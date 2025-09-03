Google पर गिरी अदालत की गाज! अब टूटेगा ‘सर्च का साम्राज्य’, जानिए यूजर्स और भारत को क्या होगा फायदा
Advertisement
trendingNow12906776
Hindi Newsटेक

Google पर गिरी अदालत की गाज! अब टूटेगा ‘सर्च का साम्राज्य’, जानिए यूजर्स और भारत को क्या होगा फायदा

कोर्ट ने साफ किया है कि गूगल का सर्च बिजनेस जबरन तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कंपनी को अपने बिजनेस प्रैक्टिस में बड़े बदलाव करने होंगे ताकि उसका एकाधिकार (Monopoly) कम हो सके.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google पर गिरी अदालत की गाज! अब टूटेगा ‘सर्च का साम्राज्य’, जानिए यूजर्स और भारत को क्या होगा फायदा

अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने गूगल को लेकर बड़ा ऐतिहासिक आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि गूगल का सर्च बिजनेस जबरन तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कंपनी को अपने बिजनेस प्रैक्टिस में बड़े बदलाव करने होंगे ताकि उसका एकाधिकार (Monopoly) कम हो सके.

जज अमित पी. मेहता का आदेश
यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज अमित पी. मेहता ने मंगलवार को कहा कि गूगल अब ऐसे एक्सक्लूसिव डील्स नहीं कर पाएगा जिनसे सर्च, क्रोम, गूगल असिस्टेंट या Gemini को जबरन किसी डिवाइस या ऐप से जोड़ा जाता है. उदाहरण के लिए, अब गूगल प्ले स्टोर की लाइसेंसिंग को अपने ऐप्स की अनिवार्यता से नहीं जोड़ पाएगा और न ही रेवेन्यू-शेयरिंग को इस शर्त पर रख पाएगा कि कुछ ऐप्स ही डिफॉल्ट बने रहें.

डेटा शेयर करना होगा
गूगल को अब अपने सर्च इंडेक्स और यूजर इंटरैक्शन डेटा को “क्वालिफाइड कॉम्पिटिटर्स” के साथ शेयर करना होगा. इससे छोटे प्रतिद्वंदी भी बेहतर क्वालिटी वाले सर्च रिजल्ट दे पाएंगे. इसके अलावा गूगल को अपनी सर्च और एड-सिंडिकेशन सर्विसेज भी स्टैंडर्ड रेट पर दूसरों को उपलब्ध करानी होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

DOJ की सख्ती और गूगल की दलीलें
अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) ने 2020 में गूगल पर केस दायर किया था. DOJ चाहता था कि गूगल को मजबूर किया जाए कि वह Chrome ब्राउजर और Android को अलग कर दे और Apple, Samsung जैसी कंपनियों के साथ किए गए अरबों डॉलर के समझौते खत्म करे. DOJ का तर्क था कि गूगल ने Apple जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर दिए ताकि उनका सर्च इंजन डिफॉल्ट बना रहे. 2021 में गूगल ने सिर्फ Apple को ही 18 अरब डॉलर दिए और 2022 में यह बढ़कर 20 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया.

गूगल का कहना है कि इस तरह का डेटा शेयरिंग इनोवेशन को रोक देगा, यूजर की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी और उनकी R&D इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा. सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि यह उनके सर्च बिजनेस को “डिवेस्टचर” करने जैसा होगा.

यूरोप से तुलना
जज मेहता ने कहा कि वे यूरोप के Digital Markets Act (DMA) से कुछ रेफरेंस ले सकते हैं. यूरोप में गूगल को तीसरे पक्षों के साथ क्लिक और क्वेरी डेटा शेयर करना पड़ता है. हालांकि अमेरिका का आदेश अस्थायी और सीमित होगा, जबकि यूरोप में यह स्थायी है.

आगे क्या होगा?
यह आदेश अभी फाइनल जजमेंट नहीं है. जज मेहता ने गूगल और DOJ को 10 सितंबर तक संशोधित आदेश पेश करने को कहा है. अंतिम आदेश लागू होने के बाद यह 6 साल तक प्रभावी रहेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला अभी लंबा चलेगा और हो सकता है कि 2027-2028 तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे.

गूगल के दूसरे केस पर असर
गूगल के खिलाफ Ad-Tech बिजनेस को लेकर भी मुकदमा चल रहा है. अप्रैल 2025 में एक जज ने पाया कि गूगल ने ऐड-टेक मार्केट में भी अवैध एकाधिकार बनाया. इसका फैसला सितंबर के अंत तक आने की उम्मीद है.

FAQ

Q1: क्या गूगल का सर्च बिजनेस अब टूट जाएगा?
नहीं, कोर्ट ने सर्च बिजनेस को तोड़ने का आदेश नहीं दिया है.

Q2: गूगल को कौन सा डेटा शेयर करना होगा?
गूगल को सर्च इंडेक्स और यूजर इंटरैक्शन डेटा “क्वालिफाइड कॉम्पिटिटर्स” के साथ शेयर करना होगा.

Q3: इस आदेश का असर कितने साल तक रहेगा?
यह आदेश 6 साल तक प्रभावी रहेगा.

Q4: गूगल ने Apple को कितना भुगतान किया था?
सिर्फ 2021 में ही गूगल ने Apple को 18 अरब डॉलर दिए ताकि Safari में गूगल डिफॉल्ट सर्च बना रहे.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

google

Trending news

पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
;