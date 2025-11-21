Advertisement
trendingNow13012234
Hindi Newsटेक

तस्वीरों के 'राज' खोलेगा Google AI! एक क्लिक में पता चलेगा Photo असली है या नकली, आ गया नया फीचर

Fake Image Detection: फेक और AI इमेजेज की बढ़ती बाढ़ पर लगाम लगाने के लिए Google ने अब अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है. कंपनी ने Gemini ऐप में ऐसी स्मार्ट सुविधा जोड़ दी है जो कुछ ही सेकंड में बता देगी कि कोई इमेज असली है या फिर AI का कमाल. आइए जानते हैं कैसे और क्या है इसका पूरा प्रोसेस.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तस्वीरों के 'राज' खोलेगा Google AI! एक क्लिक में पता चलेगा Photo असली है या नकली, आ गया नया फीचर

Fake Image Detection: डिजिटल दुनिया में फेक इमेजेज और एडिटेड विजुअल्स की बाढ़ के बीच Google ने एक बड़ा कदम उठाया है. गूगल ने अपने AI ऐप में एक ऐसा फीचर जोडऩा शुरू कर दिया है जिसके जरिए अब मात्र यूजर अब मात्र एक फोटो अपलोड कर पूछ सकेंगे Is this AI-generated? यह टूल तुरंत बता देगा कि वह तस्वीर Google AI से बनी है या उसमें किसी तरह की एडिटिंग Google के किसी टूल से की गई है. ऑनलाइन कंटेंट की विश्वसनीयता पर बढ़ती चिंताओं के बीच Google का यह अपडेट एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

कैसे काम करेगा नया फीचर?
यूजर बस किसी भी फोटो को Gemini ऐप में अपलोड करके पूछ सकते हैं-Is this AI-generated? या Was this created with Google AI? इसके बाद Gemini ऐप फोटो में मौजूद SynthID नाम की इनविजिबल वॉटरमार्क टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करके बता देगा कि फोटो Google AI टूल से बनी है या नहीं. फिलहाल यह फीचर सिर्फ Google के अपने AI मॉडल्स से बनी इमेजेज को ही पहचान सकता है.

Google का कहना है कि जल्द ही यह फीचर वीडियो और ऑडियो की भी पहचान करने लगेगा. आगे चलकर यह क्षमता Gemini ऐप के अलावा Google Search और अन्य सर्विसेज में भी दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

C2PA सपोर्ट भी आएगा
Google ने यह भी साफ कर दिया है कि वह जल्द ही C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) क्रेडेंशियल्स को भी सपोर्ट देना शुरू करेगा. इससे सिर्फ Google ही नहीं बल्कि OpenAI, Adobe और अन्य AI टूल्स से बनी इमेजेज की भी सोर्स वेरिफिकेशन किया जा सकेगा. Google के नए हाई-रेज AI मॉडल Nano Banana Pro से बनने वाली सभी इमेजेज में डिफॉल्ट रूप से C2PA मेटाडाटा भी होगा.

ये भी पढ़ेंः सिर्फ ₹499 में 10 घंटे साउंड का मजा; U&i ने लॉन्च किए 4 नए धांसू Bluetooth Speakers

AI कंटेंट की पहचान में बड़ा बदलाव
वहीं इसी बीच TikTok ने भी C2PA मेटाडाटा अपनाने की घोषणा की है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि SynthID और C2PA जैसी टेक्नोलॉजीज का सबसे बड़ा फायदा तब होगा जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद ऑटोमैटिक AI-कंटेंट फ्लैगिंग शुरू करेंगे. इससे यूजर्स को अलग से फोटो चेक नहीं करनी पड़ेगी और AI कंटेंट की पहचान आसानी से की जा सकेगी.

ये भी पढ़ेंः अब होटल-सिनेमाहॉल में नहीं चलेगी आधार की फोटोकॉपी! UIDAI ला रहा है 'नया आधार'

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Fake Image Detectionai imageGoogle AI image detection

Trending news

'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
mohan bhagwat news
'सरकार को पता हो या न हो... हम उनके बलबूते नहीं हैं' किस बात पर ऐसा बोले मोहन भागवत
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
Delhi blast
2022 में डॉ. उमर 20 दिन तुर्की में रहा, यहीं रची थी भारत को बर्बाद करने की साजिश!
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
Weather
AQI 400 पार, 'जहरीली' हवा के बाद कब से पड़ेगी हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी, IMD ने बताया
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
DNA
फिदायीन बनाने वाला 'मौलाना मॉडल' दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव; कई मौलवी रडार पर
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
DNA
भारत को बदनाम करने वाली महिला को कांग्रेस ने आखिर क्यों दिया शांति पुरस्कार?
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
DNA
दिल्ली में अफगानी मिनिस्टर, इस्लामाबाद में बढ़ा डर; किस समझौते से बेचैन हो गए मुनीर?
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA
यूपी की मीट फैक्ट्रियों में सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स ही क्यों रखे जा रहे हैं?
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी चलाने वाला निकला 'पाक प्रेमी', पास में है सीक्रेट बेसमेंट
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
Talaak-e-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
weather update
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?