हमेशा के लिए बंद हो रहा Google Assistant! अब 'Hey Google' बोलते ही होगा बड़ा बदलाव, जानिए पूरा मामला

स्मार्टफोन और वॉइस-कमांड की दुनिया में एक पूरा युग बदलने जा रहा है. बीते 10 सालों से हमारे एक इशारे और Hey Google कहते ही काम करने वाला Google Assistant अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है. गूगल ने आधिकारिक तौर पर एंड्रॉइड यूजर्स को ईमेल भेजना शुरू कर दिया है कि 4 सितंबर से स्मार्टफोन्स और वियरेबल्स से गूगल असिस्टेंट की विदाई शुरू हो जाएगी. अगर आप भी अलार्म लगाने, टाइमर सेट करने या कॉल मिलाने के लिए गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अब बदलने वाला है. अब आपके फोन में इसका काम गूगल का नया और एडवांस AI अवतार Gemini संभालने जा रहा है.
गूगल असिस्टेंट के बंद होने की खबरें बीते कुछ महीनों से आ रही थीं, लेकिन यह पहली बार है जब गूगल ने मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसकी एक डेट जारी की है. गूगल के अनुसार, यह बदलाव एक साथ न होकर आने वाले कुछ हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा. इसका समय यूजर्स के डिवाइस, देश और भाषा के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.
यूजर्स को भेजे गए ईमेल में गूगल ने साफ किया है कि गूगल असिस्टेंट को बंद किया जा रहा है और अब एंड्रॉइड पर जेमिनी ही नया असिस्टेंट एक्सपीरियंस होगा. एक बार जब यह अपडेट आपके सपोर्टेड डिवाइस पर आ जाएगा, तो आप गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और न ही उस पर वापस स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा. इसके बाद Hey Google बोलने पर या पावर बटन को लॉन्ग-प्रेस करने पर जेमिनी ऑन हो जाएगा.
गूगल असिस्टेंट को साल 2016 में पेश किया गया था. बीते करीब एक दशक से यह एंड्रॉइड स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर, टीवी और स्मार्टवॉच जैसी कनेक्टेड डिवाइसेस का एक जरूरी हिस्सा रहा है. पहले गूगल की प्लानिंग इसे 2025 के अंत तक हटाने की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर मार्च 2026 तक असिस्टेंट उपलब्ध रहने की बात कही गई थी. लेकिन अब कंपनी ने 4 सितंबर से इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
स्मार्टवॉच, इयरबड्स और कार में भी बदलाव
यह बदलाव सिर्फ स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रहेगा-
अगर आपके मोबाइल में जेमिनी सेट है, तो यह आपकी सपोर्टेड Wear OS स्मार्टवॉच और कंपैटिबल हेडफोन या इयरबड्स पर भी प्राइमरी असिस्टेंट बन जाएगा.
स्मार्टफोन से कनेक्ट होने वाले Android Auto सेशन्स में भी जेमिनी काम करने लगेगा.
Google built-in कारें
जिन कारों में गूगल इन-बिल्ट है, उनमें 4 सितंबर के बाद भी फिलहाल गूगल असिस्टेंट काम करता रहेगा.
स्मार्ट स्पीकर्स और टीवी
गूगल ने इसके साथ ही यह भी साफ किया है कि जेमिनी जल्द ही Google TV डिवाइसेस, Google Home स्मार्ट स्पीकर्स और स्मार्ट डिस्प्ले पर आएगा, लेकिन इसके लिए अभी किसी टाइमलाइन का ऐलान नहीं किया है.