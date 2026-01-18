अब मिनटों में चेंज हो जाएगा Gmail ID, गूगल ने दूर कर दी यूजर्स की बड़ी परेशानी, सामने आया सबसे आसान तरीका

How to Change Gmail Address: अगर आप अपनी पुरानी Gmail ID में कुछ बदलाव करना चाहते हैं या फिर जीमेल आईडी को ही बदलना चाहते हैं तो अब परेशान होने की बात नहीं है. Google ने अपने यूज़र्स के लिए अब एक ऐसा फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है जिससे वे अपना Gmail एड्रेस आसानी से बदल सकते हैं वो भी बिना अकाउंट डिलीट किए और बिना डेटा के गायब हुए. इस नए अपडेट के तहत जीमेल यूजर्स को नया Gmail यूज़रनेम मिल जाएगा वहीं पुरान ईमेल एड्रेस भी उनके पास सेव रहेगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इस नए फीचर से पूरी जानकारी और जीमेल बदलने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस.

Google ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नया और कमाल का फीचर लाया है जिसका इंतजार सालों से था. अब आप अपने पुराने @gmail.com एड्रेस को बदल सकेंगे. खास बात यह है कि ऐसा करने पर आपका पुराना डेटा, फोटोज और फाइल्स भी गायब नहीं होगी. गूगल ने अपने सपोर्ट पेज को अपडेट करते हुए जानकारी दी है कि यह बदलाव धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है.

पहले जानिए कैसे काम करेगा यह फीचर

Google के अनुसार जब आप अपना नया जीमेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे तो आपका पुराना ईमेल एड्रेस अपने आप एक Alias यानी उपनाम बन जाएगा. इसका मतलब है कि पुराने और नए मेल एक ही इनबॉक्स में दिखेंगे. आप यूट्यूब, ड्राइव और गूगल प्ले जैसी सर्विस में दोनों में से किसी भी ईमेल से साइन-इन कर सकेंगे. आपका पुराना ईमेल एड्रेस आपका ही रहेगा उसे भविष्य में कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा.

अब जानिए Gmail एड्रेस बदलने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

इसके लिए आपको सबसे पहल जीमेल अकाउंट पर जाना होगा.

अब आपको राइट साइड में मेन्यू दिखाई देगा.

इस पर क्लिक कर दें, अब आपकी प्रोफाइल सामने आ जाएगी .

यहां Personal info पर क्लिक कर दें.

इसके बाद Email सेक्शन में जाएं और Google Account email को सेलेक्ट करें.

यहीं आपको Change Google Account email का ऑप्शन दिखेगा.

अगर यह विकल्प नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि अभी आपके अकाउंट के लिए यह फीचर एक्टिव नहीं हुआ है.

अगर दिख रहा है तो अपना मनपसंद नया यूजरनेम डालें.

Change email पर क्लिक करें और Yes के साथ कन्फर्म करें.

प्रोसेस पूरा होते ही आपका नया एड्रेस प्राइमरी ईमेल बन जाएगा और पुराना एड्रेस अल्टरनेट ईमेल के तौर पर काम करेगा.

