सावधान! Google ने Play Store से हटाए 136 खतरनाक Apps, पूरी लिस्ट देखें और तुरंत करें अपने फोन से Delete

नई दिल्ली. Google bans 136 apps on Play Store: सावधान! आपके फोन के जरिए चोरी हो रहा है आपका पैसा! अब, हैकर्स को रोकना आपके ऊपर है. Zimperium के सुरक्षा विशेषज्ञों ने एक और मैलवेयर के बारे में विस्तार से बताया है जिसने दुनिया भर में Android स्मार्टफोन यूजर्स से लाखों डॉलर की चोरी की है. खतरनाक बात यह है कि ये ऐप्स शायद आपके फोन में हैं और आपके पैसे चुरा सकते हैं. Google Play Store ने ऐसी 136 एप्स का पता लगाया है, जो खतरनाक हैं और उनको बैन कर दिया है. अगर आपके स्मार्टफोन्स में भी ये एप्स हैं, तो उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए. आइए देखते हैं उन एप्स की पूरी लिस्ट...

शिकायत के बाद गूगल ने बैन की 136 एप्स

शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई की गई और Google ने सभी 136 एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया. यूजर्स को भी इसको तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा देना चाहिए, क्योंकि ग्रिफ्थोर्स एंड्रॉयड ट्रोजन खतरनाक है. Google बैन एप लिस्ट में हैंडी ट्रांसलेटर प्रो, हार्ट रेट और पल्स ट्रैकर, जियोस्पॉट: जीपीएस लोकेशन ट्रैकर, आईकेयर - फाइंड लोकेशन, माई चैट ट्रांसलेटर शामिल हैं.

10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को किया टारगेट

ग्रिफ्थोर्स एंड्रॉइड ट्रोजन ने 10 मिलियन से अधिक Google Android यूजर्स को टारगेट किया है. शोधकर्ताओं का कहना है कि जहां सामान्य ऑनलाइन घोटाले फ़िशिंग तकनीकों का लाभ उठाते हैं, वहीं ग्रिफ्थोर्स एंड्रॉइड ट्रोजन इस मायने में यूनिक है. यह कम इस्तेमाल होने वाली एप्स के पीछे छिपा होता है.

Google Play Store पर बैन हुई एप्स की पूरी लिस्ट:

Handy Translator Pro, Heart Rate and Pulse Tracker, Geospot: GPS Location Tracker, iCare – Find Location, My Chat Translator, Bus – Metrolis 2021, Free Translator Photo, Locker Tool, Fingerprint Changer, Call Recoder Pro, Instant Speech Translation, Racers Car Driver, Slime Simulator, Keyboard Themes, What’s Me Sticker, Amazing Video Editor, Safe Lock, Heart Rhythm, Smart Spot Locator, CutCut Pro, OFFRoaders – Survive, Phone Finder by Clapping, Bus Driving Simulator, Fingerprint Defender, Lifeel – scan and test, Launcher iOS 15, Idle Gun Tycoo\u202an\u202c, Scanner App Scan Docs & Notes, Chat Translator All Messengers, Hunt Contact, Icony, Horoscope : Fortune, Fitness Point, Qibla AR Pro, Heart Rate and Meal Tracker, Mine Easy Translator, PhoneControl Block Spam Calls, Parallax paper 3D, SnapLens – Photo Translator, Qibla Pass Direction, Caller-x, Clap, Photo Effect Pro, iConnected Tracker, Smart Call Recorder, Daily Horoscope & Life Palmestry, Qibla Compass (Kaaba Locator), Prookie-Cartoon Photo Editor, Qibla Ultimate, Truck – RoudDrive Offroad, GPS Phone Tracker – Family Locator, Call Recorder iCall, PikCho Editor app, Street Cars: pro Racing, Cinema Hall: Free HD Movies, Live Wallpaper & Background, Intelligent Translator Pro, Face Analyzer, TrueCaller & TrueRecoder, iTranslator_ Text & Voice & Photo, Pulse App – Heart Rate Monitor, Video & Photo Recovery Manager 2

Быстрые кредиты 24\7, Fitness Trainer, ClipBuddy, Vector arts, Ludo Speak v2.0, Battery Live Wallpaper 4K, Heart Rate Pro Health Monitor, Locatoria – Find Location, GetContacter, Photo Lab, AR Phone Booster – Battery Saver, English Arabic Translator direct, VPN Zone – Fast & Easy Proxy, 100% Projector for Mobile Phone, Forza H Mobile 4 Ultimate Edition, Amazing Sticky Slime Simulator ASMR\u200f, Clap To Find My Phone, Screen Mirroring TV Cast, Free Calls WorldWide, My Locator Plus, iSalam Qibla Compass, Language Translator-Easy&Fast, WiFi Unlock Password Pro X, Pony Video Chat-Live Stream, Zodiac : Hand, Ludo Game Classic, Loca – Find Location, Easy TV Show, Qibla correct Quran Coran Koran, Dating App – Sweet Meet, R Circle – Location Finder, TagsContact, Ela-Salaty: Muslim Prayer Times & Qibla Direction, Qibla Compass, Soul Scanner – Check Your, CIAO – Live Video Chat, Plant Camera Identifier, Color Call Changer, Squishy and Pop it, Keyboard: Virtual Projector App

Scanner Pro App: PDF Document, QR Reader Pro, FX Keyboard, You Frame, Call Record Pro, Free Islamic Stickers 2021, QR Code Reader – Barcode Scanner, Bag X-Ray 100% Scanner, Phone Caller Screen 2021, Translate It – Online App, Mobile Things Finder, Proof-Caller, Phone Search by Clap, Second Translate PRO, CallerID, 3D Camera To Plan, Qibla Finder – Qibla Direction, Stickers Maker for WhatsApp, Qibla direction watch (compass), Piano Bot Easy Lessons, CallHelp: Second Phone Number, FastPulse – Heart Rate Monitor, Caller ID & Spam Blocker, Free Coupons 2021, KFC Saudi – Get free delivery and 50% off coupons, Skycoach, HOO Live – Meet and Chat

Easy Bass Booster, Coupons & Gifts: InstaShop, FindContact, Launcher iOS for Android, Call Blocker-Spam Call Blocker, Call Blocker-Spam Call Blocker, Live Mobile Number Tracker