अच्छी है, जैसी जानकारी भी ये AI तुरंत दे सकेगा.

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लाइव ट्रांसलेशन फीचर बना सबसे बड़ा आकर्षण

Google ने इन स्मार्ट ग्लासेस में रियल-टाइम ट्रांसलेशन फीचर भी दिया है. यानी अगर कोई दूसरी भाषा में बात कर रहा है, तो ग्लासेस उसे तुरंत आपकी भाषा में ट्रांसलेट कर देंगे. खास बात यह है कि AI बोलने वाले इंसान की आवाज और टोन को भी मैच करने की कोशिश करेगा. सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि सड़क के साइन बोर्ड, मेन्यू कार्ड या किसी लिखे हुए टेक्स्ट को भी ये ग्लासेस तुरंत ट्रांसलेट कर पाएंगे. ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए यह फीचर बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.

बिना फोन निकाले होंगे कॉल और मैसेज

ये स्मार्ट ग्लासेस स्मार्टफोन के साथी डिवाइस की तरह काम करेंगे. यूजर्स सीधे ग्लासेस के जरिए कॉल रिसीव कर पाएंगे, मैसेज सुन पाएंगे और नोटिफिकेशन का सार भी देख सकेंगे. Google ने बताया कि इसमें प्राइवेट ओवर-ईयर ऑडियो टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आसपास के लोगों को आवाज कम सुनाई देगी. यूजर्स म्यूजिक स्ट्रीमिंग का भी मजा ले सकेंगे.

फोटो और वीडियो एडिटिंग भी होगी AI से

इन स्मार्ट ग्लासेस के जरिए यूजर्स सिर्फ वॉइस कमांड देकर फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं. इसके बाद Gemini AI की मदद से एडिटिंग भी की जा सकेगी. Google ने Nano Banana जैसे AI टूल्स का जिक्र किया, जिनकी मदद से फोटो में मौजूद अनचाही चीजों को हटाया जा सकेगा. यानी प्रोफेशनल एडिटिंग अब और आसान होने वाली है.

Google और Samsung की साझेदारी पर टिकी उम्मीदें

Google ने कहा कि यह प्रोडक्ट Gemini AI, Samsung की हार्डवेयर इंजीनियरिंग और प्रीमियम आईवियर कंपनियों के डिजाइन एक्सपीरियंस का नतीजा है. शुरुआती लाइनअप के लिए Gentle Monster और Warby Parker जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की गई है. कंपनी के मुताबिक, सबसे पहले Audio Glasses इस साल Fall सीजन में लॉन्च किए जाएंगे. अच्छी बात यह है कि ये स्मार्ट ग्लासेस Android और iPhone दोनों के साथ काम करेंगे.