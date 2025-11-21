तस्वीरों के 'राज' खोलेगा Google AI! एक क्लिक में पता चलेगा Photo असली है या नकली, आ गया नया फीचर

Fake Image Detection: डिजिटल दुनिया में फेक इमेजेज और एडिटेड विजुअल्स की बाढ़ के बीच Google ने एक बड़ा कदम उठाया है. गूगल ने अपने AI ऐप में एक ऐसा फीचर जोडऩा शुरू कर दिया है जिसके जरिए अब मात्र यूजर अब मात्र एक फोटो अपलोड कर पूछ सकेंगे Is this AI-generated? यह टूल तुरंत बता देगा कि वह तस्वीर Google AI से बनी है या उसमें किसी तरह की एडिटिंग Google के किसी टूल से की गई है. ऑनलाइन कंटेंट की विश्वसनीयता पर बढ़ती चिंताओं के बीच Google का यह अपडेट एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

यूजर बस किसी भी फोटो को Gemini ऐप में अपलोड करके पूछ सकते हैं-Is this AI-generated? या Was this created with Google AI? इसके बाद Gemini ऐप फोटो में मौजूद SynthID नाम की इनविजिबल वॉटरमार्क टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करके बता देगा कि फोटो Google AI टूल से बनी है या नहीं. फिलहाल यह फीचर सिर्फ Google के अपने AI मॉडल्स से बनी इमेजेज को ही पहचान सकता है.

Google का कहना है कि जल्द ही यह फीचर वीडियो और ऑडियो की भी पहचान करने लगेगा. आगे चलकर यह क्षमता Gemini ऐप के अलावा Google Search और अन्य सर्विसेज में भी दी जाएगी.

C2PA सपोर्ट भी आएगा

Google ने यह भी साफ कर दिया है कि वह जल्द ही C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) क्रेडेंशियल्स को भी सपोर्ट देना शुरू करेगा. इससे सिर्फ Google ही नहीं बल्कि OpenAI, Adobe और अन्य AI टूल्स से बनी इमेजेज की भी सोर्स वेरिफिकेशन किया जा सकेगा. Google के नए हाई-रेज AI मॉडल Nano Banana Pro से बनने वाली सभी इमेजेज में डिफॉल्ट रूप से C2PA मेटाडाटा भी होगा.

AI कंटेंट की पहचान में बड़ा बदलाव

वहीं इसी बीच TikTok ने भी C2PA मेटाडाटा अपनाने की घोषणा की है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि SynthID और C2PA जैसी टेक्नोलॉजीज का सबसे बड़ा फायदा तब होगा जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद ऑटोमैटिक AI-कंटेंट फ्लैगिंग शुरू करेंगे. इससे यूजर्स को अलग से फोटो चेक नहीं करनी पड़ेगी और AI कंटेंट की पहचान आसानी से की जा सकेगी.

