चीनी हैकर्स ने किया सबसे बड़ा Attack! चुटकियों में बैंक अकाउंट होगा खाली, अभी के अभी डिलीट करें ये खतरनाक मैसेज

अब Google ने दुनियाभर के Android और iPhone यूजर्स को बड़ा अलर्ट जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि हर दिन लाखों फर्जी मैसेज यूरोप और अमेरिका में भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों को लिंक पर क्लिक करवा कर उनका बैंक डेटा चुराया जा सके.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:39 AM IST
आज स्मार्टफोन ने जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन डिजिटल धोखाधड़ी के खतरे भी बढ़ गए हैं. अब Google ने दुनियाभर के Android और iPhone यूजर्स को बड़ा अलर्ट जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि हर दिन लाखों फर्जी मैसेज यूरोप और अमेरिका में भेजे जा रहे हैं ताकि लोगों को लिंक पर क्लिक करवा कर उनका बैंक डेटा चुराया जा सके. अगर आपके फोन में कोई संदिग्ध मैसेज आता है, तो उसे तुरंत डिलीट कर दें क्योंकि इसे फोन में रखना भी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है.

कौन से हैं ये फर्जी मैसेज?
Forbes की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन से साइबर अपराधी ऐसे मैसेज भेज रहे हैं –
“Your toll has been deducted without payment.”
“Your package couldn’t be delivered.”
“Click here to claim refund immediately.”

इन मैसेज में हमेशा एक खतरनाक लिंक होता है. जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, हैकर्स उसके बैंक अकाउंट, पासवर्ड, लोकेशन और पर्सनल डिटेल्स चुरा लेते हैं. ये ठग विदेशी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि पकड़े न जाएं. एक नंबर ब्लॉक होते ही वे नया नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं.

Android बनाम iPhone: कौन ज्यादा सुरक्षित?
Google का दावा है कि Android हर महीने 1 अरब से ज्यादा स्पैम कॉल और मैसेज ब्लॉक करता है, जबकि Gmail 99.9% स्पैम ईमेल रोकता है.

Apple ने iOS 26 में नई सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े हैं जो कॉल और मैसेज में खतरनाक लिंक को ब्लॉक करते हैं.
फिर भी, Google का कहना है कि Android अभी भी ज्यादा सिक्योर है, हालांकि Apple का नया डेटा इसमें फर्क ला सकता है.
• Google Pixel में सबसे मजबूत स्पैम प्रोटेक्शन है
• Samsung और दूसरे Android फोन में थोड़ा कम सुरक्षा स्तर है
• iPhone में सभी मॉडलों में समान सुरक्षा फीचर हैं

लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी डिवाइस 100% सुरक्षित नहीं है क्योंकि रोजाना नए स्कैम आते रहते हैं.

FBI की चेतावनी: तुरंत हटाएं ऐसे मैसेज
FBI ने भी यूजर्स को चेतावनी दी है कि संदिग्ध मैसेज फोन में न रखें. इस तरह के मैसेज को “Smishing” कहा जाता है, जो SMS और Phishing का मिश्रण है.

क्यों हटाना जरूरी है ऐसे मैसेज?
• लिंक कभी-कभी सिर्फ देखने पर ही एक्टिव हो सकते हैं
• कुछ मैसेज अपने-आप स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं
• हैकर्स आपके एक्टिव नंबर को ट्रैक कर सकते हैं

अगर गलती से क्लिक कर दिया तो क्या करें?
1. तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक करें
2. सभी पासवर्ड बदलें
3. Multi-Factor Authentication ऑन करें
4. Cyber Cell या पुलिस को जानकारी दें

खुद को कैसे सुरक्षित रखें?
1.Spam Filter ऑन करें:
• Android: Settings - Messages - Spam Protection
• iPhone: Settings - Messages - Filter Unknown Senders
2.फोन को अपडेट रखें: नए अपडेट में सिक्योरिटी पैच शामिल होते हैं.
3.कभी रिप्लाई या कॉल बैक न करें: ऐसा करने से स्कैमर को पता चल जाता है कि आपका नंबर एक्टिव है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है.

