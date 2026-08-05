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हमेशा के लिए बंद हो रहा Google Assistant! अब 'Hey Google' बोलते ही होगा बड़ा बदलाव, जानिए पूरा मामला

गगूल अपने असिस्टेंट की दुनिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. बीते 10 सालों से हमारे इशारे पर काम करने वाला Google Assistant अब हमेशा के लिए बंद हो रहा है. 4 सितंबर से एंड्रॉइड फोन और स्मार्टवॉच यह बंद हो जाएगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 05, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:25 PM IST
हमेशा के लिए बंद हो रहा Google Assistant! अब 'Hey Google' बोलते ही होगा बड़ा बदलाव, जानिए पूरा मामला

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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