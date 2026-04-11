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Google ने खत्म की वेटिंग लिस्ट की टेंशन! अब खुद ढूंढेगा रेस्टोरेंट और करेगा बुकिंग; जानें क्या है नया AI फीचर

Google AI Restaurant Booking: भारत में लगातार टेक्नोलॉजी की दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है. इसी क्रम में अब गूगल ने भारत में अपना सबसे शक्तिशाली Agentic AI फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है, जो आपके स्मार्टफोन को डिवाइस से बदलकर आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बना देगा. अब डिनर डेट हो या फैमिली के साथ खाने पर जाना होगा, आपको टेबल बुकिंग के लिए ऐप्स और कॉल्स के बीच भटकने की जरूरत नहीं होगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:37 AM IST
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Google ने खत्म की वेटिंग लिस्ट की टेंशन! अब खुद ढूंढेगा रेस्टोरेंट और करेगा बुकिंग; जानें क्या है नया AI फीचर

Google AI Restaurant Booking: जरा सोचिए आपको अपनी पसंदीदा जगह पर डिनर करने जाना है लेकिन कॉल करने, वेटिंग लिस्ट चेक करने के लिए अलग-अलग ऐप्स पर जाने की जरूरत नहीं है. गूगल ने यूजर्स की ये परेशानी दूर कर दी है. गूगल का AI यूजर्स के लिए यह भी काम करने जा रहा है. गूगल ने भारत में अपना सबसे जादुई एआई फीचर का रोलआउट कर दिया है, जहां आपका स्मार्टफोन एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा और खुद ही आपके लिए रेस्टोरेंट को कॉल करेगा और आपकी टेबल बुक करवा देगा. आखिर कैसे काम करती है यह टेक्नोलॉजी? आइए जानते हैं...

गूगल ने भारत में अपने यूजर्स के लिए Agentic AI की शुरुआत कर दी है. अब गूगल का AI Mode अब सीधे सर्च के जरिए आपके लिए रेस्टोरेंट खोजेगा और टेबल बुकिंग की प्रोसेस को आसान बनाएगा.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

गूगल का यह नया एआई फीचर Project Mariner और Google Maps की मदद लेता है. इस फीचर में यूजर को बस अपनी जरूरत बतानी होती है जैसे कि कितने लोग हैं, किस डेट और किस टाइम जाना है, कौन सी लोकेशन पसंद है और आप क्या खाना चाहते हैं. इसके बाद गूगल का एआई Zomato, Swiggy और EazyDiner जैसे प्लेटफॉर्म्स को रियल-टाइम में स्कैन करेगा.

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यह सिर्फ पुराने डेटा को नहीं दिखाता है बल्कि यह भी चेक करता है कि उस समय पर वास्तव में टेबल खाली है या नहीं. इसके बाद यह आपके सामने एक शॉर्टलिस्ट आ जाती है जहां से आप सीधे बुकिंग पेज पर जाकर अपना स्लॉट पक्का कर सकते हैं.

प्रोजेक्ट मेरिनर और लाइव ब्राउजिंग का जादू

गूगल के इस कमाल के फीचर के पीछे कंपनी का प्रोजेक्ट मेरिनर काम कर रहा है, जो लाइव वेब ब्राउजिंग और गूगल के बड़े नॉलेज ग्राफ की सहायता लेता है. इसका उद्देश्य कई ऐप्स के काम को एक सिंगल सर्च क्वेरी में समेटना है. गूगल के मुताबिक यह तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में ऐसे और भी एजेंटिक फीचर्स देखने को मिलेंगे जो इंसानी दखल के बिना आपके काम पूरे करेंगे.

(ये भी पढ़ेंः अब माइक्रोवेव से गिरेंगे ड्रोन! क्या है ये टेक्नोलॉजी जिसे देख आनंद महिंद्रा हुए...)

इन फीचर्स में भी आया है बदलाव

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को ध्यान में रखते हुए, गूगल ने कुछ समय पहले ही अपने सर्च एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए 9 लोकल लैंग्वेज बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू जोड़ा है. यह सब गूगल के लेटेस्ट Gemini 3.1 Flash Live मॉडल के कारण ही संभव हुआ है. इसके साथ ही गूगल ने शॉपिंग मोड को भी अपडेट कर दिया है, जहां अब एआई सीधे कीमत की तुलना करके  टेबल और खरीदारी के लिंक दिखाता है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल गया है.

(ये भी पढ़ेंः Iran ने सरेआम की डोनाल्ड ट्रंप की 'बेइज्जती'! खिलौने से उड़ाया मजाक तो Youtube...)

 

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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