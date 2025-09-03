Google पर गिरी अदालत की गाज! अब टूटेगा ‘सर्च का साम्राज्य’, जानिए यूजर्स और भारत को क्या होगा फायदा

अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने गूगल को लेकर बड़ा ऐतिहासिक आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि गूगल का सर्च बिजनेस जबरन तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कंपनी को अपने बिजनेस प्रैक्टिस में बड़े बदलाव करने होंगे ताकि उसका एकाधिकार (Monopoly) कम हो सके.

जज अमित पी. मेहता का आदेश

यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज अमित पी. मेहता ने मंगलवार को कहा कि गूगल अब ऐसे एक्सक्लूसिव डील्स नहीं कर पाएगा जिनसे सर्च, क्रोम, गूगल असिस्टेंट या Gemini को जबरन किसी डिवाइस या ऐप से जोड़ा जाता है. उदाहरण के लिए, अब गूगल प्ले स्टोर की लाइसेंसिंग को अपने ऐप्स की अनिवार्यता से नहीं जोड़ पाएगा और न ही रेवेन्यू-शेयरिंग को इस शर्त पर रख पाएगा कि कुछ ऐप्स ही डिफॉल्ट बने रहें.

डेटा शेयर करना होगा

गूगल को अब अपने सर्च इंडेक्स और यूजर इंटरैक्शन डेटा को “क्वालिफाइड कॉम्पिटिटर्स” के साथ शेयर करना होगा. इससे छोटे प्रतिद्वंदी भी बेहतर क्वालिटी वाले सर्च रिजल्ट दे पाएंगे. इसके अलावा गूगल को अपनी सर्च और एड-सिंडिकेशन सर्विसेज भी स्टैंडर्ड रेट पर दूसरों को उपलब्ध करानी होंगी.

DOJ की सख्ती और गूगल की दलीलें

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) ने 2020 में गूगल पर केस दायर किया था. DOJ चाहता था कि गूगल को मजबूर किया जाए कि वह Chrome ब्राउजर और Android को अलग कर दे और Apple, Samsung जैसी कंपनियों के साथ किए गए अरबों डॉलर के समझौते खत्म करे. DOJ का तर्क था कि गूगल ने Apple जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर दिए ताकि उनका सर्च इंजन डिफॉल्ट बना रहे. 2021 में गूगल ने सिर्फ Apple को ही 18 अरब डॉलर दिए और 2022 में यह बढ़कर 20 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया.

गूगल का कहना है कि इस तरह का डेटा शेयरिंग इनोवेशन को रोक देगा, यूजर की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी और उनकी R&D इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा. सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि यह उनके सर्च बिजनेस को “डिवेस्टचर” करने जैसा होगा.

यूरोप से तुलना

जज मेहता ने कहा कि वे यूरोप के Digital Markets Act (DMA) से कुछ रेफरेंस ले सकते हैं. यूरोप में गूगल को तीसरे पक्षों के साथ क्लिक और क्वेरी डेटा शेयर करना पड़ता है. हालांकि अमेरिका का आदेश अस्थायी और सीमित होगा, जबकि यूरोप में यह स्थायी है.

आगे क्या होगा?

यह आदेश अभी फाइनल जजमेंट नहीं है. जज मेहता ने गूगल और DOJ को 10 सितंबर तक संशोधित आदेश पेश करने को कहा है. अंतिम आदेश लागू होने के बाद यह 6 साल तक प्रभावी रहेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अभी लंबा चलेगा और हो सकता है कि 2027-2028 तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे.

गूगल के दूसरे केस पर असर

गूगल के खिलाफ Ad-Tech बिजनेस को लेकर भी मुकदमा चल रहा है. अप्रैल 2025 में एक जज ने पाया कि गूगल ने ऐड-टेक मार्केट में भी अवैध एकाधिकार बनाया. इसका फैसला सितंबर के अंत तक आने की उम्मीद है.

FAQ

Q1: क्या गूगल का सर्च बिजनेस अब टूट जाएगा?

नहीं, कोर्ट ने सर्च बिजनेस को तोड़ने का आदेश नहीं दिया है.

Q2: गूगल को कौन सा डेटा शेयर करना होगा?

गूगल को सर्च इंडेक्स और यूजर इंटरैक्शन डेटा “क्वालिफाइड कॉम्पिटिटर्स” के साथ शेयर करना होगा.

Q3: इस आदेश का असर कितने साल तक रहेगा?

यह आदेश 6 साल तक प्रभावी रहेगा.

Q4: गूगल ने Apple को कितना भुगतान किया था?

सिर्फ 2021 में ही गूगल ने Apple को 18 अरब डॉलर दिए ताकि Safari में गूगल डिफॉल्ट सर्च बना रहे.